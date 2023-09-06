إعلان تفاصيل عقد امتحان المفاضلة لطلبة التوجيهي

إعلان تفاصيل عقد امتحان المفاضلة لطلبة التوجيهي
التاريخ
9/6/2023 4:24:05 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي عن موعد وترتيبات عقد امتحان المفاضلة المقرر للطلبة الأردنيين الحاصلين على معدلات متساوية في شهادة الدراسة الثانوية العامة العربية للعام الجامعي 2023-2024.
وسيكون موعد عقد الامتحان : يوم الاثنين الموافق 11-9-2023 وفقاً للترتيبات التالية :
. يبدأ الامتحان في تمام الساعة (10) العاشرة صباحاً، ويستمر لمدة ساعتين حتى الساعة (12) الثانية عشرة ظهراً.
. مكان عقد الامتحان: الجامعة الأردنية، مجمع القاعات الحاسوبية (Student.com)الموجود في كلية إدارة الأعمال.
. يغطي امتحان المفاضلــة المواد العلميـــة الآتية: الفيزيـــاء، والكيميـــاء، والأحيـــاء، والرياضـــيات.
ووجهت ملاحظات في غاية الأهمية:
- يكون الدخول إلى الحرم الجامعي للجامعة الأردنية من خلال البوابة الشمالية فقط.
- الامتحان محوسب ويتم الدخول باستخدام الرقم الوطني للطالب.
- على كل طالب إحضار هوية أحوال مدنية ساريـــة المفعول.
- يحظر على الطالب إدخال الهاتف الخلوي إلى قاعة الامتحان، ويجب عليه إحضار آلة حاسبة.
ونوهت الوزارة على الطلبة الحضور إلى المكان المخصص لعقد الامتحان قبل موعد الامتحان بنصف ساعة على الأقل، وعدم اصطحاب أولياء الأمور معهم، حيث لن يسمح لهم بدخول الحرم الجامعي كما أنه لا تتوفر أماكن مريحة لاستقبالهم فيها.
ملاحظة هامة جداً : إن عدم إستدعاء الطالب لحضور امتحان المفاضلة لا يعني استبعاده من عملية المنافسة والترشيح للقبول ولكن لا يوجد تساوي معدل مع طلبة آخرين.
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