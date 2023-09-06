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عودة الأجواء الحارة إلى المملكة

9/6/2023 4:24:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- تبقى الأجواء الأربعاء، صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.
وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وتبقى الأجواء الجمعة، حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.-(بترا)



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