عودة الأجواء الحارة إلى المملكة

عودة الأجواء الحارة إلى المملكة
التاريخ
9/6/2023 4:24:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عمان- تبقى الأجواء الأربعاء، صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.
وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وتبقى الأجواء الجمعة، حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.-(بترا)
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