طقس حار نسبيا اليوم وصيفي الخميس والجمعة
التاريخ
9/6/2023 4:23:58 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يتوقع اليوم الأربعاء، أن تسجل درجات الحرارة العظمى أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي (2-4) درجات مئوية، لذا تكون الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة خاصة في جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتبقى الأجواء الجمعة، صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
ويطرأ يوم السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لذا تكون الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 35 - 23 درجة مئوية، وفي غرب عمان 33 - 21، وفي المرتفعات الشمالية 32 - 20 وفي مرتفعات الشراة 31 - 19، وفي مناطق البادية 41 - 24، وفي مناطق السهول 35 - 23، وفي الأغوار الشمالية 40 - 27، وفي الأغوار الجنوبية 42 - 29، وفي البحر الميت 41 - 28، وفي خليج العقبة 42 - 29 درجة مئوية.-(بترا)
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