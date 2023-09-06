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هل ترسم العشائر العربية خريطة جديدة لشمال شرق سورية؟

9/6/2023 4:23:46 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دير الزور- يزداد المشهد الميداني في شمال شرقي سورية تعقيدا مع استمرار المعارك المحتدمة بين قوات سورية الديمقراطية "قسد" ذات الغالبية الكردية ومقاتلي العشائر العربية، تزامنا مع اتساع رقعة الاشتباكات في محافظة دير الزور وتصعيد الطرفين عسكريا.
وانطلقت شرارة الصراع عقب اعتقال "قسد" الأسبوع الماضي قائد "مجلس دير الزور العسكري" أحمد الخبيل بتهم تتعلق بالفساد ومن ثم اعتقال قياديين آخرين من أبناء العشائر العربية، ما ينذر بتصاعد الصراع مع دعوات زعماء العشائر إلى حمل السلاح والقتال.
في الأثناء، يشهد ريف دير الزور الشرقي معارك ضارية بين قوات سورية الديمقراطية ومقاتلي العشائر، وتحديدا في بلدات ذبيان والشحيل والحوايج حيث تستقدم "قسد" تعزيزات عسكرية لاستعادة المناطق التي سيطر عليها مقاتلو العشائر.
وأول من امس الاثنين، امتد القتال ليشمل مناطق بريف محافظة الحسكة وأعلن مقاتلو العشائر السيطرة على قريتي الطركي وتل طويل بعد هجوم على مواقع "قسد" قرب الطريق الدولي "إم 4".
بين التمرد ورد الفعل
وتصف "قسد" الحراك العشائري بأنه "تمرد مسلح يقوده شيخ قبيلة العكيدات السورية إبراهيم الهفل بشكل شخصي، إضافة إلى حديث وسائل إعلام محسوبة عليها بأنها تشن حملة أمنية ضد تنظيم "داعش" ومجموعات أرسلها النظام السوري إلى المنطقة".
في المقابل، يعتبر أهالي المناطق "المنتفضة ضد قسد" أن الحراك "رد فعل على تعديات "قسد" عليهم بإقصاء العنصر العربي وفرض التجنيد الإجباري"، وحملوها مسؤولية تردي أوضاع السكان المعيشية.
وأفاد شيخ قبيلة العكيدات إبراهيم الهفل بأن مقاتلي العشائر تمكنوا من تحرير منطقة تمتد من بلدة الباغوز إلى أطراف بلدة الشحيل في ريف دير الزور الشرقي، إثر معارك عنيفة مع عناصر "قسد".
وأضاف أن القتال "مستمر حتى السيطرة على بلدة البصيرة وتحقيق النصر"، معلنا عدم وجود أية مفاوضات حتى الآن بين الطرفين لإيقاف القتال سواء من قبل التحالف الدولي أو أي أطراف دولية أخرى.
ويطالب الهفل بأن تدير مجالس مدنية وأخرى عسكرية بدعم من قوى التحالف الدولي، المناطق في دير الزور بعد رحيل قوات سورية الديمقراطية عن المنطقة.
تحالف دولي صامت
في الأثناء، اتخذ التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة موقفا أقرب إلى الحياد بدعمه لجهود التهدئة ورفض التصعيد العسكري، مع تركيز الجهود على قتال تنظيم "داعش" وإطلاق التحذيرات من عودته إلى شمال شرقي سورية.
وقال التحالف في بيان "ما زلنا نركز على العمل مع قوات سورية الديمقراطية لضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش، دعما للأمن والاستقرار الإقليميين"، وهو ما يفسره الباحث في مركز "جسور للدراسات" رشيد حوراني، بأن قوات قسد "تمكنت من إقناع التحالف الدولي بروايتها، لكنه يرى أن التحالف لا يمكنه التدخل.
واعتبر حوراني في تصريح أن التحالف الدولي "على دراية بالمظالم والمطالب التي قدمها له زعماء العشائر في شمال شرق سورية منذ عام تقريبا، دون أن يتم تحقيق أي منها".
بدوره، يرى الكاتب والمحلل السياسي فراس علاوي أن التحالف الدولي "ما يزال يتخذ موقفا صامتا ويقوم حتى اللحظة باستطلاع الآراء واستمزاجها في وقت تمر فيه قوات سورية الديمقراطية من مناطق انتشاره نحو ريف دير الزور المنتفض".
وحذر علاوي من أن الوضع الإنساني في تلك المناطق يتجه نحو الأسوأ مع فرض "قسد" الحصار على المناطق التي سقطت بيد مقاتلي العشائر، وفرض حظر التجوال على مناطق قريبة من جبهات القتال.
سيناريوهات الصراع
ورغم سيطرة مقاتلي العشائر على بلدات، تصر "قسد" على إعادة إحكام قبضتها على تلك المناطق بالنظر لما تملكه من إمكانيات عسكرية من حيث العتاد وأعداد المقاتلين، فضلا عن الدعم الذي تلقته على مدار سنوات من قوى التحالف.
ويؤكد أهال من عشائر دير الزور للجزيرة نت عدم تراجعهم حتى تحقيق مطالبهم في "التخلص من سلطة "قسد" وإقامة مجالس محلية مدنية يقودها سكان المنطقة".
بينما يقول الباحث حوراني، إن "قسد عازمة على إسكات الحراك باستخدام أقصى درجات القوة ويظهر ذلك بشكل أوضح بعد بيان قوة المهام المشتركة المؤيدة لها".
وشدد حوراني على أن مقاتلي العشائر "وبعد أن خبروا سياسة قسد"، لن "يسمحوا لها بالعودة لما كانت عليه سابقا في مناطقهم وأنهم سيعملون على تحصيل مكتسبات يمكن تسميتها بإدارة ذاتية خاصة بدير الزور، إن تمكنت العشائر من تقديم الكفاءات الإدارية والقيادية ضمن مناطق شرقي الفرات".-(وكالات)



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