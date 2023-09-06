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أورنج راعي الاتصالات لمسابقة التغير المناخي

9/6/2023 4:23:31 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ضمن جهودها البيئية المتواصلة ودورها كعضو بلاتيني في المجلس الأردني للأبنية الخضراء، قدّمت أورنج الأردن رعايتها للاتصالات للنسخة الثانية من مسابقة "التغير المناخي" التي أطلقها المجلس الأردني للأبنية الخضراء بالتعاون مع السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي والتي تهدف لتدريب طلبة الجامعات الأعضاء في المجلس في سنتهم الثالثة أو الرابعة وتمكينهم من تطوير مشاريع بيئية مؤثرة.


وتركّز المسابقة هذا العام على ثلاثة تحديات رئيسية: الطاقة، التخطيط الحضري وإدارة المياه من خلال الحلول القائمة على الطبيعة.


سيقدّم المشاركون مشاريعهم لتقيّمها لجنة التحكيم المؤلفة من الخبراء، ليتم اختيار الفائزين والإعلان عنهم. وسيحصل الفائز بالمركز الأول على منحة دراسية مجانية في فرنسا، في حين سينال الفائزون بالمركز الثاني والثالث جوائز قيّمة مقدّمة من أورنج.


تتضمن المسابقة دورات تدريبية لتعزيز معرفة المشاركين وضمان تماشي مشاريعهم مع خطط العمل الوطنية للنمو الأخضر في الأردن2025-2021 وأهداف التنمية المستدامة العالمية ورؤية السفارة الفرنسية للاستدامة وتمكينهم من استكمال رحلتهم في المسابقة.


وأكدت أورنج الأردن على أهمية هذه المسابقة في تشجيع وتمكين المواهب الشبابية من إيجاد الابتكارات الفعالة التي من شأنها المساهمة في التغلب على أهم التحديات البيئية، لا سيما التغير المناخي وما يرافقه من تأثيرات سلبية، لافتةً إلى التزامها بدعم المبادرات البيئية.


وأضافت الشركة: "إنّ رعايتنا للمسابقة تتماشى مع جهودنا للحدّ من تأثيرات التغير المناخي، بما في ذلك سعينا لخفض انبعاثات الكربون للصفر بحلول العام 2040، عبر تبني الطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري والطرق المسؤولة في إدارة النفايات وإعادة التدوير، لأنّنا نؤمن بأهمية الاستدامة والبيئة كأولوية في أعمالنا ومجتمعنا".
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