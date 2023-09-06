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أمنية تشارك في معرض الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني

9/6/2023 4:23:30 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت شركة أمنية، عضو مجموعة Beyon البحرينية، عن مشاركتها في معرض ومؤتمر الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني (AIDTSEC 2023)، الذي نظمته شركة معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة (سوفكس الأردن) يومي 4 و 5 أيلول الجاري، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت.

وجاءت رعاية ومشاركة أمنية لهذا المؤتمر والمعرض، نتيجة الأهمية التي يكتسبها هذا الحدث، باعتباره أهم مؤتمر للذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة، حيث يجمع خبراء الذكاء الاصطناعي الرائدين في تقنيات الدفاع والأمن السيبراني، من المسؤولين وصناع القرار والباحثين المعروفين لمعالجة ومناقشة تقنيات دفاع الذكاء الاصطناعي الناشئة في العالم بما في ذلك التحول الرقمي والبنية التحتية، والبيانات الضخمة، والأمن السيبراني، وتحليلات البيانات وحمايتها، والعديد من المواضيع المهمة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في شركة أمنية إياد جبر: "إن مشاركتنا في مؤتمر ومعرض AIDTSEC يأتي لما يتمتع به المؤتمر من أهمية كبرى على مستوى المنطقة، من ناحية الحضور والمشاركين والمواضيع التي يبحثها، وبما يتلاءم مع مكانة أمنية كشركة رائدة في حلول الأمن السيبراني على مستوى المنطقة".

وأضاف أن التحديات التي يواجهها العالم في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، تحتّم على الجميع التشارك معاً، للوقوف في وجه هذه التحديات، وتحويلها إلى فرص تنعكس إيجاباً على الشركات والاقتصادات المحلية والوطنية.

وبرز حضور شركة أمنية في المؤتمر بمشاركتها بجلسة حول الذكاء الاصطناعي وقطاع الاتصالات أقيمت في اليوم الأول من المؤتمر، مثّل أمنية فيها مدير هندسة الشبكات، فراس البكري.

وتحدث البكري في الجلسة عن استخدامات الذكاء الاصطناعي في قطاع الاتصالات في الأردن، والتحديات والفرص الرئيسية التي يقدمها للشركات في الأردن، وآلية العمل في هذه الشركات لتكييف استراتيجياتها للاستفادة من الذكاء الاصطناعي بشكل فعال.

كما تناول البكري الدور الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في تعزيز تحسين الشبكة، وتخطيط القدرات، والجودة الشاملة للخدمة لمقدمي الاتصالات في الأردن، إلى جانب استعراض أثر الذكاء الاصطناعي على تجربة العملاء ومشاركتهم في صناعة الاتصالات في الأردن، والحلول المبتكرة المعتمدة على هذا المفهوم التي يتم نشرها لتحسين رضا العملاء.

وقدّم البكري أمثلة على عدد من المبادرات والمشاريع الناجحة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتي ساهمت في نمو وتطوير صناعة الاتصالات في الأردن، والاستثمارات والجهود البحثية التي يتم بذلها في المملكة لتعزيز تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصًا لقطاع الاتصالات، بالإضافة لرسم صورة لمستقبل الذكاء الاصطناعي في مجال الاتصالات في الأردن، والاتجاهات أو الابتكارات التي من المحتمل أن تشكل مسار الصناعة في السنوات القادمة.




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