تقدم كبير لأنس العوضات على حساب رونالدو باستفتاء الاتحاد الآسيوي (رابط)
التاريخ
9/6/2023 4:23:30 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أظهر التصويت
الجاري في استفتاء الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لاختيار أفضل لاعب في منطقة غرب
آسيا لشهر آب (أغسطس) 2023، تقدم لاعب نادي الوحدات، أنس العوضات، على نجم فريق
النصر كريستيانو رنالدو، بفارق كبير.
وحتى وقت كتابة
هذا الخبر، كان العوضات يتقدم على رنالدو بفارق تجاوز الـ300 ألف صوت، فيما يتواصل
التصويت حتى الساعة 8 من مساء اليوم، ليتم بعدها إعلان الفائز بلقب أفضل لاعب في
منطقة غرب آسيا لشهر آب.
للتصويت انقرهنا
وقال الاتحاد إن
أنس العوضات لعب دوراً مهماً مع فريقه الوحدات في التتويج بلقب بطولة كأس السوبر،
حينما سجل هدفاً في مباراة الذهاب وكان مؤثراً في الكثير من المحاولات، كما سجل
اللاعب هدف الفوز في مرمى مغير السرحان في بطولة الدوري وساهم في العديد من
الأهداف والفرص الأخرى.
وعن رونالدوا،
ذكر الاتحاد أنه يتصدر حالياً ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 6 أهداف بعد أن
سجل خلال الشهر الماضي ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى الفتح وهدفين في
مرمى الشباب، كما قاد فريقه إلى الفوز ببطولة الأندية العربية (كأس الملك سلمان)
حينما سجل هدفين في شباك الهلال خلال المباراة النهائية.
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