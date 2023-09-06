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تقدم كبير لأنس العوضات على حساب رونالدو باستفتاء الاتحاد الآسيوي (رابط)

9/6/2023 4:23:30 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أظهر التصويت الجاري في استفتاء الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لاختيار أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا لشهر آب (أغسطس) 2023، تقدم لاعب نادي الوحدات، أنس العوضات، على نجم فريق النصر كريستيانو رنالدو، بفارق كبير.

وحتى وقت كتابة هذا الخبر، كان العوضات يتقدم على رنالدو بفارق تجاوز الـ300 ألف صوت، فيما يتواصل التصويت حتى الساعة 8 من مساء اليوم، ليتم بعدها إعلان الفائز بلقب أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا لشهر آب.

للتصويت انقرهنا

وقال الاتحاد إن أنس العوضات لعب دوراً مهماً مع فريقه الوحدات في التتويج بلقب بطولة كأس السوبر، حينما سجل هدفاً في مباراة الذهاب وكان مؤثراً في الكثير من المحاولات، كما سجل اللاعب هدف الفوز في مرمى مغير السرحان في بطولة الدوري وساهم في العديد من الأهداف والفرص الأخرى.

وعن رونالدوا، ذكر الاتحاد أنه يتصدر حالياً ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 6 أهداف بعد أن سجل خلال الشهر الماضي ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى الفتح وهدفين في مرمى الشباب، كما قاد فريقه إلى الفوز ببطولة الأندية العربية (كأس الملك سلمان) حينما سجل هدفين في شباك الهلال خلال المباراة النهائية.



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