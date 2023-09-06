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شراكة استراتيجية بين مؤسّسة إنجاز ومدرسة المشرق الدوليّة

9/6/2023 4:23:30 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



جددت مؤسّسة إنجاز ومدرسة المشرق الدوليّة اتفاقيّة التعاون الاستراتيجي المستمر بينهما لسنوات طويلة، بهدف تنفيذ مجموعة من برامج مؤسّسة إنجاز المتعلّقة بتطوير المهارات الرياديّة والحياتيّة في مدرسة المشرق الدوليّة ليستفيد من خلالها مجموعة من الطلبة.
وقّع الاتفاقية كل من الشريك المؤسّس ومدير عام مدرسة المشرق الدوليّة الدكتورة هناء الناصر ملحس، وديمة البيبي الرئيس التنفيذي لمؤسّسة إنجاز بحضور ممثلين من الجانبين، حيث تأتي الاتفاقية ضمن سلسلة من اتفاقيات التعاون المشترك بين مؤسّسة إنجاز ومدرسة المشرق الدولية وهي أحد أعضاء مجلس أمناء مؤسسة إنجاز لخدمة جيل الشباب ومنحهم الفرص وتهيئتهم اقتصادياً.
ويتضمن التعاون تنفيذ مجموعة من البرامج هي: برنامج تحدّي الأعمال، برنامج تأسيس الشركة، برنامج مهارات التواصل في العمل، برنامج أخلاقيات العمل، وبرنامج لنتواصل بالفن، بهدف تحفيز وتهيئة الطلبة ليكونوا أكثر قدرة وكفاءة على دخول مجال ريادة الأعمال كأحد الخيارات المستقبلية لهم، ومنحم الفرصة لتطبيق أفكارهم الريادية على أرض الواقع، وتلبية الاحتياجات المستقبلية التي يحتاجها سوق العمل، ومواكبة التطورات التي يحتاجها جيل الشباب.



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