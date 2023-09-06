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تحذير من صرف وصفة مستحضرات مخدرة فقدها طبيب بالكرك

9/6/2023 4:23:30 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عممت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، على الصيدليات المنتشرة في المملكة، بعدم صرف وصفة مستحضرات مخدرة تم فقدانها من قبل أحد الأطباء في مدينة الكرك.
وقالت مؤسسة الغذاء والدواء في تعميمها، "إشارة إلى الاستدعاء المقدم للمؤسسة من قبل الطبيب أحمد انجادات، حول فقدان وصفة مستحضرات مخدرة ذات علامة أمنية تحمل الرقم (000094) من عيادته الكائنة في منطقة القصر/ محافظة الكرك، مقابل المحكمة، قبل نحو 3 أسابيع".
وأكدت المؤسسة على الصيدليات عدم صرف هذه الوصفة، تحت طائلة المسائلة القانونية، حال ورودها للصيدليات.-(هلا أخبار)



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