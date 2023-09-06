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روزنبرغ إذ يتراجع

9/6/2023 4:23:28 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








في أيلول من عام 2022، وقف جلالة الملك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لإلقاء كلمة الأردن. الملك أطلق زلزالا مدويا عندما أعلنها على رؤوس الأشهاد أن المسيحية وكنائسها بالقدس في خطر وتحت التهديد، وأن المسيحيين في تناقص في المدينة المقدسة، مؤكدا ضرورة الحفاظ على الوجود والهوية المسيحية في القدس والمنطقة لأنهم جزء أصيل من الإرث والتاريخ والماضي ولا بد أن يكونوا جزءا من المستقبل. إنذار جلالة الملك قض مضاجع كثيرين؛ أولا، لأنه الملك عبدالله الثاني بكم المصداقية الكبير الذي راكمه في عواصم العالم المؤثرة، وثانيا، لأنه صاحب الإرث الهاشمي حفيد الرسول بكل ما يحمله ذلك من معاني المشروعية الدينية والتاريخية، وثالثا، لأنه وأجداده من استقبل المهجرين المسيحيين من أرمينيا والعراق وغيرهما وحموهم قبل ذلك على مر التاريخ منذ العهدة العمرية في القدس، ورابعا، لأنه ملك أثبت فعلا لا قولا التزامه بالسلام والتعايش وإحقاق رؤية أن تكون القدس مدينة الوئام والسلام لا التناحر والاقتتال. الملك بما قاله وقف بوجه صناعة دينية تقدر بعشرات المليارات لدعم الوجود المسيحي بالقدس ليقول لهم إنهم لم ينجحوا وإن المسيحية في خطر، وهذا أثار حفيظتهم فأطلقوا النيران على أطروحة الملك، وكان أشهر من فعل ذلك أحد أقطاب الطائفة الإنجيلية المعنية بالمسيحية بالقدس جويل سي روزنبرغ. اليوم يتراجع روزنبرغ ويقول إن جلالة الملك كان محقا في كل ما قاله في إثبات جديد على مصداقية واحترافية وثقل جلالة الملك السياسي والعالمي.
منذ أن قال جلالة الملك ما قاله في الأمم المتحدة، كنت جازما أنه القول الحق، لأنني أعرف بلدي وأعرف مصداقيتها واحترافيتها، وما كان لهذا الكلام الكبير والحساس أن يصدر عن الملك لولا أن هناك تقييمات موضوعية احترافية لما يحدث بالمدينة المقدسة. هذه ليست المرة الأولى التي يقول الأردن كلامه الصادق الذي يصدم العديد ثم يعودون ليقبلوه وينتظموا خلفه. حدث هذا في السابق في الحرب على العراق 2003 عندما حاول الأردن أن يقول لإدارة بوش الابن إن اليوم التالي لهذه الحرب سوف يكون وبالا على الأمن والاستقرار الإقليميين، وحدث هذا عندما قلنا إن الحرب في سورية ستكون طويلة وممتدة ولن تحسم لا في أسابيع ولا في أشهر، ويحدث هذا الآن عندما نقول إن اضمحلال حل الدولتين بديله دولة واحدة عنصرية ضد شعب بأكمله. إنها المصداقية والاحترافية الأردنية في التقييم والتقويم، وهذا ما أكسب الأردن وملكه هذا الكمّ الكبير من التأثير في دوائر العالم المختلفة.
القدس ومسيحيوها في خطر نعم، وإسرائيل بذهابها المستمر نحو اليمين المتشدد تخسر من دعم العالم وتعاطفه، والأردن عندما يحذر من خطر أطروحات اليمين، وينبه لخطورة تجاوز حل الدولتين إنما يقف على الجانب الصحيح من التاريخ، ويدرك أن العالم سوف ينتظم خلف تقييماته وأطروحاته.



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