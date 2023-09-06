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مادبا: البلاط الأملس أمام المحال.. مشاة يشتكون والبلدية تتوعد

9/6/2023 4:21:55 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة






مادبا- رغم خطورتها على المشاة، وتسببها بحوادث انزلاق مؤذية، إلا أن عددا من المحال التجارية في مدينة مادبا، لا تتوانى عن تغيير ارضية الأرصفة الخشنة التي توفر مسيرا آمنا للمشاة أمام محالهم، بأخرى ملونة وبلاط ملمسه ناعم، سعيا للفت انتباه الزبائن وجذبهم بديكور تلك الأرصفة غير المطابقة للمواصفات والشروط الفنية.
ذلك الأمر، وبعد أن كثر الحديث في المدينة عن تسببه بحالات انزلاق لمشاة وتعرضهم للأذى، بات العديد من المشاة يتجنبون السير من أمام المحال التجارية التي لجأت تبليط الأرصفة.
المواطن عدي النهار يعتبر أن أصحاب المحال التجارية الذين يضعون البلاط الناعم، مستهترون بسلامة المشاة ويعرضونهم لخطر الانزلاق وربما حدوث إصابات، متطرقا إلى حادثة وقعت مؤخرا عندما سقط أحد الزبائن أرضا أثناء خروجه من محل تجاري، وبالرغم من أنه لم يصب بأي أذى، إلا أن الموقف تسبب له بإحراج كبير.
ودعا النهار، أصحاب المحال إلى الحفاظ على المال العام وعدم العبث بالطرقات والتوجه إلى البلدية قبل تنفيذ أي تغيير حتى يكون مطابقا للمواصفات المطلوبة التي تتعلق بالسلامة العامة.
أما المواطن مسعود حسن، فأكد أنه بات يسير على الشارع لا الرصيف في حال شاهد ما وصفها بـ"دلالات الخطورة"، وهي الديكور الملون، مشددا على أن الأمر خطير وقد يسبب كسورا لمن يتعرض للانزلاق. وعبر عن رفضه لقيام أي محل تجاري بمحاولة لفت انتباه الزبائن وجذبهم بطريقة تشكل خطورة على سلامتهم، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود العديد من الطرق التي يمكن استغلالها بشكل آمن ومجد في آن.
وطالب حسن الجهات المختصة، بفرض رقابة مشددة على ذلك السلوك، ومنع أصحاب المحال من اللجوء إليه، إلا إذا توفرت فيه عناصر السلامة العامة.
المواطنة آلاء الشوابكة، أبدت استياءها من استبدال أصحاب المحال لأرضيات وبلاط الرصيف، وتصف هذا الأمر بأنه "مرفوض جملة وتفصيلاً، لأن الرصيف ملك للجميع"، مشيرة كذلك إلى أن "هناك نوعيات من الأرضيات الجميلة والملونة تسبب انزلاق المواطنين، وخاصة في فصل الشتاء عندما تكون هذه الأرضيات مبللة بمياه الأمطار".
ووفق المواطنة رحاب محمد، فإن "البلدية لا تستخدم نوعيات عشوائية في بلاط الأرصفة وإنما تختار هذه الأنواع بعد دراسة الأمر من نواحي عدة أبرزها الموقع والشكل العام"، مضيفة، "كل نوعية بلاط لها استخدام أو مكان معين، والبلدية عندما تستخدم أي نوعية معينة تكون على دراية بأنها الأنسب".
اصحاب محال تجارية دافعوا عن قيامهم بتبليط الارصفة أمام محالهم، بان الهدف تجميل الرصيف الذي يكون احيانا متهالك ولا يصلح للسير عليه. وقالوا بعد ان طلبوا عدم نشر اسمائهم، إن تبليط الرصيف خدمة مجانية يقدمها صاحب المحل، وهم لا يقصدون بأن يكون هذا البلاط سببا بحدوث حالات انزلاق للمشاة.
بدوره، أكد رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف محمود الرواجيح لـ"الغد"، أن "الأرصفة والطرقات ملك عام ولا يجوز لأي مواطن التعدي عليها، وأن إزالة أصحاب المحال التجارية للأرصفة والبلاط الذي تضعه البلدية واستبداله بأرصفة ملونة دون الحصول على موافقة خطية من البلدية، أمر غير قانوني ومخالف لقوانين الأرصفة والطرق"، موضحاً، أن "استبدال الأرصفة الموجودة في الشوارع، بأخرى من نوعيات مختلفة، لا تتناسب مع شروط البلدية، أمر يعيق المارة ويتسبب في انزلاقهم، ما يشكل عبئا على البلدية ويؤثر على صورتها أمام المواطنين".
وأضاف، أن "البلدية تنظم جولات ميدانية دورية لتفقد الطرق والأرصفة والتعديات عليها، وتقوم بتنبيه أصحاب المحال التجارية والمواطنين بضرورة التراجع عن تغيير نوعية البلاط إذا كان مخالفا لأنظمة وقوانين البلدية، وفي حال عدم التجاوب معها تقوم بتحرير إخطار بالإزالة"، لافتا إلى أن "المشكلة الرئيسية هي أن أغلب الذين يتعدون على القوانين يستغلون أيام الإجازات الرسمية والأعياد لتنفيذ هذه الإجراءات دون الرجوع إلى البلدية للحصول على الموافقة".
ووفق الرواجيح، فإن "كوادر البلدية تتوجه إلى المكان لفحص نوعية البلاط المستخدم، وإذا كان مناسبًا أم لا، وفي حال كان الضرر كبيرًا فإن البلدية تقوم بإخطار صاحب التعدي بضرورة الإزالة، وإذا كان البلاط ناعماً فإن البلدية تعمل على تخشينه حتى لا يُحدث أي انزلاق للمارة".
وقال الرواجيح، إن "البلدية تسمح للمواطنين بتغيير الأرصفة في بعض الحالات، خاصة إذا كان من الإسفلت والبلاط القديم، لكن وفق شروط محددة، أبرزها أن تكون نوعية البلاط مقبولة، وألا تسبب انزلاقات للمارة، ويشترط عدم بناء أي درج أو إنشاء قد يحدث إعاقة في الشارع، وأن يكون العمل بإشراف البلدية"، داعيا بهذا الخصوص، "أصحاب المحال التجارية إلى مراجعة البلدية قبل تغيير نوعية البلاط، وأخذ موافقة خطية بالسماح لهم باستبدال الأرصفة القديمة، وعدم بناء أي منشآت على الرصيف تعيق حركة المارة".



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