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العقبة: حجوزات الـ100 %.. ضخامة إقبال أم محدودية غرف؟

9/6/2023 4:21:55 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة






يتصدر عنوان "100 % نسبة الحجوزات"، الحديث عن حجم سياحة نهاية الأسبوع والمناسبات والأعياد بمدينة العقبة، للدلالة على ضخامة إقبال السياح على الفنادق والمنشآت السياحية بالمدينة، في وقت قد لا تعطي هذه النسبة تحليلا دقيقا عما تعرف بـ"سياحة المبيت"، إذا ما أخذ بعين الاعتبار أن مفهوم "فل حجوزات" مع محدودية الغرف أمر يسهل تكراره.
هذا الأمر كما يراه معنيون بالقطاع السياحي بالعقبة، يحتاج إلى مقارنة رقمية تكشف الفارق بين عدد السياح ونسبة الإقامة بالفنادق، وعدد الغرف الفندقية المتوفرة وأسعارها وتصنيفاتها.
وتكشف أرقام سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن أن النصف الأول من العام الحالي شهد قدوم مليون ونصف المليون زائر إلى العقبة، بينما بلغ عدد سياح المبيت خلال نفس المدة نحو 543 ألف سائح.
في المقابل، تكشف معلومات مكاتب سياحية عن أن زيارات عدة يتم إلغاؤها أثناء ذروة الموسم وخاصة في الأعياد، نتيجة عدم وجود غرف للمبيت، كما أن زوارا للعقبة يضطرون إلى المبيت بفنادق البترا بعد أن يفشلوا بتحصيل حجز بفنادق العقبة، وهو خيار يلجأ إليه البعض رغم علمهم بصعوبة التنقل بين العقبة والبترا وقطع مسافة تتجاوز 100 كلم.
ووفق مصادر بـ "سلطة العقبة"، فإن حجم الإقبال والزيادة الملحوظة بأعداد السياح للعقبة يفرض الحاجة الملحة لخطط سريعة تواجه تحدي نقص الغرف.
رقميا، فإن نسبة الزيادة بعدد الزوار خلال النصف الأول من العام الحالي وصلت إلى 95 %، بواقع مليون ونصف مليون زائر، مقارنة بـ 777 ألف زائر في نفس الفترة من العام الماضي.
بالعودة إلى دلالات الحجوزات ونسبة الـ 100 %، يمكن الاشارة إلى أن مجموع الغرف الفندقية في العقبة لكافة التصنيفات لا تتجاوز بأحسن أحولها 5200 غرفة فندقية، وهو رقم يبدو متواضعا إذا ما قورن بأي رقم زيارات سجل في العقبة خلال المناسبات والأعياد، ومنها على سبيل المثال قدوم 100 ألف زائر للعقبة في عيد الأضحى الماضي، والذي وصلت فيه نسبة الحجوزات إلى قرابة 95 %، علما أن الـ 5 % التي لم يتم إشغالها لا تربط بعدد الزوار وفق عاملين بالقطاع أوضحوا أن" نسبة الحجوزات بفنادق تصنيف 3 و 4 نجوم وصلت الى 100 %، وان عدم الاشغال الكامل كان بفنادق الـ 5 نجوم"، موضحين أيضا أن "بعض الفنادق لا تعطي نسبة حجز دقيقة تحسبا لإلغاء بعض الحجوزات".
في ذات الخصوص، فقد شهد العام الماضي ايضا نسبة حجوزات وصلت إلى 100 %، في اكثر من مناسبة، علما أن أعداد الزوار والسياح كانت أقل بمقدار 50 %.
يقول الخبير بالقطاع السياحي محمود النوافلة إن العقبة بحاجة ملحة لتوفير غرف فندقية بشكل أكبر، مشيرا إلى أن الإشغال الكامل مع هذا العدد من الغرف الفندقية أمر يتكرر في ذروة المواسم وقد لا يعكس ضخامة الاقبال والعدد الكبير لزوار العقبة، والأهم من ذلك حجم سياحة المبيت، إذ من السهل الوصول إلى نسبة إشغال 100 % مع عدد محدود بالغرف الفندقية.
غير أن النوافلة لا ينكر الزيادة التي طرأت على أعداد زوار العقبة خاصة هذا العام، والتي تستعدي التنبه والربط بين هذه الزيادة والقدرة الاستيعابية لفنادق العقبة.
وتبرز مشكلة "الغرف الفندقية" في موسم الأعياد وعطلة نهاية الأسبوع المقترنة بعطلة رسمية والنشاطات الترفيهية والفنية والتظاهرات الثقافية والرياضية، ويظهر معها ضعف القدرة الاستيعابية للغرف.
خبراء ومختصون سياحيون، يرون أن العقبة تحتاج إلى مئات الغرف الفندقية في ظل تنامي أعداد السياح، وانه وحتى مع زيادة الغرف الفندقية ستبقى نسبة حجوزات الـ 100 % تتكرر.
وبينوا أن حجوزات الربع الأخير من العام الحالي تؤكد وصول النسبة إلى
100 %، في ظل تأكيد مكانة العقبة كوجهة سياحية مفضلة على الصعيد العالمي بوجه عام وفي ضوء ما تمتلكه من مقومات جذب قوية وعوامل أسهمت على مدار العقود الماضية في استقطاب مئات الآلاف من الزوار من مختلف أنحاء العالم، وجعلتها تتصدر وجهات العالم الكبرى في قوائم البحث في المواقع المتخصصة في مجال السفر والسياحة خاصة سياحة البواخر.
يقول الخبير السياحي محمد هلالات إن تحدي قطاع السياحة في العقبة يتعلق بالبنية التحتية وفي ضعف القدرة الاستيعابية للفنادق ونقص الغرف الفندقية، وهذا يؤثر على تنافسية العقبة مقارنة مع ما تملكه مدن البحر الأحمر السياحية من أعداد هائلة بالغرف الفندقية وبالتالي يرفع من تنافسيتها ويعزز دخلها القومي المتأتي من القطاع السياحي.
ويشير هلالات إلى أن بعض الحجوزات الفندقية في مواسم الذروة قد ألغيت بسبب نقص الغرف الفندقية خاصة في تصنيفات 4 و 5 نجوم، وهو ما يفضله السائح من الأسواق المختلفة والذي يشترط أن تكون الغرفة الفندقية في منشأة شاطئية وعددها محدود على البحر في العقبة.
وبين العامل في القطاع السياحي محمد أبو النمر أن أكثر من مرة تكررت نسبة حجوزات الـ 100 %، خاصة في فترة الأعياد والعطل الرسمية ونهاية الأسبوع.
ولفت الى ان تحقيق نسبة
الـ100 % مرتبط ايضا بحالة الطقس وذروة الموسم إلى جانب إقامة الحفلات الغنائية لمطربين عرب وتنظيم تظاهرات رياضية عربية وعالمية وهو ما يضع أصحاب القرار في العقبة في تحد وسباق مع الزمن لتحقيق خطط وإستراتيجية زيادة عدد الغرف الفندقية التي تبنتها الجهات المعنية قبل سنوات.
واستبعد أبو النمر أن يكون الإشغال الفندقي الكامل مرده تواضع عدد الغرف الفندقية، وانه ومع سياسة التوسع الفندقي سيبقى بلوغ حجوزات الـ 100 % حاضرا بالعقبة.
وحسب خطة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة للسياحة عام 2017 والمعتمدة على مؤشرات قابلة للقياس، فقد حددت هدفا لها يضمن زيادة معدل إقامة السائح من ليلة ونصف إلى ست ليال بحلول العام 2025، وكذلك زيادة عدد الغرف الفندقية من 5200 غرفة فندقية حاليا إلى 12 ألف غرفة بحلول عام 2025.
من جهته، بين نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حمزة الحاج حسن أن السلطة تعمل على صياغة رؤية مُستقبلية لقطاع السياحة، بهدف إحداث نقلة نوعية به، مؤكداً أن السلطة تعمل على زيادة عدد الغرف الفندقية، بما يُسهم في تحقيق الخطة الإستراتيجية للسياحة في العقبة، قائلا "إننا سنعمل على توفير كل التسهيلات التي تساعد القطاع الخاص على تحقيق ذلك".
من جانبه، كشف مصدر بسلطة العقبة لـ "الغد"، أن هناك توجها لدى القطاع الخاص، سيما سرايا العقبة وواحة ايلة لبناء فنادق خاصة ذات تصنيفات عالمية خلال الـ3 سنوات القادمة لتضيف أكثر من 700 غرفة فندقية ذات تصنيف 5 نجوم إلى جانب بعض المستثمرين في القطاع السياحي الذين يعتزمون بناء فنادق أخرى من تصنيفات مختلفة لتضيف أكثر من 1000 غرفة فندقية جديدة.



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