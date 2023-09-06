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عين سارة السياحي بالكرك.. جهود تواجه الإهمال لاستعادة البريق

9/6/2023 4:21:54 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هشال العضايلة






قبل سنوات خلت، كان موقع عين سارة الواقع في أسفل الجبل الذي بنيت عليه مدينة الكرك وقلعتها التاريخية، مكانا نابضا بالمياه والحياة، ومقصدا أساسيا للزوار من داخل المحافظة وخارجها، إلا أن الحال لم يعد كذلك، إذ بات الموقع أشبه بالمهجور، في مقابل تعويل على أن تفضي العديد من مشاريع التأهيل والصيانة التي يشهدها المكان منذ السنوات القليلة الماضية، إلى عودة الحياة إليه مجددا.
وعين سارة تعد إحدى أقدم عيون الماء وأغزرها في المملكة، وكانت مياهها تستخدم في قديم الزمان في العديد من النشاطات مثل طحن الحبوب، حيث توجد بقايا مطحنة قديمة في أعلى العين التي تغذي كذلك مئات البساتين والمزارع المنتشرة على جانبي الوادي المنحدر صوب البحر الميت، وماؤها يمثل عصب الحياة لوادي الكرك الذي يزود المحافظة بما تحتاجه من الخضراوات والفواكه.
وكانت العديد من الأمكنة في عين سارة، تشكل جزءا مهما من طبيعة المكان وجزءا أصيلا من تكوينه مثل "المصطبة" وهي مكان يقع قريبا من نبع العين الرئيسي، حيث كانت المصطبة مكانا يتسابق إليه المصطافون من أبناء الكرك في الصيف، إلى جانب العديد من الأماكن الجميلة على جانبي السيل الممتد إلى أسفل وادي الكرك حيث برك المياه العديدة والتي تتجمع فيها الأسماك ويقوم الأهالي باصطياد ما تيسر منها.
المواطن أيمن الضمور يقول، إن "عين سارة هي أكثر المواقع السياحية والترفيهية ارتباطا بالمواطنين من سكان الكرك كلها، لأنها كانت قبلة كل السكان بالمحافظة للتنزه أو لغسيل الصوف للمتزوجين أو حفلات السهر للأعراس، وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو ولائم الطعام خارج المنازل".
ولفت إلى "أن عين سارة خلال السنوات الماضية، أصبحت مكانا طاردا للمتنزهين ومليئا بالقاذورات والنفايات التي يلقيها بعض المتنزهين"، مشيرا إلى أن "كثيرا من أعمال الصيانة التي جرت كانت تؤدي لتشويه المكان وعدم تأهيله، خصوصا في المناطق التي اعتاد الناس على الجلوس فيها من فترة طويلة".
ووفق الضمور، "على المتنزهين مسؤولية كبيرة في الحفاظ على الموقع نظيفا وعدم تعريضه للتخريب كما هو الحال دائما"، مشددا على أن "الكثير من السكان يغادرون الموقع حال قدومهم لعدم وجود مواقع للجلوس بسبب الفوضى بالمنطقة".
ويرى المواطن أيمن الرواشدة، أن "عين سارة هي المكان الأكثر أهمية وارتباطا بالمجتمع بالكرك، لوجود رابط نفسي بكون عين سارة من عناوين الكرك التاريخية، ويجب أن تتم المحافظة على مكانها وصيانته بشكل دائم"، لافتا إلى إن "حال الموقع من سنوات طويلة يثير الحزن بسبب تردي أوضاعه وتراجع أهميته في الحركة السياحية وحتى التنزه المحلي للمواطنين لغياب الخدمات ومواقع الجلوس وغيرها، حيث أصبح لافتا وجود أعداد قليلة فقط من المواطنين حتى في أيام العطلات".
من جهته، قال رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة لـ"الغد"، إن "البلدية تولي موقع عين سارة أهمية كبيرة نظرا لأهميته في الحركة السياحية، وكون الموقع هو الأكثر شعبية بالكرك"، مؤكدا أن "بلدية الكرك استثمرت كثيرا بالموقع من خلال بناء حديقة عامة وبمستوى متميز".
ولفت إلى أن "البلدية الآن تنفذ مشروعا لأعمال الصيانة والتجهيزات في مجرى سيل عين سارة لإعادة تأهيل المجرى وإعادة صيانة البسطات بهدف تطوير أماكن التنزه والجلسات والتي تتعرض للتلف وغيره بسبب سوء استخدام من قبل بعض المتنزهين".
وأكد المعايطة، أهمية "تعاون المواطنين مع أجهزة البلدية للحفاظ على الممتلكات العامة، وعدم تخريب ما يتم إنجازه من أعمال في مجرى السيل لتكون دائما بأحسن صورة"، لافتا إلى أن "الأعمال الجديدة تشمل إنشاء بسطات جديدة وتأهيل مجرى المياه وإزالة الصخور والمعوقات، واستحداث بركة لتجميع المياه"، مشيرا إلى أن "البلدية ستقوم بهذه الأعمال بشكل دوري لحين تأهيل الموقع بشكل كامل".



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