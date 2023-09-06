سُلطة العقبة توضح بشأن عمل التطبيقات الذكيّة لنقل الركاب

سُلطة العقبة توضح بشأن عمل التطبيقات الذكيّة لنقل الركاب
التاريخ
9/6/2023 4:21:53 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
قالت سُلطة
منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، إنه بناء على صدور التعليمات الخاصة بالتطبيقات الذكيّة لنقل الركاب داخل منطقة
العقبة للمرة الأولى عام 2017 والتي كانت مختصةً بمركبات التاكسي العمومي الأخضر،
وعلى الرغم من انتهاء خمس سنوات مضت وعدم الالتزام بالتطبيقات الذكية للمشغلين في
العقبة، فقد ارتأت السلطة بضرورة تعديل التعليمات لشمول مشغلي المركبات الخصوصية
بالصفة الفردية.
وأضافت السُلطة
في بيان أن التعليمات المعدلة صدرت في شهر 8/2023، ويجري الآن وضع الاشتراطات
والمتطلبات الخاصة بتطبيق هذه التعليمات على الشركات المهتمة لتشغيل خدمة
التطبيقات الذكية داخل المنطقة وحتى الآن لم يتم تقييم أي طلب من أي شركة، ولحين
الانتهاء من تثبيت الشروط والمتطلبات لهذه التعليمات، ستحدّ وتمكنّ السلطة من
تلافي التطبيقات المخالفة وغير المرخصة داخل المنطقة، وهذا من شأنه الحفاظ على
راحة المستخدمين من الركاب والإحاطة بالآمان المشهود في منطقة العقبة.
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