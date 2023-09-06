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سُلطة العقبة توضح بشأن عمل التطبيقات الذكيّة لنقل الركاب

9/6/2023 4:21:53 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت سُلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، إنه بناء على صدور التعليمات الخاصة بالتطبيقات الذكيّة لنقل الركاب داخل منطقة العقبة للمرة الأولى عام 2017 والتي كانت مختصةً بمركبات التاكسي العمومي الأخضر، وعلى الرغم من انتهاء خمس سنوات مضت وعدم الالتزام بالتطبيقات الذكية للمشغلين في العقبة، فقد ارتأت السلطة بضرورة تعديل التعليمات لشمول مشغلي المركبات الخصوصية بالصفة الفردية.

وأضافت السُلطة في بيان أن التعليمات المعدلة صدرت في شهر 8‏/2023، ويجري الآن وضع الاشتراطات والمتطلبات الخاصة بتطبيق هذه التعليمات على الشركات المهتمة لتشغيل خدمة التطبيقات الذكية داخل المنطقة وحتى الآن لم يتم تقييم أي طلب من أي شركة، ولحين الانتهاء من تثبيت الشروط والمتطلبات لهذه التعليمات، ستحدّ وتمكنّ السلطة من تلافي التطبيقات المخالفة وغير المرخصة داخل المنطقة، وهذا من شأنه الحفاظ على راحة المستخدمين من الركاب والإحاطة بالآمان المشهود في منطقة العقبة.



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