Wednesday, 06 September 2023 05:19 GMT

ريال مدريد يستعيد حلا قديما

9/6/2023 4:20:21 AM
(MENAFN- Al Watan) يدرس ريال مدريد دعم هجومه باستعادة تاكيفوسا كوبو من ريال سوسيداد خلال الميركاتو الشتوي المقبل.
جاء ذلك بعد أن بدأ كوبو الموسم بشكل مذهل، وأحرز 3 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة، خلال أول 4 جولات من الليجا.
ويوجد شرط جزائي في عقد كوبو مع ريال سوسيداد يبلغ 60 مليون يورو. لكن يستطيع الميرنيجي حسم الصفقة بـ30 مليونا فقط، لأن لديه 50% من حقوق بيع اللاعب.

MENAFN06092023000089011017ID1107014994

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث