ريال مدريد يستعيد حلا قديما
التاريخ
9/6/2023 4:20:21 AM
(MENAFN- Al Watan) يدرس ريال مدريد دعم هجومه باستعادة تاكيفوسا كوبو من ريال سوسيداد خلال الميركاتو الشتوي المقبل.
جاء ذلك بعد أن بدأ كوبو الموسم بشكل مذهل، وأحرز 3 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة، خلال أول 4 جولات من الليجا.
ويوجد شرط جزائي في عقد كوبو مع ريال سوسيداد يبلغ 60 مليون يورو. لكن يستطيع الميرنيجي حسم الصفقة بـ30 مليونا فقط، لأن لديه 50% من حقوق بيع اللاعب.
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