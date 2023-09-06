أخضر 23 يبدأ رحلته القارية بمنغوليا

أخضر 23 يبدأ رحلته القارية بمنغوليا
التاريخ
9/6/2023 4:20:21 AM
(MENAFN- Al Watan) يتطلع المنتخب السعودي تحت 23 عاما إلى تسجيل انطلاقة قوية في رحلة المحافظة على لقبه كبطل لكأس آسيا تحت 23 عاما، عندما يفتتح مبارياته في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات البطولة القارية التي ستقام في قطر 2024، وذلك بمواجهة منتخب منغوليا، لحساب الجولة الأولى، لمباريات المجموعة العاشرة للتصفيات، التي تستضيفها المملكة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، فيما يتواجه في المباراة الأولى منتخبا لبنان وكمبوديا.
وأكمل الأخضر تحضيراته للمواجهة، تحت إشراف المدرب الوطني سعد الشهري، الذي طبق مرانًا تكتيكيًا، أعقبته مناورة مصغرة.
المناسبة
التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23
المجموعة
10
الجولة
1
السعودية × منغوليا
التوقيت
19:00
الملعب
مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية
كمبوديا × لبنان
التوقيت
16:00
الملعب
مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية
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