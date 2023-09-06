Wednesday, 06 September 2023 05:19 GMT

أخضر 23 يبدأ رحلته القارية بمنغوليا

9/6/2023 4:20:21 AM
(MENAFN- Al Watan) يتطلع المنتخب السعودي تحت 23 عاما إلى تسجيل انطلاقة قوية في رحلة المحافظة على لقبه كبطل لكأس آسيا تحت 23 عاما، عندما يفتتح مبارياته في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات البطولة القارية التي ستقام في قطر 2024، وذلك بمواجهة منتخب منغوليا، لحساب الجولة الأولى، لمباريات المجموعة العاشرة للتصفيات، التي تستضيفها المملكة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، فيما يتواجه في المباراة الأولى منتخبا لبنان وكمبوديا.
وأكمل الأخضر تحضيراته للمواجهة، تحت إشراف المدرب الوطني سعد الشهري، الذي طبق مرانًا تكتيكيًا، أعقبته مناورة مصغرة.
المناسبة
التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23
المجموعة
10
الجولة
1
السعودية × منغوليا
التوقيت
19:00
الملعب
مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية
كمبوديا × لبنان
التوقيت
16:00
الملعب
مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية

MENAFN06092023000089011017ID1107014993

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث