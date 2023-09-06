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رهانات حامد القوية هل تنقذ ضمك

9/6/2023 4:20:21 AM
(MENAFN- Al Watan) يخوض نجم منتخب مصر والاتحاد سابقا وضمك حاليا طارق حامد تحديا جديدا في مسيرته المميزة، بعدما انتقل رسميا إلى فارس الجنوب عقب نهاية مشواره مع العميد.
وعرفت مسيرة حامد العديد من الرهانات، التي نجح دوما في تجاوزها، وكان آخرها ما قدمه مع العميد خلال الموسم الماضي، وكان أحد أهم عناصر الفريق المتوج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، ولقب كأس السوبر السعودي، فهل يكرر الفرعون المصري نجاحاته مع فارس الجنوب، حيث ستحمل التجربة تحديا من نوع خاص، حيث يسعى النجم المصري لإثبات أنه كان يستحق الاستمرار في الاتحاد، رغم التعاقد مع نجوم عالميين في منتصف الملعب على غرار كانتي وفابينيو.
مع انتقال حامد لضمك يخوض اللاعب تحدياً مختلفا مع فريق لا ينافس على الألقاب، ما يزيد من صعوبة مهمة إثبات وجوده أمام كوكبة من نجوم العالم بالدوري السعودي.
ويعول مدرب ضمك، الروماني كوزمين كونترا على طارق حامد كثيراً، لزيادة الصلابة الدفاعية لفريقه الذي تلقى 9 أهداف في الدوري.
ويفضل المدرب الروماني اللعب بـ3 مدافعين في الخلف، ما يزيد من أهمية دور لاعب الارتكاز.

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