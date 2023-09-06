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الشباب يدرس إقالة كايزر

9/6/2023 4:20:21 AM
(MENAFN- Al Watan) بينت مصادر أن إدارة نادي الشباب المكلفة تنوي إقالة مدرب الفريق الأول لكرة القدم بناديها، الهولندي مارسيل كايزر، بعد النتائج السلبية التي سجلها الليث خلال الجولات الخمس الماضية، إذ لم ينجح الشباب في تسجيل أي انتصار، واكتفى بتعادلين مع الأخدود وضمك مقابل 3 خسائر أمام الوحدة والنصر و الخليج، ويقبع في المركز قبل الأخير في سلم الترتيب، وأفادت المصادر بأن إدارة النادي تدرس ملفات عدد من المدربين الموضوعة على طاولتها.
من جهة أخرى إن صفقة تعاقد الشباب مع لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، البلجيكي يانيك كاراسكو كلفت إدارة النادي ما يفوق 60 مليون ريال ((15 مليون يورو))، كقيمة لشراء المدة المتبقية من عقده مع النادي الإسباني، ووقع كاراسكو لليث لمدة 3 مواسم.

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