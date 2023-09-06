الشباب يدرس إقالة كايزر

الشباب يدرس إقالة كايزر
التاريخ
9/6/2023 4:20:21 AM
(MENAFN- Al Watan) بينت مصادر أن إدارة نادي الشباب المكلفة تنوي إقالة مدرب الفريق الأول لكرة القدم بناديها، الهولندي مارسيل كايزر، بعد النتائج السلبية التي سجلها الليث خلال الجولات الخمس الماضية، إذ لم ينجح الشباب في تسجيل أي انتصار، واكتفى بتعادلين مع الأخدود وضمك مقابل 3 خسائر أمام الوحدة والنصر و الخليج، ويقبع في المركز قبل الأخير في سلم الترتيب، وأفادت المصادر بأن إدارة النادي تدرس ملفات عدد من المدربين الموضوعة على طاولتها.
من جهة أخرى إن صفقة تعاقد الشباب مع لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، البلجيكي يانيك كاراسكو كلفت إدارة النادي ما يفوق 60 مليون ريال ((15 مليون يورو))، كقيمة لشراء المدة المتبقية من عقده مع النادي الإسباني، ووقع كاراسكو لليث لمدة 3 مواسم.
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