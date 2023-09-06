(MENAFN
) اعترفت ثاني أكبر مدن بريطانيا يوم الثلاثاء الموافق 5 أيلول, بأنها لم تعد تملك الامكانية للوصول الى توازن في نفقاتها، واضعة اللوم على الحكومات المحافظة المتتالية التي لم تقم بتخصيص التمويل الوافي لها.
كما كشف مجلس مدينة برمنغهام في وسط انكلترا أنه أطلف بلاغاَ بموجب المادة 114 في قانون تمويل الحكومة المحلية لسنة 1988 والذي يحظر الإنفاق إلا على الخدمات الرئيسية.
كذلك قال قادة المجلس الذي يهيمن عليه حزب العمال أن الحركة “ضرورية” لتقوية حال الإنفاق, وأفادوا بأن "مشاكل عالقة منذ مدة طويلة” تتضمن اصدار نظام حاسوبي جديد ازدادت بسبب تقليل المخصصات بقيمة تبلغ مليار جنيه إسترليني (1,25 مليار دولار) من قبل الحكومات المحافظة المتعاقبة منذ بلغت السلطة سنة 2010.
في حين أكملوا أن “التضخم الجامح” بجانب ارتفاعات في كلفة الرعاية الاجتماعية للبالغين وتقليل إيرادات نسب الأعمال ولدت عوامل “عاصفة كاملة”. الا ان أعضاء المجلس المحافظين حمّلو المسؤولية لسوء إدارة العمال للأموال العامة.
وفي شهر حزيران، أعلن المجلس أنه اجبر على دفع ما يبلغ 760 مليون جنيه استرليني لتسوية شكاوى تاريخية بخصوص المساواة في الرواتب.
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