إعلان Asahi Glass Foundation نتائج الاستبيان السنوي الثاني والثلاثين المعنى بالمشكلات البيئية وبقاء البشرية
التاريخ
9/6/2023 4:18:18 AM
(MENAFN- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE )-- أجرت Asahi Glass Foundation (رئيسها: Takuya Shimamura) استبيانًا سنويًا بالاستعانة بخبراء البيئة من كل أنحاء العالم منذ عام 1992. وفي هذا العام، أرسلنا الاستبيان إلى 202 بلد على مستوى العالم وتلقينا ردودًا من 1805 أشخاص في 130 بلدًا. وفيما يلي النقاط الرئيسية لنتائج استبيان هذا العام. تتوفر المزيد من التفاصيل في تقرير "الاستبيان السنوى الثاني والثلاثين المعني بالمشكلات البيئية وبقاء البشرية" أو على الإنترنت على موقع المؤسسة الإلكتروني ( )، بدءًا من الساعة 11 صباحًا بتوقيت اليابان في يوم 6 من سبتمبر 2023.
عاد الوقت على ساعة الهلاك البيئي إلى الوراء لمدة ثلاثة أعوام متتالية منذ عام 2021، ليصل إلى 9:31 في عام 2023. بمتابعة الوقت على الساعة في كل أنحاء العالم، نرى أن الساعة تأخرت أكثر من 10 دقائق مقارنةً بالعام الماضي في أمريكا الجنوبية وأوروبا الغربية والشرق الأوسط، لكنها تقدمت أكثر من 20 دقيقة في المكسيك وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي السابق. أتت مشكلة "التغير المناخي" على رأس قائمة المشكلات البيئية منذ عام 2011 ولم تغب عن ذهن المشاركين في كل أنحاء العالم عند تحديد الوقت على الساعة. فيما يتعلق بالتحول إلى مجتمع خالٍ من الكربون، أظهرت النتائج افتقارًا في التقدم متساويًا في "السياسات والنظام القانوني" و"البنية التحتية الاجتماعية (الأموال والموارد البشرية والتقنيات والمرافق)" مقارنةً "بالوعي العام." في ما يتعلق بالمشكلات العالمية، وقع اختيار أغلب المشاركين على "الهدف 13، الأنشطة المناخية" باعتباره الهدف الأكثر أهمية بالنسبة لهم، متبوعًا "بالهدف 1، الحد من الفقر" و"الهدف 16، السلام والعدالة والمؤسسات القوية."
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