(BUSINESS WIRE )-- أجرت Asahi Glass Foundation (رئيسها: Takuya Shimamura) استبيانًا سنويًا بالاستعانة بخبراء البيئة من كل أنحاء العالم منذ عام 1992. وفي هذا العام، أرسلنا الاستبيان إلى 202 بلد على مستوى العالم وتلقينا ردودًا من 1805 أشخاص في 130 بلدًا. وفيما يلي النقاط الرئيسية لنتائج استبيان هذا العام. تتوفر المزيد من التفاصيل في تقرير "الاستبيان السنوى الثاني والثلاثين المعني بالمشكلات البيئية وبقاء البشرية" أو على الإنترنت على موقع المؤسسة الإلكتروني ( )، بدءًا من الساعة 11 صباحًا بتوقيت اليابان في يوم 6 من سبتمبر 2023.



عاد الوقت على ساعة الهلاك البيئي إلى الوراء لمدة ثلاثة أعوام متتالية منذ عام 2021، ليصل إلى 9:31 في عام 2023.

بمتابعة الوقت على الساعة في كل أنحاء العالم، نرى أن الساعة تأخرت أكثر من 10 دقائق مقارنةً بالعام الماضي في أمريكا الجنوبية وأوروبا الغربية والشرق الأوسط، لكنها تقدمت أكثر من 20 دقيقة في المكسيك وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي السابق.

أتت مشكلة "التغير المناخي" على رأس قائمة المشكلات البيئية منذ عام 2011 ولم تغب عن ذهن المشاركين في كل أنحاء العالم عند تحديد الوقت على الساعة.

فيما يتعلق بالتحول إلى مجتمع خالٍ من الكربون، أظهرت النتائج افتقارًا في التقدم متساويًا في "السياسات والنظام القانوني" و"البنية التحتية الاجتماعية (الأموال والموارد البشرية والتقنيات والمرافق)" مقارنةً "بالوعي العام." في ما يتعلق بالمشكلات العالمية، وقع اختيار أغلب المشاركين على "الهدف 13، الأنشطة المناخية" باعتباره الهدف الأكثر أهمية بالنسبة لهم، متبوعًا "بالهدف 1، الحد من الفقر" و"الهدف 16، السلام والعدالة والمؤسسات القوية."

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