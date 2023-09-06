(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- في الرابع من سبتمبر، ظهرت شركة Leapmotor لأول مرة في معرض IAA MOBILITY لعام 2023 (يُشار إليه هنا لاحقًا باسم "معرض ميونخ للمحركات")، حيث انعقد المؤتمر الصحفي العالمي "التقدم معًا: تشكيل مستقبل تقني مشترك". عرضت الفعالية بشكل كامل أحدث إنجاز لتطوير بنية Leap 3.0 داخل الشركة والتي تشمل كل المجالات والطراز العالمي الذي يتم تدشينه C10.
يؤكد مؤسس شركة Leapmotor ورئيسها ومسؤولها التنفيذي الأول Zhu Jiangming قائلاً "تتضمن استراتيجية العولمة لدى الشركة التحول العالمي لكل من المنتجات والتقنية. على مدار 8 أعوام من التطوير الشامل لكل المجالات داخل الشركة، تطورت شركة Leapmotor من بنية LEAP1.0 إلى LEAP3.0. مع وصول منتجنا العالمي الأول المستند إلى بنية LEAP3.0، وهو المنتج C10، سيجري تصميم كل المنتجات اللاحقة من شركة Leapmotor وتطويرها بنظرة عالمية والتزام بالمعايير العالمية. ستقدم شركة Leapmotor خلال العامين القادمين 5 منتجات عالمية التوجه في أوروبا ودول آسيا على المحيط الهادئ والشرق الأوسط والأمريكتين ومناطق أخرى، ما يقدم تجارب تنقل ذكية لمستهلكي السيارات في أنحاء العالم".
باعتبار شركة Leapmotor مؤسسة للسيارات الكهربائية الذكية المستندة إلى التكنولوجيا، فإنها تظل ملتزمة بشكل راسخ بتطوير تقنيات أساسية داخل الشركة تشمل كل المجالات. مع الالتزام الثابت بصياغة مستقبل مشترك للتنقلات الذكية، تظل شركة Leapmotor مكرسة لتقديم أفضل تجربة تنقل ذكية لكل المستهلكين.
بعد ثمانية أعوام من التطوير داخل الشركة لكل المجالات، تجسد بنية LEAP 3.0 تقنيات كهربائية ذكية متطورة
تتمتع Leap 3.0 ببنية إلكترونية وكهربائية مركزية متكاملة في جوهرها، وتضم عدة تقنيات رائدة، من بينها تقنية CTC 2.0 (الخلية للهيكل)، وأحدث دفع كهربائي يعمل بالتبريد بالزيت، وقمرة قيادة بشريحة معالج Qualcomm Snapdragon 8295، ونظام قيادة ذكي رائد. كما أنها مصنوعة وفق معايير عالمية وتتميز بإمكانية تغيير بنسبة 88% مع إثراء كل منتج بذكاء أساسي والراحة وسمات السلامة.
تعمل البنية الإلكترونية/الكهربائية المركزية المتكاملة [Four-Leaf Clover] من شركة Leapmotor بمنصة مركزية للحوسبة الفائقة تجمع بسلاسة بين نطاق القمرة ونطاق السائق ونطاق الطاقة ونطاق جسم السيارة، ما يحقق الالتقاء الرائد في المجال بين هذه النطاقات الأربعة. كما أنه تتيح التحديثات اللاسلكية المباشرة (OTA) السلسة على مستوى السيارة لمدة خمسة أعوام. في وجود أكثر من 500 واجهة بينية محجوزة، فإنها تضمن لشركة Leapmotor أن تقدم تجربة قيادة متغيرة ومخصصة.
بعد إطلاق تقنية الخلية للهيكل التي لا تحتاج إلى حزمة تثبيت في العام الماضي، تتقدم شركة Leapmotor بخطوة أخرى مع تقنية CTC 2.0. تعمل هذه التكنولوجيا المتطورة على إزالة الوحدات ودمج ميزات جديدة للسلامة، وتتكامل مع نظام إدارة البطارية (BMS). يعمل هيكل البطارية عالي التكامل هذا على تجهيز السيارة بسمات المدى الأطول والسلامة المعززة والأداء الفائق والتجدد المتسارع للطاقة.
يتميز أحدث دفع كهربائي يعمل بتبريد الزيت بابتكارات تمتد من تكنولوجيا السلك المسطح المتوسط الجهد الكهربائي إلى تكنولوجيا كربيد السليكون المرتفع الجهد الكهربائي، ما يقدم مخرجات طاقة تتراوح ما بين 170 كيلووات و250 كيلووات لاستيعاب كلا استخدامي الدفع بالعجلات الخلفية والدفع بكل العجلات. إن دمج تقنية كربيد السليكون المرتفع الجهد الكهربائي في الدفع الكهربائي بالسلك المسطح الذي يعمل بتبريد الزيت يحقق كفاءة شاملة تبلغ 92% بوزن يبلغ 76 كجم فقط. يؤدي هذا إلى حل فائق الإحكام وقوي بشكل استثنائي.
يعمل نظام قمرة القيادة الذكية من شركة Leapmotor على زيادة إمكانيات شريحة Qualcomm Snapdragon 8295، ما يقدم لقمرة القيادة قوة حوسبة راسخة وتجربة سلسلة للعميل. يتناسب نظام التشغيل المكتبي الذكي Leap OS المبتكر حديثًا مع العديد من سيناريوهات القيادة، ما يتيح للإعدادات المخصصة أن تستوعب أنماط استخدام متنوعة.
على مستوى القيادة الذكي، فإن السيارة ذات البنية Leap 3.0 تضم 30 مكونًا من أجهزة الأداء المرتفع، بما في ذلك الاكتشاف وتحديد النطاق بالضوء وكاميرا عالية الوضوح بدقة 8 ملايين بكسل، ما يقدم دقة معززة في الإدراك. إنها تعمل بالنظام على شريحة (SoC) NVIDIA DRIVE Orin، والذي يقدم 254 تريليون عملية في الثانية لإتاحة إمكانيات قيادة ذكية آمنة وعالية السرعة وحضرية بمعايير NAP.
باعتبار بنية LEAP 3.0 حلاً شاملاً لتكنولوجيا السيارات الكهربائية الذكية، فإنها تتميز كبنية عالمية رائدة بارزة في مجال تقنيات السيارات الكهربائية الذكية.
شركة Leapmotor تبدأ في استراتيجية تحول عالمي من خلال ابتكار المنتجات والتطورات التكنولوجية
تكشف شركة Leapmotor عن C10 باعتباره النموذج الأول ببنية Leapmotor، ليمثل طرازها الطليعي ضمن الاستراتيجية العالمية. يعتمد C10 على معايير التصميم المميزة لدى مجموعة Leapmotor ويستخدم أحدث الابتكارات الخاصة ببنية LEAP3.0، ويتجه إلى إطلاق تطور ذكي لصياغة مستقبل التنقل.
في أثناء المؤتمر الصحفي، قال السيد Zhu Jiangming "الانفتاح والابتكار المشترك والتعاون العالمي أمور أساسية لتحقيق الانتشار السريع للسيارات الكهربائية الذكية. مع التطلع للمستقبل، لن تقتصر شركة Leapmotor على تصنيع السيارات، لكنها أيضًا مزود شامل لحلول السيارات الكهربائية الذكية."
تقدم شركة Leapmotor على المستوى العالمي أربعة نماذج للتعاون التقني، تتراوح ما بين بدء الإنشاء والاكتمال. كما تنخرط شركة Leapmotor بنشاط في شراكات استراتيجية مع شركاء في النظام الشامل للحركة مشهورين عالميًا، مثل NVIDIA وZF وQualcomm وBosch وNXP.
إن الشروع في الاستراتيجية العالمية يمثل خطوة حرجة بالنسبة إلى شركة Leapmotor في أثناء ريادتها للمجال من خلال كفاءتها في التطوير داخل الشركة لكل المجالات، ما يدفع الشركة في اتجاه صعودي. كما أنه يبين التجانس بين قوة العلامة التجارية والبراعة التقنية والنفوذ في المجال.
صور / وسائط متعددة متوفرة على :
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.