يؤكد مؤسس شركة Leapmotor ورئيسها ومسؤولها التنفيذي الأول Zhu Jiangming قائلاً "تتضمن استراتيجية العولمة لدى الشركة التحول العالمي لكل من المنتجات والتقنية. على مدار 8 أعوام من التطوير الشامل لكل المجالات داخل الشركة، تطورت شركة Leapmotor من بنية LEAP1.0 إلى LEAP3.0. مع وصول منتجنا العالمي الأول المستند إلى بنية LEAP3.0، وهو المنتج C10، سيجري تصميم كل المنتجات اللاحقة من شركة Leapmotor وتطويرها بنظرة عالمية والتزام بالمعايير العالمية. ستقدم شركة Leapmotor خلال العامين القادمين 5 منتجات عالمية التوجه في أوروبا ودول آسيا على المحيط الهادئ والشرق الأوسط والأمريكتين ومناطق أخرى، ما يقدم تجارب تنقل ذكية لمستهلكي السيارات في أنحاء العالم".

باعتبار شركة Leapmotor مؤسسة للسيارات الكهربائية الذكية المستندة إلى التكنولوجيا، فإنها تظل ملتزمة بشكل راسخ بتطوير تقنيات أساسية داخل الشركة تشمل كل المجالات. مع الالتزام الثابت بصياغة مستقبل مشترك للتنقلات الذكية، تظل شركة Leapmotor مكرسة لتقديم أفضل تجربة تنقل ذكية لكل المستهلكين.

بعد ثمانية أعوام من التطوير داخل الشركة لكل المجالات، تجسد بنية LEAP 3.0 تقنيات كهربائية ذكية متطورة

تتمتع Leap 3.0 ببنية إلكترونية وكهربائية مركزية متكاملة في جوهرها، وتضم عدة تقنيات رائدة، من بينها تقنية CTC 2.0 (الخلية للهيكل)، وأحدث دفع كهربائي يعمل بالتبريد بالزيت، وقمرة قيادة بشريحة معالج Qualcomm Snapdragon 8295، ونظام قيادة ذكي رائد. كما أنها مصنوعة وفق معايير عالمية وتتميز بإمكانية تغيير بنسبة 88% مع إثراء كل منتج بذكاء أساسي والراحة وسمات السلامة.

تعمل البنية الإلكترونية/الكهربائية المركزية المتكاملة [Four-Leaf Clover] من شركة Leapmotor بمنصة مركزية للحوسبة الفائقة تجمع بسلاسة بين نطاق القمرة ونطاق السائق ونطاق الطاقة ونطاق جسم السيارة، ما يحقق الالتقاء الرائد في المجال بين هذه النطاقات الأربعة. كما أنه تتيح التحديثات اللاسلكية المباشرة (OTA) السلسة على مستوى السيارة لمدة خمسة أعوام. في وجود أكثر من 500 واجهة بينية محجوزة، فإنها تضمن لشركة Leapmotor أن تقدم تجربة قيادة متغيرة ومخصصة.

بعد إطلاق تقنية الخلية للهيكل التي لا تحتاج إلى حزمة تثبيت في العام الماضي، تتقدم شركة Leapmotor بخطوة أخرى مع تقنية CTC 2.0. تعمل هذه التكنولوجيا المتطورة على إزالة الوحدات ودمج ميزات جديدة للسلامة، وتتكامل مع نظام إدارة البطارية (BMS). يعمل هيكل البطارية عالي التكامل هذا على تجهيز السيارة بسمات المدى الأطول والسلامة المعززة والأداء الفائق والتجدد المتسارع للطاقة.

يتميز أحدث دفع كهربائي يعمل بتبريد الزيت بابتكارات تمتد من تكنولوجيا السلك المسطح المتوسط الجهد الكهربائي إلى تكنولوجيا كربيد السليكون المرتفع الجهد الكهربائي، ما يقدم مخرجات طاقة تتراوح ما بين 170 كيلووات و250 كيلووات لاستيعاب كلا استخدامي الدفع بالعجلات الخلفية والدفع بكل العجلات. إن دمج تقنية كربيد السليكون المرتفع الجهد الكهربائي في الدفع الكهربائي بالسلك المسطح الذي يعمل بتبريد الزيت يحقق كفاءة شاملة تبلغ 92% بوزن يبلغ 76 كجم فقط. يؤدي هذا إلى حل فائق الإحكام وقوي بشكل استثنائي.

يعمل نظام قمرة القيادة الذكية من شركة Leapmotor على زيادة إمكانيات شريحة Qualcomm Snapdragon 8295، ما يقدم لقمرة القيادة قوة حوسبة راسخة وتجربة سلسلة للعميل. يتناسب نظام التشغيل المكتبي الذكي Leap OS المبتكر حديثًا مع العديد من سيناريوهات القيادة، ما يتيح للإعدادات المخصصة أن تستوعب أنماط استخدام متنوعة.

على مستوى القيادة الذكي، فإن السيارة ذات البنية Leap 3.0 تضم 30 مكونًا من أجهزة الأداء المرتفع، بما في ذلك الاكتشاف وتحديد النطاق بالضوء وكاميرا عالية الوضوح بدقة 8 ملايين بكسل، ما يقدم دقة معززة في الإدراك. إنها تعمل بالنظام على شريحة (SoC) NVIDIA DRIVE Orin، والذي يقدم 254 تريليون عملية في الثانية لإتاحة إمكانيات قيادة ذكية آمنة وعالية السرعة وحضرية بمعايير NAP.

باعتبار بنية LEAP 3.0 حلاً شاملاً لتكنولوجيا السيارات الكهربائية الذكية، فإنها تتميز كبنية عالمية رائدة بارزة في مجال تقنيات السيارات الكهربائية الذكية.

شركة Leapmotor تبدأ في استراتيجية تحول عالمي من خلال ابتكار المنتجات والتطورات التكنولوجية

تكشف شركة Leapmotor عن C10 باعتباره النموذج الأول ببنية Leapmotor، ليمثل طرازها الطليعي ضمن الاستراتيجية العالمية. يعتمد C10 على معايير التصميم المميزة لدى مجموعة Leapmotor ويستخدم أحدث الابتكارات الخاصة ببنية LEAP3.0، ويتجه إلى إطلاق تطور ذكي لصياغة مستقبل التنقل.

في أثناء المؤتمر الصحفي، قال السيد Zhu Jiangming "الانفتاح والابتكار المشترك والتعاون العالمي أمور أساسية لتحقيق الانتشار السريع للسيارات الكهربائية الذكية. مع التطلع للمستقبل، لن تقتصر شركة Leapmotor على تصنيع السيارات، لكنها أيضًا مزود شامل لحلول السيارات الكهربائية الذكية."

تقدم شركة Leapmotor على المستوى العالمي أربعة نماذج للتعاون التقني، تتراوح ما بين بدء الإنشاء والاكتمال. كما تنخرط شركة Leapmotor بنشاط في شراكات استراتيجية مع شركاء في النظام الشامل للحركة مشهورين عالميًا، مثل NVIDIA وZF وQualcomm وBosch وNXP.

إن الشروع في الاستراتيجية العالمية يمثل خطوة حرجة بالنسبة إلى شركة Leapmotor في أثناء ريادتها للمجال من خلال كفاءتها في التطوير داخل الشركة لكل المجالات، ما يدفع الشركة في اتجاه صعودي. كما أنه يبين التجانس بين قوة العلامة التجارية والبراعة التقنية والنفوذ في المجال.

صور / وسائط متعددة متوفرة على :

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.