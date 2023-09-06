Entravision وmatch Media Group تتشاركان للتعاون في أفريقيا

تتمثل مهمة Match Group في إطلاق اتصالات ذات مغزى لجميع الأشخاص في العالم. تأسست شركة Match منذ 25 عامًا، وهي شركة رائدة في الترويج للمواعدة عبر الإنترنت وتستمر في تعزيز الابتكار في صناعة المواعدة عبر الإنترنت. وبفضل امتلاكها لأكثر من 20 مكتبًا حول العالم، تدير الشركة العديد من العلامات التجارية الشهيرة في جعبتها، بما في ذلك Match وOkCupid وTinder وThe League. وفي وقتنا هذا، يتسنى لمئات الملايين من العزاب العثور على وسيلة اتصال ذات مغزى بالاستعانة بخدمات Match Group.

صرَّح Julian Jordaan، رئيس Entravision في أفريقيا قائلاً: "تعزز هذه الشراكة مع شركة Match Media Group التزامنا تجاه المُعلِنين بربط العلامات التجارية بالمستهلكين من خلال الدعم الاستراتيجي المحلي والخبرة الإبداعية ومجموعة من الفرص الإعلانية المبتكرة على المنصَّة". "وعالميًا، تظهر صناعة المواعدة في رونق أروع، حيث أصبحت المواعدة عبر الإنترنت الآن هي الطريقة الأكثر شيوعًا التي يؤسس بها العزاب اتصالات جديدة. يسرُّنا أن نعقد شراكة مع Match Media Group في أفريقيا لربط المستهلكين بالعلامات التجارية بطريقة حقيقة وذات صلة."

وباعتبارها شريك المبيعات الحصري لمجموعة Match Media Group في أفريقيا، أنشأت شركة Entravision فريقًا محليًا متخصصًا من الخبراء مقره في جنوب أفريقيا لتزويد الشركات بالأدوات الضرورية لتعزيز المبيعات، مع مساعدة العملاء أيضًا في نشر استثماراتهم الخاصة بالإعلانات بشكل أكثر فعالية عبر تقنياتهم الرقمية.

معلومات عن شركة Entravision

شركة Entravision (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: EVC)، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال حلول الإعلان والوسائط والتكنولوجيا. على مدار العقود الثلاثة الماضية، وضعنا استراتيجية تحولنا من خلالها إلى قوة رقمية، حيث نربط بفضل خبرتنا العلامات التجارية بالمستهلكين في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا وأفريقيا. يقدم قطاعنا الرقمي، الذي يُعدُّ الأكبر في الشركة من حيث الإيرادات، مجموعة كاملة من الخدمات الإعلانية الشاملة في 40 بلدًا. عقدنا شراكات تجارية مع Meta وX Corp. (المعروفة سابقًا باسم Twitter) وTikTok وSpotify، ويمكن للمسوِّقين استخدام Smadex والمنصَّات الأخرى الخاصة بنا لطرح إعلانات مستهدفة للجماهير في جميع أنحاء العالم. في الولايات المتحدة، نواصل بث إعلاناتنا في مجموعة متنوعة من محطات التلفزيون والإذاعة التي تستهدف الجماهير من أصل إسباني وتُكمِل خدماتنا الرقمية العالمية. تظل Entravision أكبر مجموعة تابعة لشبكتي التلفزيون Univision وUniMás. يتم تداول أسهم شركة Entravision من الفئة أ العادية في بورصة نيويورك باسم المؤشر: EVC. تعرَّف على المزيد عن العروض على entravisionأو تواصل معنا على لينكد إن وفيسبوك .

معلومات عن شركة Match Group

تُعدَّ شركة Match Group (المُدرجة في ناسداك بالرمز: MTCH)، من خلال مجموعة شركاتها، إحدى الشركات الرائدة للتقنيات الرقمية المصمَّمة لمساعدة الأشخاص على تأسيس اتصالات ذات مغزى. تشتمل مجموعتنا العالمية من العلامات التجارية على Tinder®، وHinge®، وMatch®، وMeetic®، وOkCupid®، وPairsTM، وPlentyOfFish®، و Azar®، وHakunaTM، والمزيد، وقد صُممِّت كل منها لزيادة إمكانية تواصل مستخدمينا مع الآخرين. ومن خلال علاماتنا التجارية الموثوقة، نقدِّم خدمات مخصَّصة لتلبية التفضيلات المتنوعة لمستخدمينا. تتوفَّر خدماتنا بأكثر من 40 لغة لمستخدمينا في جميع أنحاء العالم.

البيانات التطلعية

يشتمل هذا البيان الصحفي على بعض البيانات التطلعية. قد تشتمل هذه البيانات التطلعية، والتي تم تضمينها وفقًا لأحكام الملاذ الآمن لقانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995، على مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة وعوامل أخرى قد تتسبب في اختلاف النتائج والأداء الفعلي للشركة في الفترات المستقبلية بشكل جوهري عن أي نتائج أو أداء مستقبلي توضحه البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي. وبالرغم من أنه يتراءى للشركة أن التوقعات الواردة في هذه البيانات التطلعية تستند إلى افتراضات معقولة، إلا أنها لا تستطيع تقديم أي ضمان بأن النتائج الفعلية لن تختلف بشكل جوهري عن هذه التوقعات، وتخلي الشركة مسؤوليتها عن تحمُّل أي واجب لتحديث أي بيانات تطلعية صادرة عن الشركة. من وقت لآخر، تتم مناقشة هذه المخاطر والشكوك والعوامل الأخرى في تقارير الشركة المودعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات.

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