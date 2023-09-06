Entravision وmatch Media Group تتشاركان للتعاون في أفريقيا

Entravision وmatch Media Group تتشاركان للتعاون في أفريقيا
التاريخ
9/6/2023 4:18:18 AM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Entravision (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: EVC)، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال حلول الإعلان والوسائط والتكنولوجيا، اليوم أن وحدة الأعمال الرقمية التابعة لها ومقرها أفريقيا أصبحت شريك المبيعات الحصري في أفريقيا لمجموعة Match Media Group، وهي المجموعة التي تدعم الإعلان عن العلامات التجارية، بما في ذلك Tinder وOkCupid وMatch.
تتمثل مهمة Match Group في إطلاق اتصالات ذات مغزى لجميع الأشخاص في العالم. تأسست شركة Match منذ 25 عامًا، وهي شركة رائدة في الترويج للمواعدة عبر الإنترنت وتستمر في تعزيز الابتكار في صناعة المواعدة عبر الإنترنت. وبفضل امتلاكها لأكثر من 20 مكتبًا حول العالم، تدير الشركة العديد من العلامات التجارية الشهيرة في جعبتها، بما في ذلك Match وOkCupid وTinder وThe League. وفي وقتنا هذا، يتسنى لمئات الملايين من العزاب العثور على وسيلة اتصال ذات مغزى بالاستعانة بخدمات Match Group.
صرَّح Julian Jordaan، رئيس Entravision في أفريقيا قائلاً: "تعزز هذه الشراكة مع شركة Match Media Group التزامنا تجاه المُعلِنين بربط العلامات التجارية بالمستهلكين من خلال الدعم الاستراتيجي المحلي والخبرة الإبداعية ومجموعة من الفرص الإعلانية المبتكرة على المنصَّة". "وعالميًا، تظهر صناعة المواعدة في رونق أروع، حيث أصبحت المواعدة عبر الإنترنت الآن هي الطريقة الأكثر شيوعًا التي يؤسس بها العزاب اتصالات جديدة. يسرُّنا أن نعقد شراكة مع Match Media Group في أفريقيا لربط المستهلكين بالعلامات التجارية بطريقة حقيقة وذات صلة."
وباعتبارها شريك المبيعات الحصري لمجموعة Match Media Group في أفريقيا، أنشأت شركة Entravision فريقًا محليًا متخصصًا من الخبراء مقره في جنوب أفريقيا لتزويد الشركات بالأدوات الضرورية لتعزيز المبيعات، مع مساعدة العملاء أيضًا في نشر استثماراتهم الخاصة بالإعلانات بشكل أكثر فعالية عبر تقنياتهم الرقمية.
معلومات عن شركة Entravision
شركة Entravision (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: EVC)، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال حلول الإعلان والوسائط والتكنولوجيا. على مدار العقود الثلاثة الماضية، وضعنا استراتيجية تحولنا من خلالها إلى قوة رقمية، حيث نربط بفضل خبرتنا العلامات التجارية بالمستهلكين في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا وأفريقيا. يقدم قطاعنا الرقمي، الذي يُعدُّ الأكبر في الشركة من حيث الإيرادات، مجموعة كاملة من الخدمات الإعلانية الشاملة في 40 بلدًا. عقدنا شراكات تجارية مع Meta وX Corp. (المعروفة سابقًا باسم Twitter) وTikTok وSpotify، ويمكن للمسوِّقين استخدام Smadex والمنصَّات الأخرى الخاصة بنا لطرح إعلانات مستهدفة للجماهير في جميع أنحاء العالم. في الولايات المتحدة، نواصل بث إعلاناتنا في مجموعة متنوعة من محطات التلفزيون والإذاعة التي تستهدف الجماهير من أصل إسباني وتُكمِل خدماتنا الرقمية العالمية. تظل Entravision أكبر مجموعة تابعة لشبكتي التلفزيون Univision وUniMás. يتم تداول أسهم شركة Entravision من الفئة أ العادية في بورصة نيويورك باسم المؤشر: EVC. تعرَّف على المزيد عن العروض على entravisionأو تواصل معنا على لينكد إن وفيسبوك .
معلومات عن شركة Match Group
تُعدَّ شركة Match Group (المُدرجة في ناسداك بالرمز: MTCH)، من خلال مجموعة شركاتها، إحدى الشركات الرائدة للتقنيات الرقمية المصمَّمة لمساعدة الأشخاص على تأسيس اتصالات ذات مغزى. تشتمل مجموعتنا العالمية من العلامات التجارية على Tinder®، وHinge®، وMatch®، وMeetic®، وOkCupid®، وPairsTM، وPlentyOfFish®، و Azar®، وHakunaTM، والمزيد، وقد صُممِّت كل منها لزيادة إمكانية تواصل مستخدمينا مع الآخرين. ومن خلال علاماتنا التجارية الموثوقة، نقدِّم خدمات مخصَّصة لتلبية التفضيلات المتنوعة لمستخدمينا. تتوفَّر خدماتنا بأكثر من 40 لغة لمستخدمينا في جميع أنحاء العالم.
البيانات التطلعية
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