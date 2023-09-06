تتكامل Tc Latin America Partners وrei تحت اسم البوابة الصناعية لقيادة ازدهار النقل القريب في المكسيك
التاريخ
9/6/2023 4:18:18 AM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تعلن TC Latin America Partners "TC" وReal Estate Investments "REI" عن تكاملهما الرأسي في المكسيك تحت العلامة التجارية الجديدة "Industrial Gate"، مما يعزز تحالفهما الاستراتيجي للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق الصناعية المتنامية في المكسيك، مدفوعة بالنقل القريب.
منذ عام 2021، تعاونت TC وREI في تطوير وتشغيل المرافق الصناعية في المكسيك. يمثل هذا التكامل معلمًا محوريًا في تحسين قدراتهم والاستجابة بفعالية لديناميكيات السوق الإيجابية.
وفي الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023، تجاوزت الاستثمارات المتعلقة بنقل الأعمال في المكسيك إجمالي الاستثمارات المسجلة عام 2022 بنسبة 38%، لتصل إلى 26 مليار دولار. وفقًا للمرصد القريب التابع لـ Datamétrica-Aporta، احتل إنشاء المجمعات الصناعية والمستودعات المرتبة الثالثة من حيث أعلى مبالغ الاستثمار الملتزم بها اعتبارًا من مايو 2023. ويعود ذلك إلى ارتفاع الطلب على المساحات الصناعية من قبل الشركات التي تسعى إلى نقل إنتاجها، حيث تواجه نقصًا كبيرًا في المساحات المتوفرة.
وتركز استراتيجية "البوابة الصناعية" على الاستحواذ على عقارات صناعية من الفئة "أ" وتطويرها، وتتخصص في تطوير الأصول المصممة بما يناسبها. تقدم REI خبرتها التشغيلية والتطويرية إلى فريق TC في المكسيك، إلى جانب المعرفة الواسعة بالسوق. ومن الجدير بالذكر أنه يتم التركيز على التميز في جميع مراحل العملية، بدءًا من التطوير وحتى التصرف في الأصول، والاستفادة من خبرة TC كمدير للأصول المؤسسية.
منذ أول استثمار مشترك لهم عام 2021، "Industrial Gate Escobedo"، وهي منطقة صناعية تقع في مونتيري، تم تعزيز أوجه التآزر الملحوظة داخل الفرق. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تضم المحفظة 10 مباني صناعية بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 3.4 مليون قدم مربع (GLA)، ومستأجرين سكنيين مثل Foxconn وDHL وForvia؛ بالإضافة إلى ذلك، تحتوي المحفظة على احتياطي من الأراضي مع إمكانية تطوير ما يقرب من 1.5 مليون قدم مربع من الأراضي القابلة للتأجير الإضافية.
يمثل دمج TC وREI باعتبارهما "البوابة الصناعية" علامة بارزة في المشهد الصناعي في المكسيك. وسيكون بمقدورهما معًا اغتنام فرصة السوق الناتجة عن النقل المحلي، ووضع استراتيجية مختلفة تركز على تلبية احتياجات المستأجرين والمستثمرين.
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