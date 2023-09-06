منذ عام 2021، تعاونت TC وREI في تطوير وتشغيل المرافق الصناعية في المكسيك. يمثل هذا التكامل معلمًا محوريًا في تحسين قدراتهم والاستجابة بفعالية لديناميكيات السوق الإيجابية.

وفي الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023، تجاوزت الاستثمارات المتعلقة بنقل الأعمال في المكسيك إجمالي الاستثمارات المسجلة عام 2022 بنسبة 38%، لتصل إلى 26 مليار دولار. وفقًا للمرصد القريب التابع لـ Datamétrica-Aporta، احتل إنشاء المجمعات الصناعية والمستودعات المرتبة الثالثة من حيث أعلى مبالغ الاستثمار الملتزم بها اعتبارًا من مايو 2023. ويعود ذلك إلى ارتفاع الطلب على المساحات الصناعية من قبل الشركات التي تسعى إلى نقل إنتاجها، حيث تواجه نقصًا كبيرًا في المساحات المتوفرة.

وتركز استراتيجية "البوابة الصناعية" على الاستحواذ على عقارات صناعية من الفئة "أ" وتطويرها، وتتخصص في تطوير الأصول المصممة بما يناسبها. تقدم REI خبرتها التشغيلية والتطويرية إلى فريق TC في المكسيك، إلى جانب المعرفة الواسعة بالسوق. ومن الجدير بالذكر أنه يتم التركيز على التميز في جميع مراحل العملية، بدءًا من التطوير وحتى التصرف في الأصول، والاستفادة من خبرة TC كمدير للأصول المؤسسية.

منذ أول استثمار مشترك لهم عام 2021، "Industrial Gate Escobedo"، وهي منطقة صناعية تقع في مونتيري، تم تعزيز أوجه التآزر الملحوظة داخل الفرق. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تضم المحفظة 10 مباني صناعية بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 3.4 مليون قدم مربع (GLA)، ومستأجرين سكنيين مثل Foxconn وDHL وForvia؛ بالإضافة إلى ذلك، تحتوي المحفظة على احتياطي من الأراضي مع إمكانية تطوير ما يقرب من 1.5 مليون قدم مربع من الأراضي القابلة للتأجير الإضافية.

يمثل دمج TC وREI باعتبارهما "البوابة الصناعية" علامة بارزة في المشهد الصناعي في المكسيك. وسيكون بمقدورهما معًا اغتنام فرصة السوق الناتجة عن النقل المحلي، ووضع استراتيجية مختلفة تركز على تلبية احتياجات المستأجرين والمستثمرين.