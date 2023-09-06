Armis تعين Alex Mosher في منصب الرئيس التنفيذي للإيرادات

Armis تعين Alex Mosher في منصب الرئيس التنفيذي للإيرادات
التاريخ
9/6/2023 4:18:18 AM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Armis ، الشركة الرائدة في مجال تغطية الأصول والأمن، اليوم عن تعيين Alex Mosher بمنصب كبير مسؤولي الإيرادات (CRO). في منصبه الجديد، سيشرف Mosher على وظيفة المبيعات العالمية التي تشمل المؤسسات الأمريكية، والمبيعات الدولية (أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وAPJ)، والحكومة الفيدرالية الأمريكية، وSLED الأمريكية، والتحالفات الإستراتيجية، ومبيعات القنوات، وتمكين المبيعات العالمية والموظفين ذوي الصلة، لمواصلة زخم نمو العملاء في Armis عبر الأسواق.
قالDibrov Yevgeny، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Armis: "نحن متحمسون لبناء كياننا التنفيذي بضم أعضاء فريق موهوبين ومتفانين بشكل لا يصدق مثل Alex. ذلك أنه قائد مثبت الجدارة، يجسد ويوضح، من خلال عمله، قيم Armis. ونحن فخورون بالاحتفال بإنجازه من خلال ترقيه إلى هذا الدور، ونتطلع إلى المرحلة التالية من نمو Armis تحت قيادته.
ومن جانبه يقول Mosher: "يشرفني أن أشغل هذا المنصب وأتطلع إلى التعمق في دوري الجديد بينما تواصل الشركة هذه الرحلة المذهلة. نظرًا للمشهد السيبراني المعقد اليوم، تتمتع Armis بمكانة فريدة للعمل مع المنظمات على مستوى العالم لمكافحة التهديدات التي يطرحها سطح الهجوم الآخذ في الاتساع. وأنا فخور للغاية بنجاح فريقنا حتى الآن وأتطلع إلى التطور التالي لـ Armis حيث نقدم الخدمة الأمنية الأهم لعملائنا، وندعمهم في رحلتهم نحو نهج دفاعي استباقي أكثر أمانًا.
إن التلاحم بين المبيعات والتسويق في Armis أمر مهم للغاية. أتطلع إلى مواصلة نجاح تعاوننا المشترك مع فريقنا العالمي المتخصص في السوق. إن مهارات Alex القيادية والتوجيهية والتحفيزية؛ إلى جانب خبرته العميقة في هذا المجال، ساهمت بشكل كبير في إحداث تحول في المنظمة بأكملها، كما أن ترقيته إلى CRO مستحقة بالفعل. وعلق Conor Coughlan، الرئيس التنفيذي للتسويق والمناصرة في شركة Armis، قائلاً: "إنني أتطلع إلى التنعاون أكثر مع Alex في السنوات القادمة والبناء على هذا الأساس الممتاز لتحقيق النجاح المستمر."
ومن ناحية أخرى، قال Brian Gumbel، رئيس شركة Armis: "كم يسعدني أن أرى Alex يتولى هذا الدور لمواصلة نمو واتساع الأسواق. وأثق بأن - تحت قيادته - سيتجاوز فريقنا التوقعات باستمرار، وسيكون شريكًا موثوقًا به لعملائنا وشركائنا في رحلة التحول الرقمي التي يخوضونها. وسنعمل معًا على مواجهة مشهد التهديدات السيبرانية المتطور باستمرار، مما يضمن بقاء بيئات عملائنا آمنة ومرنة."
تساعد شركة Armis على رؤية وتأمين البيئات التشغيلية لبعض أكبر المطارات والموانئ في العالم. ذلك أنها تضمن بقاء البنية التحتية الحيوية والشركات المصنعة الرائدة على الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع و365 يومًا في السنة. وتسهم الشركة في إنقاذ حياة الأشخاص من خلال تأمين الأصول الطبية وبيئات رعاية المرضى في بعض أكبر مؤسسات تقديم الرعاية الصحية حول العالم، بالإضافة إلى حماية الكيانات الفيدرالية وحكومات الولايات والإدارات المحلية من مجرمي الإنترنت والدول السيئة المساعي والجهات الفاعلة الخبيثة الأخرى.
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معلومات عن Armis
توفر Armis، الشركة الرائدة في مجال رؤية الأصول وأمنها، أول منصة موحدة لاستخبارات الأصول في الصناعة مصممة لمعالجة سطح الهجوم الممتد الجديد الذي تنشئه الأصول المتصلة. وتثق شركات Fortune 100 في حمايتنا المستمرة في الوقت الفعلي لرؤية السياق الكامل لجميع الأصول المُدارة وغير المُدارة عبر تكنولوجيا المعلومات والسحابة وأجهزة إنترنت الأشياء والأجهزة الطبية (IoMT) والتكنولوجيا التشغيلية (OT) وأنظمة التحكم الصناعية (ICS) ونظم 5G. وتوفر Armis إدارة الأصول السيبرانية السلبية وإدارة المخاطر والتنفيذ الآلي. وتعد Armis شركة خاصة ويقع مقرها في ولاية كاليفورنيا.
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