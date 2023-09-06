Armis تعين Alex Mosher في منصب الرئيس التنفيذي للإيرادات

قالDibrov Yevgeny، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Armis: "نحن متحمسون لبناء كياننا التنفيذي بضم أعضاء فريق موهوبين ومتفانين بشكل لا يصدق مثل Alex. ذلك أنه قائد مثبت الجدارة، يجسد ويوضح، من خلال عمله، قيم Armis. ونحن فخورون بالاحتفال بإنجازه من خلال ترقيه إلى هذا الدور، ونتطلع إلى المرحلة التالية من نمو Armis تحت قيادته.

ومن جانبه يقول Mosher: "يشرفني أن أشغل هذا المنصب وأتطلع إلى التعمق في دوري الجديد بينما تواصل الشركة هذه الرحلة المذهلة. نظرًا للمشهد السيبراني المعقد اليوم، تتمتع Armis بمكانة فريدة للعمل مع المنظمات على مستوى العالم لمكافحة التهديدات التي يطرحها سطح الهجوم الآخذ في الاتساع. وأنا فخور للغاية بنجاح فريقنا حتى الآن وأتطلع إلى التطور التالي لـ Armis حيث نقدم الخدمة الأمنية الأهم لعملائنا، وندعمهم في رحلتهم نحو نهج دفاعي استباقي أكثر أمانًا.

إن التلاحم بين المبيعات والتسويق في Armis أمر مهم للغاية. أتطلع إلى مواصلة نجاح تعاوننا المشترك مع فريقنا العالمي المتخصص في السوق. إن مهارات Alex القيادية والتوجيهية والتحفيزية؛ إلى جانب خبرته العميقة في هذا المجال، ساهمت بشكل كبير في إحداث تحول في المنظمة بأكملها، كما أن ترقيته إلى CRO مستحقة بالفعل. وعلق Conor Coughlan، الرئيس التنفيذي للتسويق والمناصرة في شركة Armis، قائلاً: "إنني أتطلع إلى التنعاون أكثر مع Alex في السنوات القادمة والبناء على هذا الأساس الممتاز لتحقيق النجاح المستمر."

ومن ناحية أخرى، قال Brian Gumbel، رئيس شركة Armis: "كم يسعدني أن أرى Alex يتولى هذا الدور لمواصلة نمو واتساع الأسواق. وأثق بأن - تحت قيادته - سيتجاوز فريقنا التوقعات باستمرار، وسيكون شريكًا موثوقًا به لعملائنا وشركائنا في رحلة التحول الرقمي التي يخوضونها. وسنعمل معًا على مواجهة مشهد التهديدات السيبرانية المتطور باستمرار، مما يضمن بقاء بيئات عملائنا آمنة ومرنة."

تساعد شركة Armis على رؤية وتأمين البيئات التشغيلية لبعض أكبر المطارات والموانئ في العالم. ذلك أنها تضمن بقاء البنية التحتية الحيوية والشركات المصنعة الرائدة على الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع و365 يومًا في السنة. وتسهم الشركة في إنقاذ حياة الأشخاص من خلال تأمين الأصول الطبية وبيئات رعاية المرضى في بعض أكبر مؤسسات تقديم الرعاية الصحية حول العالم، بالإضافة إلى حماية الكيانات الفيدرالية وحكومات الولايات والإدارات المحلية من مجرمي الإنترنت والدول السيئة المساعي والجهات الفاعلة الخبيثة الأخرى.

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معلومات عن Armis

توفر Armis، الشركة الرائدة في مجال رؤية الأصول وأمنها، أول منصة موحدة لاستخبارات الأصول في الصناعة مصممة لمعالجة سطح الهجوم الممتد الجديد الذي تنشئه الأصول المتصلة. وتثق شركات Fortune 100 في حمايتنا المستمرة في الوقت الفعلي لرؤية السياق الكامل لجميع الأصول المُدارة وغير المُدارة عبر تكنولوجيا المعلومات والسحابة وأجهزة إنترنت الأشياء والأجهزة الطبية (IoMT) والتكنولوجيا التشغيلية (OT) وأنظمة التحكم الصناعية (ICS) ونظم 5G. وتوفر Armis إدارة الأصول السيبرانية السلبية وإدارة المخاطر والتنفيذ الآلي. وتعد Armis شركة خاصة ويقع مقرها في ولاية كاليفورنيا.

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