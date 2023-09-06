(MENAFN- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE )-- شركة Sinovac Biotech Ltd. (الرمز في بورصة NASDAQ: SVA) (“SINOVAC” أو“الشركة”)، وهي شركة رائدة في مجال توفير المنتجات الصيدلانية الحيوية في الصين، أعلنت اليوم أن مجلس إدارتها (“مجلس الإدارة”) قرر بالإجماع أن عرض المناقصة الجزئي (“عرض المناقصة”) من شركة Alternative Liquidity Index LP (“Alternative Liquidity”) للحصول على ما يصل إلى 10,000,000 سهم عادي في Sinovac (“الأسهم”) مقابل 0.03 دولار للسهم نقدًا (“سعر العرض”) ليس مستحسنًا كما أنه ليس في مصلحة الشركة أو مساهميها (“المساهمين”). وعليه، يوصي مجلس الإدارة المساهمين برفض عرض العطاء وعدم طرح أسهمهم للشراء بموجب عرض الشراء من Alternative Liquidity.
قدمت الشركة الجدول رقم 14D-9 إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات (“SEC”) الأمريكية يتضمن تفاصيل أسباب رفضها لعرض عطاء Alternative Liquidity.
تمت مراجعة عرض العطاء والنظر فيه من قبل مجلس الإدارة، ولم يكن أي منهم منتسبًا لشركة Alternative Liquidity. أخذ مجلس الإدارة في الاعتبار عوامل مختلفة عند تقييم عرض العطاء ودعم توصيته للمساهمين برفض عرض العطاء وعدم طرح أسهمهم في عرض العطاء، بما في ذلك ما يلي. تعتقد الشركة أن التقييم الضمني بناءً على سعر العرض أقل من قيمة أصول الشركة. يرى مجلس الإدارة أن الشركة لديها احتياطيات نقدية قوية واستثمارات قصيرة الأجل. حتى يوم 30 يونيو 2023، بلغ إجمالي النقد وما في حكمه والنقد المقيد 1.6 مليار دولار. يمثل هذا المبلغ من النقد وما يعادله حوالي 14.40 دولارًا للسهم الواحد، استنادًا إلى عدد الأسهم العادية والأسهم الممتازة القابلة للتحويل من الفئة“ب” القائمة حتى 30 يونيو 2023. بالإضافة إلى ذلك، وحتى 30 يونيو 2023، بلغ إجمالي استثمارات الشركة قصيرة الأجل 9.4 مليارات دولار. كما سجلت الشركة أيضًا 14.0 مليون دولار من صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين، أو 0.14 دولار للسهم الأساسي و0.15 دولار للسهم المخفف، في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023. تقر شركة Alternative Liquidity بأنه ليس لديها أي وسيلة دقيقة لتحديد القيمة الحالية لأسهم الشركة. تذكر شركة Alternative Liquidity أنها“لم تقم بإجراء أي تقييم أو التكليف بإجرائه، أو إشراك أي مستشار مالي مستقل أو طرف خارجي آخر لإجراء أي تحليل للتقييم أو تقديم أي رأي يتعلق بقيمة الأسهم”. يرى مجلس الإدارة أن هذا يوضح عدم مصداقية أساليب تقييم Alternative Liquidity وعدم كفاية سعر العرض. تذكر Alternative Liquidity أيضًا أن“المساهمين الذين يطرحون أسهمهم للشراء سيتخلون عن فرصة المشاركة في أي فوائد مستقبلية من ملكية الأسهم، بما في ذلك الأرباح المستقبلية المحتملة للشركة من العمليات أو التصرفات، وقد يكون سعر الشراء للسهم المستحق عند المناقصة المساهم من قبل المشتري أقل من المبلغ الإجمالي الذي قد يتلقاه المساهم مقابل الأسهم من الشركة”. بالإضافة إلى إجمالي 11.0 مليار دولار من النقد والاستثمارات قصيرة الأجل، يظل الهدف التجاري الرئيسي للشركة هو توفير عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر لمساهميها من خلال بيع مجموعة من اللقاحات/المنتجات الطبية الحيوية المتنوعة للشركة والتقدير المحتمل على المدى الطويل لقيمة الشركة من خلال جهودها في مجال البحث والتطوير للقاحات/المنتجات الطبية الحيوية. قدمت شركة Alternative Liquidity عروض عطاء جزئية مماثلة دون طلب لأسهم شركات عامة أخرى. بالنظر إلى سعر العرض، يرى مجلس الإدارة أن عرض العطاء يمثل محاولة انتهازية من قبل شركة Alternative Liquidity لتحقيق الربح من خلال شراء الأسهم بسعر منخفض جدًا مقارنة بقيمتها، وبالتالي حرمان المساهمين الذين يقدمون الأسهم وفق عرض العطاء من الفرصة المحتملة لتحقيق القيمة الكاملة طويلة الأجل لاستثماراتهم في الشركة. إن اعتقاد مجلس الإدارة في هذا الصدد مدعوم بتوصيف Alternative Liquidity لعرض العطاء. وعلى وجه التحديد، يشير مجلس الإدارة إلى التصريح التالي في بيان عرض العطاء المدرج في الجدول“إلى”:“يقدم المشتري العرض لأغراض الاستثمار وبقصد تحقيق ربح من ملكية الأسهم”. بالإضافة إلى ذلك، يشير مجلس الإدارة إلى أنه يمكن تعديل عرض المناقصة لأسباب متعددة. وبناء على ذلك، يشير مجلس الإدارة إلى أنه لا يمكن ضمان استكمال عرض العطاء في الوقت الذي تشير إليه Alternative Liquidity، أو بالشروط والأحكام نفسها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، سعر العرض. وأخيرًا، فإن عطاءات المساهمين للأسهم بموجب عرض العطاء غير قابلة للإلغاء ولا يجوز سحبها إلا قبل تاريخ انتهاء الصلاحية، وهو حاليًا 29 سبتمبر 2023، من خلال اتباع الإجراء الصارم الموضح في عرض الشراء.
في ضوء تلك الأسباب المتعددة وتعقيد هذه الأمور، لم يجد مجلس الإدارة أنه من العملي تحديد أو تصنيف أو تحديد وزن نسبي للأسباب المحددة التي تم النظر فيها ولم يحاول فعل ذلك.
في سياق مداولاته، نظر مجلس الإدارة أيضًا في المخاطر المادية التالية والعوامل المقابلة الأخرى المتعلقة بعرض المناقصة والتي سبق أن تم تحديدها ومناقشتها من قبل إدارة الشركة ومجلس إدارتها: تم إيقاف تداول الأسهم العادية للشركة على مؤشر NASDAQ منذ 22 فبراير 2019 لتسهيل التوزيع المنظم لأسهم البورصة بموجب اتفاقية الحقوق (“اتفاقية الحقوق”)، وفي ضوء التقاضي القائم بشأن اتفاق الحقوق، لا يمكن أن يوجد ضمان لوقت رفع هذا الإيقاف أو ما إذا كان سيتم رفع؛ قد يكون للتقاضي القائم بشأن تبادل الأسهم واتفاقية الحقوق تأثير سلبي جوهري على نتائج عمليات الشركة ووضعنا المالي ولم تتمكن الشركة من عقد اجتماع سنوي للمساهمين منذ فبراير 2018 بسبب الدعاوى القضائية القائمة المتعلقة بتبادل الأسهم واتفاقية الحقوق، وقد لا تتمكن من عقد اجتماع سنوي للمساهمين قبل البت النهائي في هذا التقاضي.
إن المناقشة السابقة للمعلومات والعوامل التي وضعها مجلس الإدارة في الاعتبار للتوصل إلى استنتاجاته وتوصياته ليست شاملة، بل تشمل الأسباب والعوامل الجوهرية التي وضعها مجلس الإدارة في الاعتبار. في ضوء مجموعة واسعة من الأسباب والعوامل المذكورة أعلاه، فقد قرر مجلس الإدارة أن عرض المناقصة غير مستحسن ولا يخدم مصلحة الشركة أو المساهمين.
معلومات إضافية
تم توضيح الأساس الكامل لتوصية مجلس الإدارة بالإجماع في جدول Sinovac رقم 14D-9 المقدم في 5 سبتمبر 2023 إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات وهو متاح على موقع الهيئة على الويب . يمكن أيضًا الحصول على نسخ من الجدول 14D-9 من موقع الشركة على الويب أو عن طريق التواصل مع Helen Yang على الرقم +86-10-8279 9720 أو عبر البريد الإلكتروني على .
نبذة عن شركة Sinovac
شركة Sinovac Biotech Ltd. (SINOVAC) هي شركة أدوية حيوية مقرها الصين وتركز على البحث والتطوير وتصنيع المنتجات الطبية الحيوية التي تحمي من الأمراض المعدية البشرية وتسويقها.
تشتمل مجموعة منتجات SINOVAC على لقاحات ضد كوفيد-19، والفيروس المعوي 71 (EV71)، ومرض اليد والقدم والفم (HFMD)، والتهاب الكبد الوبائي أ، والحماق، والإنفلونزا، وشلل الأطفال، ومرض المكورات الرئوية، والنكاف، وما إلى ذلك.
تمت الموافقة على استخدام لقاح كوفيد-19، CoronaVac® ، في أكثر من 60 دولة ومنطقة حول العالم. لقاح التهاب الكبد أ، Healive®، اجتاز متطلبات التأهيل المسبق لمنظمة الصحة العالمية في عام 2017. لقاح الفيروس المعوي 71، Inlive®، لقاح مبتكر ضمن“الفئة 1 من المنتجات البيولوجية الوقائية” وتم طرحه تجاريًا في الصين في عام 2016. في عام 2022، تم التأهيل المسبق للقاح شلل الأطفال الخامل من سلالة سابين (sIPV) ولقاح الحماق من إنتاج شركة SINOVAC من قبل منظمة الصحة العالمية.
كانت SINOVAC أول شركة تحصل على الموافقة على لقاح الإنفلونزا الخاص بفيروس H1N1، Panflu.1®، والذي زود حملة التطعيم وبرنامج التخزين للحكومة الصينية. تعد الشركة أيضًا المورد الوحيد للقاح الإنفلونزا الوبائية بسبب فيروس H5N1، Panflu® لبرنامج التخزين التابع للحكومة الصينية.
تكرس شركة SINOVAC نفسها باستمرار لتطوير مسار الإنتاج، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التكنولوجيا الجديدة واللقاحات الجديدة بالإضافة إلى منتجات الطب الحيوي الأخرى. سنستكشف باستمرار الفرص العالمية للتوسع الاستراتيجي.
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التصريحات الاستشرافية
تحتوي هذه الرسالة على“تصريحات استشرافية” بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية وتنطوي على مخاطر وشكوك، والعديد منها خارج عن سيطرة الشركة. قد تختلف النتائج الفعلية للشركة بشكل جوهري وسلبي عن تلك المتوقعة في مثل هذه التصريحات الاستشرافية نتيجة لعوامل معينة، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في هذا البيان. التصريحات الاستشرافية هي تصريحات بخلاف الحقائق التاريخية التي تتعلق بأمور مثل صناعتنا، واستراتيجية أعمالنا، وأهدافنا وتوقعاتنا المتعلقة بمركزنا في السوق، وعملياتنا المستقبلية، وهوامشنا المالية، وربحيتنا، ونفقاتنا الرأسمالية، ووضعنا المالي، والسيولة التي لدينا، ومواردنا الرأسمالية، وتدفقاتنا النقدية، ونتائج عملياتنا، ومعلوماتنا المالية والتشغيلية الأخرى. عندما تستخدم هذه الرسالة كلمات“قد” أو“ربما” أو“سوف” أو“سيتم” أو“المستقبل” أو“التخطيط” أو“الاعتقاد” أو نفي هذه الكلمات أو تنويعاتها أو التعبيرات المشابهة فإنها تستهدف تحديد التصريحات الاستشرافية، على الرغم من أنه ليست كل التصريحات الاستشرافية تحتوي على مثل هذه الكلمات المحددة. على سبيل المثال، تتضمن تصريحاتنا الاستشرافية تصريحات تتعلق بعرض عطاء Alternative Liquidity. تشمل العوامل التي يمكن أن تسبب مثل هذه الاختلافات أو تساهم فيها، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر الكامنة في عروض العطاءات؛ ووقوع أي حدث أو تغيير أو ظروف أخرى قد تجعل عرض المناقصة غير عملي؛ والمخاطر المتعلقة بتعطيل وقت الإدارة من العمليات التجارية الجارية بسبب عرض المناقصة؛ والتكاليف أو الرسوم أو النفقات غير المتوقعة الناتجة عن عرض المناقصة؛ والتقاضي أو المطالبات المتعلقة بعرض المناقصة. يتم الكشف عن العوامل والمخاطر التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن التوقعات من وقت لآخر بمزيد من التفصيل في ملفات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التقرير السنوي للشركة وفقًا للنموذج 20-F المقدم للهيئة بتاريخ 1 مايو 2023، وبيانها الصحفي المتعلق بالنتائج المالية غير المدققة للنصف الأول من عام 2023 وفقًا للنموذج 6-K المقدم إلى الهيئة في 15 أغسطس 2023 وأوراق الإيداع المستقبلية الخاصة بالشركة. تحذر الشركة من أنه ينبغي عليك عدم الاعتماد بشكل غير مبرر على أي من تصريحاتها الاستشرافية. يسري أي تصريح استشرافي قدمته الشركة في هذا البيان حتى تاريخ إصداره فقط. لا تتحمل الشركة أي التزام بتقديم تحديث علنًا لأي تصريح استشرافي، سواء نتيجة معلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو خلاف ذلك، باستثناء ما قد تتطلبه قوانين الأوراق المالية السارية.
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