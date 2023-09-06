(BUSINESS WIRE )-- شركة Sinovac Biotech Ltd. (الرمز في بورصة NASDAQ: SVA) (“SINOVAC” أو“الشركة”)، وهي شركة رائدة في مجال توفير المنتجات الصيدلانية الحيوية في الصين، أعلنت اليوم أن مجلس إدارتها (“مجلس الإدارة”) قرر بالإجماع أن عرض المناقصة الجزئي (“عرض المناقصة”) من شركة Alternative Liquidity Index LP (“Alternative Liquidity”) للحصول على ما يصل إلى 10,000,000 سهم عادي في Sinovac (“الأسهم”) مقابل 0.03 دولار للسهم نقدًا (“سعر العرض”) ليس مستحسنًا كما أنه ليس في مصلحة الشركة أو مساهميها (“المساهمين”). وعليه، يوصي مجلس الإدارة المساهمين برفض عرض العطاء وعدم طرح أسهمهم للشراء بموجب عرض الشراء من Alternative Liquidity.

قدمت الشركة الجدول رقم 14D-9 إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات (“SEC”) الأمريكية يتضمن تفاصيل أسباب رفضها لعرض عطاء Alternative Liquidity.

تمت مراجعة عرض العطاء والنظر فيه من قبل مجلس الإدارة، ولم يكن أي منهم منتسبًا لشركة Alternative Liquidity. أخذ مجلس الإدارة في الاعتبار عوامل مختلفة عند تقييم عرض العطاء ودعم توصيته للمساهمين برفض عرض العطاء وعدم طرح أسهمهم في عرض العطاء، بما في ذلك ما يلي.

في ضوء تلك الأسباب المتعددة وتعقيد هذه الأمور، لم يجد مجلس الإدارة أنه من العملي تحديد أو تصنيف أو تحديد وزن نسبي للأسباب المحددة التي تم النظر فيها ولم يحاول فعل ذلك.

في سياق مداولاته، نظر مجلس الإدارة أيضًا في المخاطر المادية التالية والعوامل المقابلة الأخرى المتعلقة بعرض المناقصة والتي سبق أن تم تحديدها ومناقشتها من قبل إدارة الشركة ومجلس إدارتها:

إن المناقشة السابقة للمعلومات والعوامل التي وضعها مجلس الإدارة في الاعتبار للتوصل إلى استنتاجاته وتوصياته ليست شاملة، بل تشمل الأسباب والعوامل الجوهرية التي وضعها مجلس الإدارة في الاعتبار. في ضوء مجموعة واسعة من الأسباب والعوامل المذكورة أعلاه، فقد قرر مجلس الإدارة أن عرض المناقصة غير مستحسن ولا يخدم مصلحة الشركة أو المساهمين.

معلومات إضافية

تم توضيح الأساس الكامل لتوصية مجلس الإدارة بالإجماع في جدول Sinovac رقم 14D-9 المقدم في 5 سبتمبر 2023 إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات وهو متاح على موقع الهيئة على الويب . يمكن أيضًا الحصول على نسخ من الجدول 14D-9 من موقع الشركة على الويب أو عن طريق التواصل مع Helen Yang على الرقم +86-10-8279 9720 أو عبر البريد الإلكتروني على .

نبذة عن شركة Sinovac

شركة Sinovac Biotech Ltd. (SINOVAC) هي شركة أدوية حيوية مقرها الصين وتركز على البحث والتطوير وتصنيع المنتجات الطبية الحيوية التي تحمي من الأمراض المعدية البشرية وتسويقها.

تشتمل مجموعة منتجات SINOVAC على لقاحات ضد كوفيد-19، والفيروس المعوي 71 (EV71)، ومرض اليد والقدم والفم (HFMD)، والتهاب الكبد الوبائي أ، والحماق، والإنفلونزا، وشلل الأطفال، ومرض المكورات الرئوية، والنكاف، وما إلى ذلك.

تمت الموافقة على استخدام لقاح كوفيد-19، CoronaVac® ، في أكثر من 60 دولة ومنطقة حول العالم. لقاح التهاب الكبد أ، Healive®، اجتاز متطلبات التأهيل المسبق لمنظمة الصحة العالمية في عام 2017. لقاح الفيروس المعوي 71، Inlive®، لقاح مبتكر ضمن“الفئة 1 من المنتجات البيولوجية الوقائية” وتم طرحه تجاريًا في الصين في عام 2016. في عام 2022، تم التأهيل المسبق للقاح شلل الأطفال الخامل من سلالة سابين (sIPV) ولقاح الحماق من إنتاج شركة SINOVAC من قبل منظمة الصحة العالمية.

كانت SINOVAC أول شركة تحصل على الموافقة على لقاح الإنفلونزا الخاص بفيروس H1N1، Panflu.1®، والذي زود حملة التطعيم وبرنامج التخزين للحكومة الصينية. تعد الشركة أيضًا المورد الوحيد للقاح الإنفلونزا الوبائية بسبب فيروس H5N1، Panflu® لبرنامج التخزين التابع للحكومة الصينية.

تكرس شركة SINOVAC نفسها باستمرار لتطوير مسار الإنتاج، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التكنولوجيا الجديدة واللقاحات الجديدة بالإضافة إلى منتجات الطب الحيوي الأخرى. سنستكشف باستمرار الفرص العالمية للتوسع الاستراتيجي.

للاطلاع على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الشركة على الويب .

التصريحات الاستشرافية

تحتوي هذه الرسالة على“تصريحات استشرافية” بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية وتنطوي على مخاطر وشكوك، والعديد منها خارج عن سيطرة الشركة. قد تختلف النتائج الفعلية للشركة بشكل جوهري وسلبي عن تلك المتوقعة في مثل هذه التصريحات الاستشرافية نتيجة لعوامل معينة، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في هذا البيان. التصريحات الاستشرافية هي تصريحات بخلاف الحقائق التاريخية التي تتعلق بأمور مثل صناعتنا، واستراتيجية أعمالنا، وأهدافنا وتوقعاتنا المتعلقة بمركزنا في السوق، وعملياتنا المستقبلية، وهوامشنا المالية، وربحيتنا، ونفقاتنا الرأسمالية، ووضعنا المالي، والسيولة التي لدينا، ومواردنا الرأسمالية، وتدفقاتنا النقدية، ونتائج عملياتنا، ومعلوماتنا المالية والتشغيلية الأخرى. عندما تستخدم هذه الرسالة كلمات“قد” أو“ربما” أو“سوف” أو“سيتم” أو“المستقبل” أو“التخطيط” أو“الاعتقاد” أو نفي هذه الكلمات أو تنويعاتها أو التعبيرات المشابهة فإنها تستهدف تحديد التصريحات الاستشرافية، على الرغم من أنه ليست كل التصريحات الاستشرافية تحتوي على مثل هذه الكلمات المحددة. على سبيل المثال، تتضمن تصريحاتنا الاستشرافية تصريحات تتعلق بعرض عطاء Alternative Liquidity. تشمل العوامل التي يمكن أن تسبب مثل هذه الاختلافات أو تساهم فيها، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر الكامنة في عروض العطاءات؛ ووقوع أي حدث أو تغيير أو ظروف أخرى قد تجعل عرض المناقصة غير عملي؛ والمخاطر المتعلقة بتعطيل وقت الإدارة من العمليات التجارية الجارية بسبب عرض المناقصة؛ والتكاليف أو الرسوم أو النفقات غير المتوقعة الناتجة عن عرض المناقصة؛ والتقاضي أو المطالبات المتعلقة بعرض المناقصة. يتم الكشف عن العوامل والمخاطر التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن التوقعات من وقت لآخر بمزيد من التفصيل في ملفات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التقرير السنوي للشركة وفقًا للنموذج 20-F المقدم للهيئة بتاريخ 1 مايو 2023، وبيانها الصحفي المتعلق بالنتائج المالية غير المدققة للنصف الأول من عام 2023 وفقًا للنموذج 6-K المقدم إلى الهيئة في 15 أغسطس 2023 وأوراق الإيداع المستقبلية الخاصة بالشركة. تحذر الشركة من أنه ينبغي عليك عدم الاعتماد بشكل غير مبرر على أي من تصريحاتها الاستشرافية. يسري أي تصريح استشرافي قدمته الشركة في هذا البيان حتى تاريخ إصداره فقط. لا تتحمل الشركة أي التزام بتقديم تحديث علنًا لأي تصريح استشرافي، سواء نتيجة معلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو خلاف ذلك، باستثناء ما قد تتطلبه قوانين الأوراق المالية السارية.

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