قال Nadir Izrael، المسؤول التقني الأول والمشارك في تأسيس شركة Armis "إن مواصلة توعية الشركات العالمية بشأن الخطر الصاعد والمتزايد الذي تتعرض له الجوانب المكشوفة أمام الهجمات لديها من الأصول المُدارة وغير المُدارة يمثل مهمة أساسية لنا. هذه المعلومات مهمة لمساعدة المؤسسات على الدفاع عن الهجمات السيبرانية الضارة. من دون ذلك، يظل قادة الأعمال والتأمين وتكنولوجيا المعلومات غير مدركين ومعرضين لنقاط غير مرئية ستسعى الجهات الفاعلة السيئة إلى استغلالها".

تركز أبحاث Armis'، التي جرى تحليلها من محرك Armis لمعلومات الأصول ، على الأصول المتصلة التي تعرضت لأكبر عدد من محاولات الهجوم والثغرات ونقاط التعرض الشائعة (CVEs) التي تُستخدم كسلاح والتصنيفات العالية المخاطر لتحديد الأصول الأعلى في المخاطر.

الأصول ذات العدد الأكبر من محاولات الهجوم

توصلت شركة Armis إلى 10 أنواع من الأصول ذات أعلى عدد من محاولات الهجوم، والتي كانت تتوزع عبر أنواع الأصول: تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية وإنترنت الأشياء وإنترنت الأشياء الطبية وإنترنت الأشياء الشخصية (IoPT) ونظم إدارة البناء (BMS). يبين هذا أن المهاجمين يوجهون اهتمامًا أكبر إلى وصولهم المحتمل إلى الأصول وليس نوعها، ما يعزز الحاجة إلى أن تتعامل الفرق الأمنية مع كل الأصول المادية والافتراضية باعتبارها جزءًا من استراتيجيتها الأمنية.

أعلى 10 أنواع من الأجهزة ذات أعلى عدد من محاولات الهجوم:



محطات العمل الهندسية (التكنولوجيا التشغيلية)

محطات عمل التصوير (إنترنت الأشياء الطبية)

الجهات الإعلامية (إنترنت الأشياء)

أجهزة الكمبيوتر الشخصية (تكنولوجيا المعلومات)

الأجهزة الافتراضية (تكنولوجيا المعلومات)

أجهزة الإمداد غير المنقطع بالطاقة (UPS) (نظم إدارة البناء)

الخوادم (تكنولوجيا المعلومات)

الكتّاب الإعلاميون (إنترنت الأشياء الطبية)

الأجهزة اللوحية (إنترنت الأشياء الشخصية) الهواتف المحمولة (إنترنت الأشياء الشخصية)

قال Tom Gol، المسؤول التقني الأولي في أبحاث شركة Armis "تتعمد الجهات الفاعلة الضارة استهداف هذه الأصول لأنها يمكن الوصول إليها من الخارج ولديها جانب واسع ومعقد معرض للهجوم وثغرات ونقاط تعرض شائعة تُستخدم كسلاح. كما أن التأثير المحتمل لاختراق هذه الأصول على الشركات وعملائها يمثل عاملاً حرجًا أيضًا عندما يتعلق الأمر بسبب تعرضها لأعلى عدد من محاولات الهجوم. يمكن لمحطات العمل الهندسية أن تكون متصلة بكل عناصر التحكم في مصنع ما، وستجمع محطات عمل التصوير بيانات المرضى الخاصة من المستشفيات، ويمكن أن تمثل أجهزة الإمداد غير المنقطع بالطاقة نقطة وصول إلى كيانات البنية التحتية الحرجة، ما يجعل منها كلها أهدافًا جذابة للجهات الفاعلة الضارة التي لديها جداول أعمال متنوعة، مثل نشر برامج الفدية أو التسبب في تدمير للمجتمع في حالة الهجمات على أمة/دولة. يحتاج القادة في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى منح الأولوية للأمن السيبراني لمعلومات الأصول وتطبيق تصحيحات للحد من هذا الخطر."

الأصول ذات الثغرات ونقاط التعرض الشائعة التي لم يتم تصحيحها وتُستخدم كسلاح والمعرضة للاستغلال

حدد الباحثون عددًا كبيرًا من الأصول المتصلة بالشبكة المعرضة للثغرات ونقاط التعرض الشائعة التي لم يتم تصحيحها وتُستخدم كسلاح والمنشورة قبل 1/1/2022. عند التدقيق في النسبة المئوية الأعلى من الأجهزة من كل نوع والتي كانت تحتوي على هذه الثغرات ونقاط التعرض الشائعة بين شهري أغسطس 2022 ويوليو 2023، حددت شركة Armis القائمة التي تظهر في الشكل أ. بالنظر إلى أن هذه الأصول لم تخضع لتصحيح، فإنها تمثل خطرًا كبيرًا على الشركات.

الأصول ذات التصنيف العالي الخطر

فحصت شركة Armis أيضًا أنواع الأصول ذات عوامل الخطر العالي الأكثر شيوعًا:



الكثير من الأجهزة الفعلية في القائمة والتي تستغرق وقتًا طويلاً لاستبدالها، مثل الخوادم وعناصر التحكم القابلة للبرمجة (PLCs) ونظم التشغيل لإدارة نهاية الحياة (EOL) أو نهاية الدعم (EOS). تقترب أصول نهاية الحياة من نهاية العمر التشغيلي لكنها ما زالت قيد الاستخدام، بينما لم تعد أصول نهاية الدعم تتلقى دعمًا فعليًا أو تصحيحًا للثغرات والمشاكل الأمنية من جهة التصنيع.

ظهر في بعض الأصول، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر الشخصية، استخدام SMBv1، وهو بروتوكول قديم غير مشفر ومعقد ويحتوي على ثغرات تعرضت للاستهداف في هجمات Wannacry وNotPetya سيئة السمعة. لقد أعطى الخبراء الأمنيون نصيحة للمؤسسات بالتوقف عن استخدامه تمامًا. توصلت شركة Armis إلى أن 74% من المؤسسات اليوم لا زالت لديها أصل واحد على الأقل في شبكتها معرض لثغرة EternalBlue – وهي إحدى ثغرات بروتوكول SMBv1.

ظهر في الكثير من الأصول الواردة في القائمة درجات انكشاف عالية، أو قد تم اكتشاف تهديدات لها، أو قد تم وضع علامة عليها للمرور غير المشفر أو لا زالت لديها ثغرات CDPwn تؤثر على بنية الشبكة أو بروتوكولات الصوت عبر الإنترنت. لقد اتضح أن النصف (50%) من أنظمة الأنابيب الهوائية تحتوي على آلية غير آمنة لتحديث البرمجيات.

تتوفر أبحاث إضافية من شركة Armis على التكنولوجيا التشغيلية وأجهزة نظم التحكم الصناعية الأعلى في المخاطر عبر الصناعات الحرجة في مجال البنية التحتية إلى جانب الأجهزة الطبية والخاصة بإنترنت الأشياء الأعلى في المخاطر في البيئات السريرية .

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نبذة عن Armis

تقدم Armis -الشركة الرائدة في مجال ظهور الأصول وأمانها- أول منصة موحدة في المجال لمعلومات الأصول تم تصميمها لتتناول السطح الممتد المعرض للهجوم الذي تصنعه الأصول المتصلة. تثق الشركات المدرجة ضمن أفضل 100 شركة في مجال Fortune في حمايتنا المستمرة في الوقت الفعلي لترى السياق الكامل لكل الأصول المُدارة وغير المُدارة على مستوى تكنولوجيا المعلومات وأجهزة إنترنت الأشياء والأجهزة الطبية (إنترنت الأجهزة الطبية) وتكنولوجيا التشغيل (OT) ونظم التحكم الصناعي (ICS) وتقنية الجيل الخامس. تقدم Armis الإدارة المستترة للأصول السيبرانية وإدارة المخاطر وفرض النظام التلقائي. تخضع شركة Armis لملكية خاصة ويقع مقرها الرئيسي في كاليفورنيا.

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