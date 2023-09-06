(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت V(NYSE: V)، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال عمليات الدفع، عن خطوتها التالية في تحديث حركة الأموال عبر الحدود. تعمل Vعلى توسيع قدراتها في تسوية العملات المستقرة لتشمل سلسلة "بلوكشين Solana" عالية الأداء وتعمل مع المستحوذين التجاريين Worldpay وNuvei.
وعبر التجارب الحية مع جهات الإصدار والمستحوذين، قامت Vبالفعل بنقل الملايين من عملات USDC بين شركائها عبر شبكات بلوكشين Solana وEthereum" لتسوية المدفوعات المقومة بالعملة الورقية والمصرح بها عبر VisaNet.
عندما يستخدم المستهلكون بطاقات Vلإجراء عملية شراء داخل أي من ملايين المواقع التجارية التي تقبل Vحول العالم، باستطاعتهم التمتع بالراحة التي توفرها تفويضات الدفع الفورية بشكل كبير. غير أن ما لا يرونه هو أن الأموال المستخدمة في الشراء تحتاج إلى التنقل بين البنك الذي يتعاملون معه (جهة الإصدار) وبنك التاجر (جهة الاستحواذ). وهذه هي الجزئية التي تتيح فيها أنظمة الخزينة والتسوية الخاصة بشركة Vإجراء المقاصة والتسوية وحركة التنقل لمليارات من المعاملات يوميًا، فضلاً عن التأكد من استلام المبلغ الصحيح بالعملة المفضلة من جهة الإصدار وإرساله إلى جهة الاستحواذ. وتحدث هذه العملية بسلاسة ما بين ما يقرب من 15 ألف مؤسسة مالية ومن خلال أكثر من 25 عملة على مستوى العالم.
قال Cuy Sheffield، وهو رئيس قسم التشفير في Visa: "بالاستفادة من العملات المستقرة مثل USDC وشبكات البلوكشين العالمية مثل Solana وEthereum، فإننا نساعد على تحسين سرعة التسوية عبر الحدود وتوفير خيار حديث لعملائنا لإرسال الأموال أو الحصول عليها بسهولة من خزانة Visa". "وتلتزم شركة Vبأن تكون صاحبة السبق في ابتكارات العملات الرقمية وتقنية البلوكشين والاستفادة من هذه التقنيات الجديدة للمساعدة في تحسين الطريقة التي ننقل بها الأموال."
الاستفادة من الإصدار التجريبي من Crypto
في عام 2021، بدأت Vاختبار كيفية استخدام USDC داخل عمليات الخزينة الخاصة بها وهو ما استدعى تجربة الإصدار التجريبي من Crypto.com، والذي جعل Vواحدة من أولى شبكات الدفع الرئيسية التي تختبر تسوية العملات المستقرة من ناحية الإصدار. وقاد هذا العمل إلى تحقيق تجربة تجريبية ناجحة للاستفادة من USDC وبلوكشين Ethereum لتلقي المدفوعات من Cryptoمقابل الحجم عبر الحدود في برنامج البطاقة المباشرة الخاص بهم في أستراليا. يستخدم Cryptoالآن USDC للوفاء بالتزاماته المتعلقة بالتسوية على بطاقة Vفي أستراليا ويعتزم طرح هذه الإمكانية في أسواق أخرى.
قبل هذا البرنامج التجريبي، تطلبت تسوية عمليات الشراء عبر الحدود التي تتم باستخدام بطاقات VCryptoتحويل عملة يستغرق أيامًا وتحويلات مصرفية دولية مكلفة. وبات الآن بإمكان Cryptoإرسال USDC عبر الحدود من خلال بلوكشين Ethereum مباشرة إلى حساب Circle المُدار من قبل خزانة Vوهو ما يساعد على تقليل وقت وتعقيدات التحويلات البنكية الدولية.
وقال Jeremy Allaire، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Circle: "نحن متحمسون لحالات استخدام USDC التي تقودها Vوشركاؤها لإنشاء ابتكار أساسي في البلوكشين". "وعملت شركة Circle على بناء USDC لتوفير دولار رقمي وظيفي يمكن أن يتحرك بسرعة الإنترنت لتسهيل المدفوعات الآمنة والموثوق بها. ويبرز توسيع البرنامج التجريبي كيف أن إقران USDC مع ابتكار Vمن شأنه أن يفتح المجال أمام مستقبل المدفوعات والتجارة والتطبيقات المالية."
الانتقال من جهات الإصدار إلى جهات الاستحواذ
وفي حين تستمر عملية الخزينة في Vفي اختبار تلقي الأموال على السلسلة من العديد من شركاء جهة الإصدار، مع خيارات التسوية الجديدة هذه، يمكن لشركة Vإرسال الأموال على السلسلة إلى المستحوذين مثل Worldpay وNuvei للمساعدة في تسريع أوقات التسوية لتجارهم.
Worldpay وNuvei هما مستحوذان عالميان يخدمان التجار في كل أنحاء العالم من مجموعة متنوعة من القطاعات. يتضمن ذلك عددًا متزايدًا من التجار الذين يتفاعلون مع اقتصاد البلوكشين والعملات المشفرة، بما في ذلك مقدمو الخدمات والألعاب وأسواق NFT الذين قد يفضلون تلقي العملات المستقرة على العملات الورقية التقليدية مقابل مدفوعات البطاقات التي يقبلونها. وباستخدام حساب Circle الخاص بشركة Visa، يمكن لشركة Vالآن إدارة دفعات التسوية في USDC إلى Worldpay وNuvei اللذين يمكنهما بعد ذلك توجيه هذه الدفعات في USDC إلى التجار النهائيين.
إضافة دعم لشبكة بلوكشين Solana
وبينما كانت Vتتطلع إلى توسيع هذه القدرة لتشمل عملاء إضافيين، وثمة طلب كبير للاستفادة من بلوكشينز الأجدد والعالية الأداء، والتي يمكنها إرسال واستقبال العملات المستقرة بسرعة أعلى وتكاليف أقل. ولهذه الأسباب، اختارت Vإضافة دعم بلوكشين Solana باعتباره خيارًا عالي الأداء يمكن لشركائها اختياره لإرسال أو تلقي مدفوعات تسوية USDC. وهذا يجعل Vواحدة من أولى شركات المدفوعات الكبرى على نطاق واسع التي تستخدم Solana مباشرةً لمدفوعات التسوية المباشرة بين عملائها. تشهد تقنية بلوكشين Solana حوالي 400 معاملة في وقت لا يذكر، ومتوسط 400 معاملة في الثانية (TPS) وترتفع عادةً إلى أكثر من ألفي معاملة TPS1 في الثانية عبر مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام خلال فترات ذروة الطلب.
تشكيل شراكات جديدة
وبعين على المستقبل وسط مشهد مالي رقمي متزايد، تمضي Vقدمًا في شراكات جديدة وتتبنى الإمكانات المبتكرة للعملات الرقمية. ويعتبر عمل Vمع Worldpay وNuvei خطوة كبيرة في هذا الاتجاه.
قال Jim Johnson، رئيس Worldpay Merchant Solutions, FIS: "إن قدرة Vعلى تسوية USDC تمكن Worldpay من تجذب المزيد من عمليات الخزنة لدينا داخليًا وتسمح لنا بتزويد التجار بمزيد من الخيارات لتلقي الأموال". "ويُعتبر تنويع خيارات التمويل وزيادة المرونة أمرًا بالغ الأهمية لخدمة الاحتياجات المتغيرة للتجار العالميين في المشهد التجاري سريع التطور اليوم."
قال Philip Fayer، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Nuvei: "إن العملات المستقرة مثل USDC هي تكنولوجيا مدفوعات متطورة يمكنها تمكين الشركات عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم من تسريع نموها". "ويُعتبر تحسين المعاملات عبر الحدود مجرد حالة استخدام واحدة يمكن أن تفيد فيها العملات المستقرة الشركات. وكوننا شركة مدفوعات عالمية رائدة، فإننا نركز باستمرار على الابتكار، ويسعدنا العمل مع Vلتوفير هذه القدرات لشركائنا."
نبذة V
V(NYSE: V) هي شركة عالمية رائدة في قطاع المدفوعات الرقمية، وتُسهِّل المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 بلد وإقليم. تتمثل مهمتنا في ربط الجميع حول العالم من خلال شبكة المدفوعات الأكثر ابتكارًا وملاءمة وموثوقية وأمانًا، مما يمكّن الأفراد والشركات والاقتصادات من الازدهار. لدينا إيمان راسخ بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، تنهض بهم جميعًا وتضع أساس مستقبل حركة الأموال. معرفة المزيد على Visa.
1 مستكشف البلوكشين, Solscan. تشمل الأرقام المعاملات الحقيقة في الثانية (TPS)، مع استثناء معاملات التصويت في الثانية (TPS). رابط .
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