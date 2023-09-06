وعبر التجارب الحية مع جهات الإصدار والمستحوذين، قامت Vبالفعل بنقل الملايين من عملات USDC بين شركائها عبر شبكات بلوكشين Solana وEthereum" لتسوية المدفوعات المقومة بالعملة الورقية والمصرح بها عبر VisaNet.

عندما يستخدم المستهلكون بطاقات Vلإجراء عملية شراء داخل أي من ملايين المواقع التجارية التي تقبل Vحول العالم، باستطاعتهم التمتع بالراحة التي توفرها تفويضات الدفع الفورية بشكل كبير. غير أن ما لا يرونه هو أن الأموال المستخدمة في الشراء تحتاج إلى التنقل بين البنك الذي يتعاملون معه (جهة الإصدار) وبنك التاجر (جهة الاستحواذ). وهذه هي الجزئية التي تتيح فيها أنظمة الخزينة والتسوية الخاصة بشركة Vإجراء المقاصة والتسوية وحركة التنقل لمليارات من المعاملات يوميًا، فضلاً عن التأكد من استلام المبلغ الصحيح بالعملة المفضلة من جهة الإصدار وإرساله إلى جهة الاستحواذ. وتحدث هذه العملية بسلاسة ما بين ما يقرب من 15 ألف مؤسسة مالية ومن خلال أكثر من 25 عملة على مستوى العالم.

قال Cuy Sheffield، وهو رئيس قسم التشفير في Visa: "بالاستفادة من العملات المستقرة مثل USDC وشبكات البلوكشين العالمية مثل Solana وEthereum، فإننا نساعد على تحسين سرعة التسوية عبر الحدود وتوفير خيار حديث لعملائنا لإرسال الأموال أو الحصول عليها بسهولة من خزانة Visa". "وتلتزم شركة Vبأن تكون صاحبة السبق في ابتكارات العملات الرقمية وتقنية البلوكشين والاستفادة من هذه التقنيات الجديدة للمساعدة في تحسين الطريقة التي ننقل بها الأموال."

الاستفادة من الإصدار التجريبي من Crypto

في عام 2021، بدأت Vاختبار كيفية استخدام USDC داخل عمليات الخزينة الخاصة بها وهو ما استدعى تجربة الإصدار التجريبي من Crypto.com، والذي جعل Vواحدة من أولى شبكات الدفع الرئيسية التي تختبر تسوية العملات المستقرة من ناحية الإصدار. وقاد هذا العمل إلى تحقيق تجربة تجريبية ناجحة للاستفادة من USDC وبلوكشين Ethereum لتلقي المدفوعات من Cryptoمقابل الحجم عبر الحدود في برنامج البطاقة المباشرة الخاص بهم في أستراليا. يستخدم Cryptoالآن USDC للوفاء بالتزاماته المتعلقة بالتسوية على بطاقة Vفي أستراليا ويعتزم طرح هذه الإمكانية في أسواق أخرى.

قبل هذا البرنامج التجريبي، تطلبت تسوية عمليات الشراء عبر الحدود التي تتم باستخدام بطاقات VCryptoتحويل عملة يستغرق أيامًا وتحويلات مصرفية دولية مكلفة. وبات الآن بإمكان Cryptoإرسال USDC عبر الحدود من خلال بلوكشين Ethereum مباشرة إلى حساب Circle المُدار من قبل خزانة Vوهو ما يساعد على تقليل وقت وتعقيدات التحويلات البنكية الدولية.

وقال Jeremy Allaire، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Circle: "نحن متحمسون لحالات استخدام USDC التي تقودها Vوشركاؤها لإنشاء ابتكار أساسي في البلوكشين". "وعملت شركة Circle على بناء USDC لتوفير دولار رقمي وظيفي يمكن أن يتحرك بسرعة الإنترنت لتسهيل المدفوعات الآمنة والموثوق بها. ويبرز توسيع البرنامج التجريبي كيف أن إقران USDC مع ابتكار Vمن شأنه أن يفتح المجال أمام مستقبل المدفوعات والتجارة والتطبيقات المالية."

الانتقال من جهات الإصدار إلى جهات الاستحواذ

وفي حين تستمر عملية الخزينة في Vفي اختبار تلقي الأموال على السلسلة من العديد من شركاء جهة الإصدار، مع خيارات التسوية الجديدة هذه، يمكن لشركة Vإرسال الأموال على السلسلة إلى المستحوذين مثل Worldpay وNuvei للمساعدة في تسريع أوقات التسوية لتجارهم.

Worldpay وNuvei هما مستحوذان عالميان يخدمان التجار في كل أنحاء العالم من مجموعة متنوعة من القطاعات. يتضمن ذلك عددًا متزايدًا من التجار الذين يتفاعلون مع اقتصاد البلوكشين والعملات المشفرة، بما في ذلك مقدمو الخدمات والألعاب وأسواق NFT الذين قد يفضلون تلقي العملات المستقرة على العملات الورقية التقليدية مقابل مدفوعات البطاقات التي يقبلونها. وباستخدام حساب Circle الخاص بشركة Visa، يمكن لشركة Vالآن إدارة دفعات التسوية في USDC إلى Worldpay وNuvei اللذين يمكنهما بعد ذلك توجيه هذه الدفعات في USDC إلى التجار النهائيين.

إضافة دعم لشبكة بلوكشين Solana

وبينما كانت Vتتطلع إلى توسيع هذه القدرة لتشمل عملاء إضافيين، وثمة طلب كبير للاستفادة من بلوكشينز الأجدد والعالية الأداء، والتي يمكنها إرسال واستقبال العملات المستقرة بسرعة أعلى وتكاليف أقل. ولهذه الأسباب، اختارت Vإضافة دعم بلوكشين Solana باعتباره خيارًا عالي الأداء يمكن لشركائها اختياره لإرسال أو تلقي مدفوعات تسوية USDC. وهذا يجعل Vواحدة من أولى شركات المدفوعات الكبرى على نطاق واسع التي تستخدم Solana مباشرةً لمدفوعات التسوية المباشرة بين عملائها. تشهد تقنية بلوكشين Solana حوالي 400 معاملة في وقت لا يذكر، ومتوسط 400 معاملة في الثانية (TPS) وترتفع عادةً إلى أكثر من ألفي معاملة TPS1 في الثانية عبر مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام خلال فترات ذروة الطلب.

تشكيل شراكات جديدة

وبعين على المستقبل وسط مشهد مالي رقمي متزايد، تمضي Vقدمًا في شراكات جديدة وتتبنى الإمكانات المبتكرة للعملات الرقمية. ويعتبر عمل Vمع Worldpay وNuvei خطوة كبيرة في هذا الاتجاه.

قال Jim Johnson، رئيس Worldpay Merchant Solutions, FIS: "إن قدرة Vعلى تسوية USDC تمكن Worldpay من تجذب المزيد من عمليات الخزنة لدينا داخليًا وتسمح لنا بتزويد التجار بمزيد من الخيارات لتلقي الأموال". "ويُعتبر تنويع خيارات التمويل وزيادة المرونة أمرًا بالغ الأهمية لخدمة الاحتياجات المتغيرة للتجار العالميين في المشهد التجاري سريع التطور اليوم."

قال Philip Fayer، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Nuvei: "إن العملات المستقرة مثل USDC هي تكنولوجيا مدفوعات متطورة يمكنها تمكين الشركات عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم من تسريع نموها". "ويُعتبر تحسين المعاملات عبر الحدود مجرد حالة استخدام واحدة يمكن أن تفيد فيها العملات المستقرة الشركات. وكوننا شركة مدفوعات عالمية رائدة، فإننا نركز باستمرار على الابتكار، ويسعدنا العمل مع Vلتوفير هذه القدرات لشركائنا."

نبذة V

V(NYSE: V) هي شركة عالمية رائدة في قطاع المدفوعات الرقمية، وتُسهِّل المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 بلد وإقليم. تتمثل مهمتنا في ربط الجميع حول العالم من خلال شبكة المدفوعات الأكثر ابتكارًا وملاءمة وموثوقية وأمانًا، مما يمكّن الأفراد والشركات والاقتصادات من الازدهار. لدينا إيمان راسخ بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، تنهض بهم جميعًا وتضع أساس مستقبل حركة الأموال. معرفة المزيد على Visa.

1 مستكشف البلوكشين, Solscan. تشمل الأرقام المعاملات الحقيقة في الثانية (TPS)، مع استثناء معاملات التصويت في الثانية (TPS). رابط .

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