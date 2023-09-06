Intelsat اُختيرت من قبل Air Canada لتوسيع نطاق اتصال الأسطول
التاريخ
9/6/2023 4:18:17 AM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Air Canada و Intelsat، وهما مشغلان لواحدة من أكبر شبكات الأقمار الصناعية والأرضية المتكاملة في العالم ومقدمان رائدان للاتصال الجوي (IFC)، عن اتفاقية لـ Intelsat لتوفير أنظمة اتصال لما يقرب من 100 طائرة إضافية عبر أسطول شركة الطيران، بما في ذلك هوائي صفيف موجه إلكترونيًا (ESA) جديد من Intelsat للطائرات في الأسطول النفاث الإقليمي التابع لشركة الطيران.
وفي هذا الصدد، صرح Dave Bijur، نائب الرئيس الأول للطيران التجاري في Intelsat، قائلا: "Intelsat توفر اتصالاً جويًا موثوقاً به لـ Air Canada وركابها لمدة 14 عاماً. "ستستمر قيادة Air Canada لعقود قادمة بفضل هذا الاستثمار في اتصال 2Ku لأسطول 737 MAX وقرار تثبيت خدمة Intelsat المبتكرة متعددة المدارات عبر عملياتها النفاثة الإقليمية".
"لقد أحدثت جهود والتزام فريق Intelsat وشركائهم في الخدمة الفرق بالنسبة لنا. ومن جهته، صرح Mark Nasr، نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والرقمنة في Air Canada ورئيس Aeroplan، قائلاً: "نحن واثقون من أن Intelsat توفر تكنولوجيا مثبتة ومنصة وشبكة قابلة للتوسيع والرؤية الصحيحة لمستقبل الاتصال الجوي". "من خلال شراكتنا مع Bell، وجدول تركيب المعدات، والقناعة القوية بأهمية الاتصال الجوي، نسعى إلى تقديم أفضل العروض وأكثرها اتساقاً لزبائننا في القطاع".
تدير Intelsat حاليًا شبكة إنترنت على 240 طائرة في أسطول شركات الطيران Air Canada و Rouge و Air Canada Express. يتضمن البرنامج الجديد تركيبات للاتصال الجوي على ثلاثة أنواع من طائرات Air Canada:
طائرة Boeing 737 MAX - سيتم تجهيز أسطول مكون من 40 طائرة ابتداءً من هذا العام مع نظام الاتصال الجوي 2KU من Intelsat.
طائرتا Embraer 175 و Mitsubishi CRJ-900 (المجهزتان حاليًا بنظام جو-أرض من Intelsat) - يتم حاليًا نقل الـ 55 طائرة من قبل الشريك الإقليمي لـ Air Canada Jazz وسيتم تحديثها بهوائي صفيف موجه إلكترونيًا (ESA) جديد من Intelsat بدءاً من عام 2024.
تدير Air Canada وشريكها الإقليمي Jazz معاً أكثر من 300 طائرة وتقدمان المزيد من الرحلات المجهزة بشبكة الواي فاي أكثر من أي شركة طيران أخرى في كندا. وستكون العلاقة مع Intelsat بمثابة عامل تمكين رئيسي، حيث تسعى Air Canada إلى توفير شبكة إنترنت أسرع وأكثر توافرا لزبائنها في القطاع عبر شبكتها العالمية.
يعد حل 2Ku من Intelsat قائد الصناعة نظراً لمزيجه من هوائي منخفض المستوى مثبت على جسم الطائرة وأدائه الموثوق على الجناح. وستستفيد الطائرات الأصغر حجماً في الأسطول النفاث الإقليمي من الصفيف الموجه إلكترونيًا الجديد من Intelsat والذي يبلغ طوله أقل من ثلاث بوصات ويعمل بشكل مشترك في كل من عائلة Intelsat للأقمار الصناعية الثابتة وعلى كوكبة OneWeb من الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض (LEO). وتُمكِّن هذه الاستراتيجية Air Canada من تقديم تجربة إنترنت عالية الجودة على متن الطائرة المتاحة لشركات الطيران أينما كانت رحلاتها.
نبذة عن Intelsat
يركز فريق المهنيين العالمي التابع لـ Intelsat على توفير اتصالات سلسة وآمنة قائمة على الأقمار الصناعية إلى الحكومة والمنظمات غير الحكومية والزبائن التجاريين من خلال الجيل التالي من شبكة الشركة العالمية وخدماتها المدارة. ومن خلال سد الفجوة الرقمية من خلال تشغيل واحدة من أكبر أساطيل الأقمار الصناعية والبنى التحتية للاتصالات وأكثرها تقدماً في العالم، تُمكِّن Intelsat الأشخاص وأدواتهم من التحدث عبر المحيطات والمشاهدة عبر القارات والاستماع عبر السماء للتواصل والتعاون والتعايش. ومنذ تأسيسها قبل ستة عقود، كانت الشركة مرادفة لـ "رائدة" صناعة الأقمار الصناعية في خدمة زبائنها والكوكب. وبالاعتماد على إرث من الابتكار والتركيز على معالجة جيل جديد من التحديات، يضع أعضاء فريق Intelsat الآن أنظارهم على "الرياديات التالية" في الفضاء حيث يُحدثون ثورة في المجال ويقودون التحول الرقمي للصناعة.
نبذة عن Air Canada
تعد Air Canada أكبر شركة طيران في كندا، وهي الناقل الوطني والعضو المؤسس في تحالف Star Alliance، وهي شبكة النقل الجوي الأكثر شمولاً في العالم. وتقدم Air Canada خدمة مجدولة مباشرة لأكثر من 180 مطاراً في كندا والولايات المتحدة الأمريكية ودوليًا في ست قارات. وهي حاصلة على تصنيف أربع نجوم من Skytrax. برنامج Aeroplane التابع لـ Air Canada هو برنامج الولاء الرئيسي للسفر في كندا، حيث يمكن للأعضاء كسب أو استرداد النقاط على أكبر شبكة شركاء طيران في العالم تضم 45 شركة طيران، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من مكافآت السّلع والفنادق وتأجير السيارات. ويوفر قسم الشحن التابع لها، ألا وهو Air Canada Cargo، خدمة الشحن الجوي والاتصال بمئات الوجهات في ست قارات، وذلك باستخدام طائرات الركاب والشحن الجوي التابعة لـ Air Canada. تهدف Air Canada إلى تحقيق هدف طموح يتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفري من جميع العمليات العالمية بحلول عام 2050. يتم تداول أسهم Air Canada علناً في بورصة TSX في كندا و OCTQX في الولايات المتحدة.
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