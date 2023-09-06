وفي هذا الصدد، صرح Dave Bijur، نائب الرئيس الأول للطيران التجاري في Intelsat، قائلا: "Intelsat توفر اتصالاً جويًا موثوقاً به لـ Air Canada وركابها لمدة 14 عاماً. "ستستمر قيادة Air Canada لعقود قادمة بفضل هذا الاستثمار في اتصال 2Ku لأسطول 737 MAX وقرار تثبيت خدمة Intelsat المبتكرة متعددة المدارات عبر عملياتها النفاثة الإقليمية".

"لقد أحدثت جهود والتزام فريق Intelsat وشركائهم في الخدمة الفرق بالنسبة لنا. ومن جهته، صرح Mark Nasr، نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والرقمنة في Air Canada ورئيس Aeroplan، قائلاً: "نحن واثقون من أن Intelsat توفر تكنولوجيا مثبتة ومنصة وشبكة قابلة للتوسيع والرؤية الصحيحة لمستقبل الاتصال الجوي". "من خلال شراكتنا مع Bell، وجدول تركيب المعدات، والقناعة القوية بأهمية الاتصال الجوي، نسعى إلى تقديم أفضل العروض وأكثرها اتساقاً لزبائننا في القطاع".

تدير Intelsat حاليًا شبكة إنترنت على 240 طائرة في أسطول شركات الطيران Air Canada و Rouge و Air Canada Express. يتضمن البرنامج الجديد تركيبات للاتصال الجوي على ثلاثة أنواع من طائرات Air Canada:



طائرة Boeing 737 MAX - سيتم تجهيز أسطول مكون من 40 طائرة ابتداءً من هذا العام مع نظام الاتصال الجوي 2KU من Intelsat. طائرتا Embraer 175 و Mitsubishi CRJ-900 (المجهزتان حاليًا بنظام جو-أرض من Intelsat) - يتم حاليًا نقل الـ 55 طائرة من قبل الشريك الإقليمي لـ Air Canada Jazz وسيتم تحديثها بهوائي صفيف موجه إلكترونيًا (ESA) جديد من Intelsat بدءاً من عام 2024.

تدير Air Canada وشريكها الإقليمي Jazz معاً أكثر من 300 طائرة وتقدمان المزيد من الرحلات المجهزة بشبكة الواي فاي أكثر من أي شركة طيران أخرى في كندا. وستكون العلاقة مع Intelsat بمثابة عامل تمكين رئيسي، حيث تسعى Air Canada إلى توفير شبكة إنترنت أسرع وأكثر توافرا لزبائنها في القطاع عبر شبكتها العالمية.

يعد حل 2Ku من Intelsat قائد الصناعة نظراً لمزيجه من هوائي منخفض المستوى مثبت على جسم الطائرة وأدائه الموثوق على الجناح. وستستفيد الطائرات الأصغر حجماً في الأسطول النفاث الإقليمي من الصفيف الموجه إلكترونيًا الجديد من Intelsat والذي يبلغ طوله أقل من ثلاث بوصات ويعمل بشكل مشترك في كل من عائلة Intelsat للأقمار الصناعية الثابتة وعلى كوكبة OneWeb من الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض (LEO). وتُمكِّن هذه الاستراتيجية Air Canada من تقديم تجربة إنترنت عالية الجودة على متن الطائرة المتاحة لشركات الطيران أينما كانت رحلاتها.

نبذة عن Intelsat

يركز فريق المهنيين العالمي التابع لـ Intelsat على توفير اتصالات سلسة وآمنة قائمة على الأقمار الصناعية إلى الحكومة والمنظمات غير الحكومية والزبائن التجاريين من خلال الجيل التالي من شبكة الشركة العالمية وخدماتها المدارة. ومن خلال سد الفجوة الرقمية من خلال تشغيل واحدة من أكبر أساطيل الأقمار الصناعية والبنى التحتية للاتصالات وأكثرها تقدماً في العالم، تُمكِّن Intelsat الأشخاص وأدواتهم من التحدث عبر المحيطات والمشاهدة عبر القارات والاستماع عبر السماء للتواصل والتعاون والتعايش. ومنذ تأسيسها قبل ستة عقود، كانت الشركة مرادفة لـ "رائدة" صناعة الأقمار الصناعية في خدمة زبائنها والكوكب. وبالاعتماد على إرث من الابتكار والتركيز على معالجة جيل جديد من التحديات، يضع أعضاء فريق Intelsat الآن أنظارهم على "الرياديات التالية" في الفضاء حيث يُحدثون ثورة في المجال ويقودون التحول الرقمي للصناعة.

نبذة عن Air Canada

تعد Air Canada أكبر شركة طيران في كندا، وهي الناقل الوطني والعضو المؤسس في تحالف Star Alliance، وهي شبكة النقل الجوي الأكثر شمولاً في العالم. وتقدم Air Canada خدمة مجدولة مباشرة لأكثر من 180 مطاراً في كندا والولايات المتحدة الأمريكية ودوليًا في ست قارات. وهي حاصلة على تصنيف أربع نجوم من Skytrax. برنامج Aeroplane التابع لـ Air Canada هو برنامج الولاء الرئيسي للسفر في كندا، حيث يمكن للأعضاء كسب أو استرداد النقاط على أكبر شبكة شركاء طيران في العالم تضم 45 شركة طيران، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من مكافآت السّلع والفنادق وتأجير السيارات. ويوفر قسم الشحن التابع لها، ألا وهو Air Canada Cargo، خدمة الشحن الجوي والاتصال بمئات الوجهات في ست قارات، وذلك باستخدام طائرات الركاب والشحن الجوي التابعة لـ Air Canada. تهدف Air Canada إلى تحقيق هدف طموح يتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفري من جميع العمليات العالمية بحلول عام 2050. يتم تداول أسهم Air Canada علناً في بورصة TSX في كندا و OCTQX في الولايات المتحدة.

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