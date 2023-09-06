يتمتع الدكتور Arjona Ferreira بأكثر من عقدين من الخبرة في مجال البحث والتطوير السريري ومعرفة شاسعة في مجال صحة المرأة. وفي الآونة الأخيرة، كان يشغل منصب المدير التنفيذي للتسويق في شركة Myovant Sciences Inc.، وقد شغل سابقًا أدوارًا قيادية في صحة المرأة والمجالات العلاجية الأخرى في Shionogi وMerck، المعروفة باسم MSD خارج الولايات المتحدة وكندا. وفي وقت سابق من حياته المهنية، عمل الدكتور Arjona Ferreira كطبيب أمراض النساء والتوليد في المستشفيات الجامعية والعيادات الخاصة.

وبصفته كبير مسؤولي التسويق في الشركة، سيكون الدكتور Arjona Ferreira مسؤولاً عن قيادة التطوير السريري العالمي لشركة Organon، وعمليات التجارب السريرية، والإحصاء الحيوي العالمي، وفرق علوم السلامة واليقظة الدوائية العالمية. وسيقود الإستراتيجية والتنفيذ عبر برامج التطوير السريري للشركة، ويدعم المشاركة السريرية القوية مع السلطات التنظيمية، ويبني ويوسع شبكة أصحاب المصلحة الخارجيين للشركة في جميع أنحاء العالم.

ولقد علق الدكتور Arjona Ferreira قائلاً: "يسعدني الانضمام إلى فريق Organon الشغوف في مثل هذا الوقت الحاسم من مسيرته، حيث نقوم ببناء وتطوير خط عمل رائد في الصناعة ذي أصول مرحلية مبكرة ومتأخرة على حد سواء. إنني أتطلع للتعاون مع شبكتنا المذهلة من الشركاء والزملاء على مستوى العالم بأسره لتعظيم آفاق الإمكانات أمام ابتكاراتنا."

ومن جهة أخرىـ تنضم الدكتورة Owens إلى شركة Organon، وهي تتمتع بخبرة تزيد عن عشر سنوات في مجال صناعة الأجهزة الصيدلانية والطبية، بالإضافة إلى أكثر من 20 عامًا من العمل كطبيبة في تخصص أمراض النساء والتوليد. وفي الآونة الأخيرة، شغلت الدكتورة Owens منصب نائبة الرئيس ورئيسة مركز العدالة الصحية وشؤون المرضى في شركة Takeda. وقبل انضمامها إلى شركة Takeda، عملت كقائدة لفرق التطوير السريري والشؤون الطبية في AbbVie وKimberly Clark وJohnson & Johnson. وفي تلك الأدوار، أشرفت على توجيه التجارب السريرية وتخطيطها وتنفيذها وتفسيرها لتقديم بيانات سريرية عالية الجودة، مع التركيز على صحة المرأة، فضلاً عن الاتصالات العلمية والجهود التعليمية في المجال العلاجي.

وفي هذا الدور، ستقود الدكتورة Owens الإستراتيجية الطبية بالإضافة إلى دعم المنتجات التي يتم تسويقها وخطوط الإنتاج حول العالم، بما في ذلك اقتصاديات الصحة وأبحاث النتائج. وستعمل على تطوير وتعزيز العلاقات مع المنظمات والخبراء الخارجيين للمساعدة في ضمان استمرار منتجات Organon في تلبية احتياجات السوق وتحقيق النتائج المرجوة وتعزيز سمعة المنظمة مع مقدمي الخدمة، وجهات دفع التكاليف، والمرضى.

وعن ذلك، تقول الدكتورة Owens: "طوال مسيرتي المهنية، ركزت على معالجة عدم المساواة في مجال الصحة وإنشاء نظام بيئي صحي أكثر شمولاً. إن الوقت الآن حاسم وحرج، ويحمسني للانضمام إلى هذه الشركة ذات الأهداف المحددة والتي تقود الطريق في سد الفجوات التي تعرقل مسيرة صحة المرأة، إذ تعمل في مجال تشتد الحاجة فيه إلى الاهتمام والابتكار والاستثمار.

وأضاف الدكتور Milligan قائلاً: "أنا واثق من أن الدكتور Arjona Ferreira والدكتورة Owens سيساعداننا في المضي قدمًا بمهمتنا المتمثلة في تقديم أدوية وحلول مؤثرة من أجل "صحة كل يوم لكل امرأة". وبفضل خبرتهما العميقة وعلاقاتهما القوية في مجتمع الرعاية الصحية العالمي، يسعدني انضمامهما إلينا بينما نسعى لتحقيق هدفنا المتمثل في تسريع الابتكار وتحسين الوصول وتوسيع الخيارات للمساعدة في معالجة الفجوات العلاجية حول العالم."

معلومات عن Organon

Organon هي شركة رعاية صحية عالمية تأسست للتركيز على تحسين صحة المرأة طوال حياتها. وتقدم Organon أكثر من 60 دواءً ومنتجًا في مجال صحة المرأة بالإضافة إلى أعمالها المتنامية في مجال البدائل الحيوية وامتياز كبير من الأدوية القائمة عبر مجموعة من المجالات العلاجية. تثمر منتجات Organon الحالية تدفقات نقدية قوية تدعم الاستثمارات في الابتكار وفرص النمو المستقبلية في مجال صحة المرأة والبدائل الحيوية. وبالإضافة إلى ذلك، تسعى Organon إلى البحث عن فرص للتعاون مع مبتكري المستحضرات الصيدلانية الحيوية الذين يتطلعون إلى تسويق منتجاتهم من خلال الاستفادة من حجمها وانتشارها في الأسواق الدولية السريعة النمو.

وتتمتع شركة Organon ببصمة عالمية واسعة النطاق وامتداد جغرافي، وقدرات تجارية عالمية المستوى، ويعمل بها ما يقرب من 10 آلاف موظف، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة جيرسي بولاية نيو جيرسي.

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ملاحظة تحذيرية بخصوص البيانات التطلعية

بعض البيانات والإفصاحات الواردة في هذا البيان الصحفي هي "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في أحكام الملاذ الآمن في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية الأمريكية لعام 1995. تشمل البيانات التطلعية جميع البيانات التي لا تتعلق فقط بالحقائق التاريخية أو الحالية ويمكن التعرف عليها باحتوائها على ألفاظ مثل "الأهداف"، و"قد"، و"نتوقع"، و"ينوي"، و"يخطط"، و"يعتقد" أو "يطلب" أو "يقدر" أو "يريد" أو ما يشبه ذلك من الكلمات. تتضمن هذه البيانات التطلعية بيانات تتعلق بالفوائد المتوقعة من توظيف الدكتور Arjona Ferreira والدكتورة Owens، بالإضافة إلى توقعات Organon في ما يتعلق بقدراتها السريرية والطبية، والعلاقات مع أصحاب المصلحة الخارجيين، وجهود تطوير الأعمال. وتستند مثل هذه البيانات إلى خطط وتوقعات Organon الحالية وتخضع لعدد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف خططها وتوقعاتها، بما في ذلك النتائج الفعلية، اختلافًا جوهريًا عن البيانات التطلعية. ولا تتحمل شركة Organon أي التزام بتحديث أي بيان تطلعي علنًا، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك. يمكن العثور على عوامل إضافية يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج جوهريًا عن تلك الموصوفة في البيانات التطلعية في ملفات Organon لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة ("SEC")، بما في ذلك تقرير Organon السنوي في النموذج 10-K للسنة المنتهية في ديسمبر 31 نوفمبر 2022 وإيداعات هيئة الأوراق المالية والبورصات اللاحقة، متاحة على موقع الإنترنت الخاص بهيئة الأوراق المالية والبورصات ( ).

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