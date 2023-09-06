(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- قامت Organon (رمزها في بورصة NYSE: OGN)، وهي شركة رعاية صحية عالمية تركز على صحة المرأة، بالإعلان اليوم عن تعيين Juan Camilo Arjona Ferreira، دكتور في الطب، كرئيس طبي (CMO) وCharlotte Owens، دكتورة في الطب، كرئيسة للشؤون الطبية ونتائج الأبحاث، مما يعزز القدرات السريرية والطبية العالمية للشركة، ويعمل على تحسين العلاقات الخارجية والجهود لتقديم الابتكارات لتلبية الاحتياجات الصحية المنقوصة. يعد المنصبان مرؤوسين بشكل مباشر لـ Sandra Milligan، دكتوره في الطب، ورئيسة قسم البحث والتطوير.
يتمتع الدكتور Arjona Ferreira بأكثر من عقدين من الخبرة في مجال البحث والتطوير السريري ومعرفة شاسعة في مجال صحة المرأة. وفي الآونة الأخيرة، كان يشغل منصب المدير التنفيذي للتسويق في شركة Myovant Sciences Inc.، وقد شغل سابقًا أدوارًا قيادية في صحة المرأة والمجالات العلاجية الأخرى في Shionogi وMerck، المعروفة باسم MSD خارج الولايات المتحدة وكندا. وفي وقت سابق من حياته المهنية، عمل الدكتور Arjona Ferreira كطبيب أمراض النساء والتوليد في المستشفيات الجامعية والعيادات الخاصة.
وبصفته كبير مسؤولي التسويق في الشركة، سيكون الدكتور Arjona Ferreira مسؤولاً عن قيادة التطوير السريري العالمي لشركة Organon، وعمليات التجارب السريرية، والإحصاء الحيوي العالمي، وفرق علوم السلامة واليقظة الدوائية العالمية. وسيقود الإستراتيجية والتنفيذ عبر برامج التطوير السريري للشركة، ويدعم المشاركة السريرية القوية مع السلطات التنظيمية، ويبني ويوسع شبكة أصحاب المصلحة الخارجيين للشركة في جميع أنحاء العالم.
ولقد علق الدكتور Arjona Ferreira قائلاً: "يسعدني الانضمام إلى فريق Organon الشغوف في مثل هذا الوقت الحاسم من مسيرته، حيث نقوم ببناء وتطوير خط عمل رائد في الصناعة ذي أصول مرحلية مبكرة ومتأخرة على حد سواء. إنني أتطلع للتعاون مع شبكتنا المذهلة من الشركاء والزملاء على مستوى العالم بأسره لتعظيم آفاق الإمكانات أمام ابتكاراتنا."
ومن جهة أخرىـ تنضم الدكتورة Owens إلى شركة Organon، وهي تتمتع بخبرة تزيد عن عشر سنوات في مجال صناعة الأجهزة الصيدلانية والطبية، بالإضافة إلى أكثر من 20 عامًا من العمل كطبيبة في تخصص أمراض النساء والتوليد. وفي الآونة الأخيرة، شغلت الدكتورة Owens منصب نائبة الرئيس ورئيسة مركز العدالة الصحية وشؤون المرضى في شركة Takeda. وقبل انضمامها إلى شركة Takeda، عملت كقائدة لفرق التطوير السريري والشؤون الطبية في AbbVie وKimberly Clark وJohnson & Johnson. وفي تلك الأدوار، أشرفت على توجيه التجارب السريرية وتخطيطها وتنفيذها وتفسيرها لتقديم بيانات سريرية عالية الجودة، مع التركيز على صحة المرأة، فضلاً عن الاتصالات العلمية والجهود التعليمية في المجال العلاجي.
وفي هذا الدور، ستقود الدكتورة Owens الإستراتيجية الطبية بالإضافة إلى دعم المنتجات التي يتم تسويقها وخطوط الإنتاج حول العالم، بما في ذلك اقتصاديات الصحة وأبحاث النتائج. وستعمل على تطوير وتعزيز العلاقات مع المنظمات والخبراء الخارجيين للمساعدة في ضمان استمرار منتجات Organon في تلبية احتياجات السوق وتحقيق النتائج المرجوة وتعزيز سمعة المنظمة مع مقدمي الخدمة، وجهات دفع التكاليف، والمرضى.
وعن ذلك، تقول الدكتورة Owens: "طوال مسيرتي المهنية، ركزت على معالجة عدم المساواة في مجال الصحة وإنشاء نظام بيئي صحي أكثر شمولاً. إن الوقت الآن حاسم وحرج، ويحمسني للانضمام إلى هذه الشركة ذات الأهداف المحددة والتي تقود الطريق في سد الفجوات التي تعرقل مسيرة صحة المرأة، إذ تعمل في مجال تشتد الحاجة فيه إلى الاهتمام والابتكار والاستثمار.
وأضاف الدكتور Milligan قائلاً: "أنا واثق من أن الدكتور Arjona Ferreira والدكتورة Owens سيساعداننا في المضي قدمًا بمهمتنا المتمثلة في تقديم أدوية وحلول مؤثرة من أجل "صحة كل يوم لكل امرأة". وبفضل خبرتهما العميقة وعلاقاتهما القوية في مجتمع الرعاية الصحية العالمي، يسعدني انضمامهما إلينا بينما نسعى لتحقيق هدفنا المتمثل في تسريع الابتكار وتحسين الوصول وتوسيع الخيارات للمساعدة في معالجة الفجوات العلاجية حول العالم."
معلومات عن Organon
Organon هي شركة رعاية صحية عالمية تأسست للتركيز على تحسين صحة المرأة طوال حياتها. وتقدم Organon أكثر من 60 دواءً ومنتجًا في مجال صحة المرأة بالإضافة إلى أعمالها المتنامية في مجال البدائل الحيوية وامتياز كبير من الأدوية القائمة عبر مجموعة من المجالات العلاجية. تثمر منتجات Organon الحالية تدفقات نقدية قوية تدعم الاستثمارات في الابتكار وفرص النمو المستقبلية في مجال صحة المرأة والبدائل الحيوية. وبالإضافة إلى ذلك، تسعى Organon إلى البحث عن فرص للتعاون مع مبتكري المستحضرات الصيدلانية الحيوية الذين يتطلعون إلى تسويق منتجاتهم من خلال الاستفادة من حجمها وانتشارها في الأسواق الدولية السريعة النمو.
وتتمتع شركة Organon ببصمة عالمية واسعة النطاق وامتداد جغرافي، وقدرات تجارية عالمية المستوى، ويعمل بها ما يقرب من 10 آلاف موظف، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة جيرسي بولاية نيو جيرسي.
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بعض البيانات والإفصاحات الواردة في هذا البيان الصحفي هي "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في أحكام الملاذ الآمن في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية الأمريكية لعام 1995. تشمل البيانات التطلعية جميع البيانات التي لا تتعلق فقط بالحقائق التاريخية أو الحالية ويمكن التعرف عليها باحتوائها على ألفاظ مثل "الأهداف"، و"قد"، و"نتوقع"، و"ينوي"، و"يخطط"، و"يعتقد" أو "يطلب" أو "يقدر" أو "يريد" أو ما يشبه ذلك من الكلمات. تتضمن هذه البيانات التطلعية بيانات تتعلق بالفوائد المتوقعة من توظيف الدكتور Arjona Ferreira والدكتورة Owens، بالإضافة إلى توقعات Organon في ما يتعلق بقدراتها السريرية والطبية، والعلاقات مع أصحاب المصلحة الخارجيين، وجهود تطوير الأعمال. وتستند مثل هذه البيانات إلى خطط وتوقعات Organon الحالية وتخضع لعدد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف خططها وتوقعاتها، بما في ذلك النتائج الفعلية، اختلافًا جوهريًا عن البيانات التطلعية. ولا تتحمل شركة Organon أي التزام بتحديث أي بيان تطلعي علنًا، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك. يمكن العثور على عوامل إضافية يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج جوهريًا عن تلك الموصوفة في البيانات التطلعية في ملفات Organon لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة ("SEC")، بما في ذلك تقرير Organon السنوي في النموذج 10-K للسنة المنتهية في ديسمبر 31 نوفمبر 2022 وإيداعات هيئة الأوراق المالية والبورصات اللاحقة، متاحة على موقع الإنترنت الخاص بهيئة الأوراق المالية والبورصات ( ).
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