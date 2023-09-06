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بسبب دواء.. عينا رضيع تتحول من اللون الأسود إلى الأزرق

9/6/2023 4:15:33 AM
(MENAFN- Al Watan) تحولت عينا رضيع من البني الداكن إلى الأزرق النيلي بعدما بدأ في تناول علاج مضاد لمرض "كوفيد-19".
حيث ذكر موقع livescience العلمي، أن ما حدث للرضيع البالغ من العمر 6 أشهر حالة نادرة.
وقال إن الرضيع تلقى دواء فافيبيرافير المضاد للفيروسات لمعالجته من تداعيات "كوفيد-19".
وبالرغم أن هذه الحالة غير عادية، لكنها ليست المرة التي يبلغ فيها الأطباء عن تغير في لون عيون المرضى، بعد تلقيهم جرعات من فافيبيرافير.
وعليه، فإن السؤال المطروح هو: ما الذي يسبب هذه الحالة الغريبة؟
بداية نعرف عقار فافيبيرافير، هو دواء يُستخدم لقتل مجموعة من الفيروسات، بما في ذلك فيروس الإنفلونزا والإيبولا، وآلية عمله هي منع الجراثيم من تكرار موادها الوراثية.
وفي مطلع عام 2020، وافقت السلطات في الصين على استخدام هذا الدواء لعلاج مرضى "كوفيد-19"، وبعد ذلك وافقت دول عدة على استخدام الدواء عينه مثل الهند واليابان وتايلاند لعلاج مرضى تتراوح حالاتهم بين الخفيفة والشديدة.
وتشمل الأعراض الجانبية الشائعة لـ"فافيبيرافير" على الإسهال وانخفاض عدد كريات الدم البيضاء، وارتفاع مستوى مادة كيميائية في الدم تسمى حمض اليوريك. وإذا لم يعالج يسبب الغثيان كما يكوّن حصى مؤلمة في الكلى.
أما فيما يخص عرض تحول لون العيون فقد جرى الإبلاغ عن هذا العارض غير الطبيعي للمرة الأولى في ديسمبر 2021، عندما تحولت عيون رجل في العشرين من عمره، من اللون البني إلى الأزرق بعد يوم من تناول هذا الدواء.
وقبلها أبلغ أطباء عن رجل وصل إلى مستشفى يشكو من أن سطح عينيه توهج بضوء فلوري بعد تناول الدواء نفسه.
و أحدث الحالات، فقد كانت خلال العام الجاري 2023، حيث أبلغ الأطباء عن تغير في لون عيني رضيع يبلغ من العمر 6 أشهر في تايلاند.
وتم نقل الرضيع إلى المستشفى بعد أن عانى من ارتفاع الحرارة والسعال، وبعد عمل فحص كورونا وظهور النتيجة الإيجابية ، قرر الأطباء صرف دواء فافيبيرافير.
وبعد 18 ساعة من تناول الدواء، لاحظت والدته تغير لون عينيه، من البني الداكن إلى الأزرق النيلي.
وعند فحص الطفل وجد الأطباء أن الصبغة الزرقاء تراكمت على القرنيتين.
وأوقف الطبيب المشرف العلاج بسبب اللون الغريب للعينين، وبعد 5 أيام من ذلك، عاد لون العينين إلى وضعه الطبيعي.
ويقول جراح العيون الدكتور فيك شارما، أن لون العيون يتحدد عادة في القزحية لا في القرنية، وبناء على كمية الصبغة الموجودة في القزحية منذ الولادة.
وقد يكون اللون الجديد الذي ظهر على عيني الطفل نتيجة كيفية معالجة الجسم لدواء فافيبيرافير، فعندما يتحلل يطلق مواد كيميائية تتراكم في القرنية، ولذلك يكون التغير اللوني مؤقتا.

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