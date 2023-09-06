بسبب دواء.. عينا رضيع تتحول من اللون الأسود إلى الأزرق

بسبب دواء.. عينا رضيع تتحول من اللون الأسود إلى الأزرق
التاريخ
9/6/2023 4:15:33 AM
(MENAFN- Al Watan) تحولت عينا رضيع من البني الداكن إلى الأزرق النيلي بعدما بدأ في تناول علاج مضاد لمرض "كوفيد-19".
حيث ذكر موقع livescience العلمي، أن ما حدث للرضيع البالغ من العمر 6 أشهر حالة نادرة.
وقال إن الرضيع تلقى دواء فافيبيرافير المضاد للفيروسات لمعالجته من تداعيات "كوفيد-19".
وبالرغم أن هذه الحالة غير عادية، لكنها ليست المرة التي يبلغ فيها الأطباء عن تغير في لون عيون المرضى، بعد تلقيهم جرعات من فافيبيرافير.
وعليه، فإن السؤال المطروح هو: ما الذي يسبب هذه الحالة الغريبة؟
بداية نعرف عقار فافيبيرافير، هو دواء يُستخدم لقتل مجموعة من الفيروسات، بما في ذلك فيروس الإنفلونزا والإيبولا، وآلية عمله هي منع الجراثيم من تكرار موادها الوراثية.
وفي مطلع عام 2020، وافقت السلطات في الصين على استخدام هذا الدواء لعلاج مرضى "كوفيد-19"، وبعد ذلك وافقت دول عدة على استخدام الدواء عينه مثل الهند واليابان وتايلاند لعلاج مرضى تتراوح حالاتهم بين الخفيفة والشديدة.
وتشمل الأعراض الجانبية الشائعة لـ"فافيبيرافير" على الإسهال وانخفاض عدد كريات الدم البيضاء، وارتفاع مستوى مادة كيميائية في الدم تسمى حمض اليوريك. وإذا لم يعالج يسبب الغثيان كما يكوّن حصى مؤلمة في الكلى.
أما فيما يخص عرض تحول لون العيون فقد جرى الإبلاغ عن هذا العارض غير الطبيعي للمرة الأولى في ديسمبر 2021، عندما تحولت عيون رجل في العشرين من عمره، من اللون البني إلى الأزرق بعد يوم من تناول هذا الدواء.
وقبلها أبلغ أطباء عن رجل وصل إلى مستشفى يشكو من أن سطح عينيه توهج بضوء فلوري بعد تناول الدواء نفسه.
و أحدث الحالات، فقد كانت خلال العام الجاري 2023، حيث أبلغ الأطباء عن تغير في لون عيني رضيع يبلغ من العمر 6 أشهر في تايلاند.
وتم نقل الرضيع إلى المستشفى بعد أن عانى من ارتفاع الحرارة والسعال، وبعد عمل فحص كورونا وظهور النتيجة الإيجابية ، قرر الأطباء صرف دواء فافيبيرافير.
وبعد 18 ساعة من تناول الدواء، لاحظت والدته تغير لون عينيه، من البني الداكن إلى الأزرق النيلي.
وعند فحص الطفل وجد الأطباء أن الصبغة الزرقاء تراكمت على القرنيتين.
وأوقف الطبيب المشرف العلاج بسبب اللون الغريب للعينين، وبعد 5 أيام من ذلك، عاد لون العينين إلى وضعه الطبيعي.
ويقول جراح العيون الدكتور فيك شارما، أن لون العيون يتحدد عادة في القزحية لا في القرنية، وبناء على كمية الصبغة الموجودة في القزحية منذ الولادة.
وقد يكون اللون الجديد الذي ظهر على عيني الطفل نتيجة كيفية معالجة الجسم لدواء فافيبيرافير، فعندما يتحلل يطلق مواد كيميائية تتراكم في القرنية، ولذلك يكون التغير اللوني مؤقتا.
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