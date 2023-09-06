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فوز شركة معادن برخصتي كشف موقعي محدد والردينية

9/6/2023 4:15:33 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية فوز شركة التعدين العربية السعودية "معادن" برخصتي الكشف لموقعي "محدد" و "الردينية" التعدينيين وذلك ضمن مبادرة برنامج الاستكشاف المسرع التي أطلقتها الوزارة العام الماضي، تماشياً مع أهداف رؤية 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، بهدف استغلال الفرص الكبيرة لإمكانات قطاع التعدين؛ ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أنه سيتم إصدار رخص الكشف وفق نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية، والذي يلزم جميع الشركات المتقدمة بطلبات الحصول على تراخيص التعدين المختلفة, تقديم ما يثبت كفاءتها الفنية والتزامها بالمعايير الاجتماعية والبيئية، بما يحقق التنمية المستدامة في قطاع التعدين بالمملكة.
وأوضح أنه بناءً على تقييم العروض وفق المعايير التي وضعتها الوزارة والتي تركزت على الجوانب الفنية وبرامج العمل والجوانب الاجتماعية، فقد أبدت نتائج التقييم تفوق العروض المقدمة من شركة معادن في عملية المنافسة لكل من موقع محدد وموقع الردينية.
وأضاف الجراح أن شركة معادن ستلتزم -وفق العروض المقدمة لكلا الموقعين- بإنفاق مبلغ 15 مليون ريال سعودي على المبادرات المجتمعية لأبناء المنطقة المجاورة لكلا الموقعين، بواقع 7.5 ملايين ريال لكل موقع، منها بناء مركز تميز يسهم في تدريب وتوظيف أبناء وبنات المجتمعات المحلية في المنطقة، وتوظيف ما يزيد عن 60% من العاملين في المواقع من المواطنين من أبناء وبنات المجتمعات المحلية المجاورة، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأعمال الاستكشافية في الموقعين، منها على سبيل المثال، حفر أكثر من 61 ألف متر خلال أول سنتين بهدف تسريع الوصول إلى مرحلة تقدير الموارد والاحتياطيات التعدينية في المواقع.
وتهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال عمليات المنافسات التعدينية إلى تشجيع وتمكين الشراكات الجديدة والشركات الأصغر حجماً من المشاركة في المنافسات التعدينية القادمة، مع مراعاة أسس العدالة والشفافية في هذه المنافسات، وكذلك تعمل الوزارة على العديد من المبادرات التي تستهدف تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه، وتطوير مسار الاستثمار التعديني من خلال تعزيز الاستثمار النوعي، وضمان استثمار أكبر عدد من الشركات، لتطوير المواقع الاستكشافية في المملكة لتصبح مدخلاً للصناعات الواعدة.
يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية أعلنت في شهر أبريل الماضي، أسماء 13 شركة مؤهلة للمشاركة في المنافسة للحصول على رخصتي الكشف في كل من موقعي "محدد" و"الردينية"، تقدّم منها 5 شركات وتحالفات للحصول على رخص الكشف بالموقعين، ويقع موقع "محدد" التعديني في منطقة عسير، ويُغطي مساحة تقدر بأكثر من 139 كم2، ويبعد حوالي 456 كم2 من ميناء جازان الصناعي، ويشمل رواسب معدنية من خامات النحاس والزنك والذهب والرصاص، فيما يقع موقع الردينية في منطقة الرياض على مساحة تقدر بأكثر من 75 كم2، ويشمل رواسب معدنية من خام الزنك والفضة.

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