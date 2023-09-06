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تطوير آليات العمل الرقابي البلدي

9/6/2023 4:15:33 AM
(MENAFN- Al Watan) يحظى القطاع البلدي في المملكة بدعم واهتمام كاملين من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- خصوصًا أنه يمثّل أحد أهم القطاعات الحيوية والمحورية التي تتشعب وتلامس جميع جوانب حياة المواطنين والمقيمين من خلال أكثر من 380 خدمة تشمل مجالات مختلفة أبرزها: تأمين خدمات النظافة والصيانة، والمحافظة على صحة الفرد، إضافة لخدمات تطوير وتخطيط المدن، وتهيئة البيئة السكنية السليمة، مع ضمان نظافتها وصيانتها، وتحسين جوانب التطور العمراني كمًا ونوعًا، علاوة على سن التشريعات التجارية والاستثمارية، وإنشاء البنى الأساسية والمرافق الخدمية المختلفة، بما يحقق تنمية مدنية مستدامة ومتوازنة.
وشهد القطاع البلدي نقلة كمية ونوعية مهمة منذ إطلاق رؤية 2030 التي تهدف إلى تذليل كافة المعوقات أمام النهضة والتقدم المستمر الذي تشهده المملكة، بهدف تقديم خدمات متكاملة وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن المملكة، وتتويجًا لهذه الجهود حقق القطاع البلدي العديد من الإنجازات في ضوء برنامج التحول البلدي المنبثق من برنامج التحول الوطني 2020 الذي تهدف من خلاله وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى الارتقاء بكافة خدمات القطاع.
وفي سبيل ذلك، تتواصل جهود الوزارة لتنظيم هذا القطاع الذي من المنتظر أن يشهد خلال الفترة المقبلة تغيّرات كبيرة على صعيد إحداث نقلة نوعية في العديد من المجالات، خاصة فيما يتعلق بأعمال الرقابة والتفتيش، حيث تبذل الجهات الرقابية بالقطاع جهودًا كبيرة في تطوير آليات العمل الرقابي البلدي، بهدف الارتقاء بجودة أعمال الخدمات البلدية على مستوى المملكة، وزيادة الوعي باللوائح والاشتراطات، إلى جانب رفع نسب امتثال أصحاب المنشآت والمحلات التجارية بالاشتراطات البلدية، إضافة إلى تعزيز الثقة في الخدمات المقدمة من المنشآت، وتوفير بيئة حضرية صحية، بما يساهم في رفع جودة العمل الرقابي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
وتتنوع الجهود التوعوية التي تبذلها الجهات الرقابية حول اللوائح والاشتراطات ما بين نشر الأدلة الإرشادية لتلك الاشتراطات وكذلك التوعية بحقوق وواجبات أصحاب المنشآت عبر الحملات الميدانية والرسائل النصية، إلى جانب إطلاق الكثير من المبادرات، وعقد الكثير من ورش العمل التوعوية.
وتعتبر مبادرة إجادة إحدى أبرز مبادرات التحول البلدي المنبثقة من برنامج تحقيق رؤية المملكة الرامية لتطوير برنامج الرقابة والتفتيش لخصخصة العمليات التشغيلية للرقابة الصحية، ورفع كفاءة الأعمال الرقابية وتطبيق أفضل المعايير المهنية في مجال الرقابة البلدية، وتعد مشروعًا وطنيًا رياديًا يهدف لرفع التزام المنشآت الغذائية ومنشآت الصحة العامة والتجارية بالضوابط والاشتراطات النظامية.
وتهدف المبادرة -التي انطلقت من العاصمة الرياض ثم تم تعميمها على مستوى المملكة بعد نجاحها في خصخصة العمليات التشغيلية للرقابة الصحية وتحقيق الأهداف المنشودة وتطوير آليات وإجراءات الرقابة البلدية- إلى تحسين رضا المستفيدين وتعزيز الثقة في الخدمات المقدمة من المنشآت الغذائية ومنشآت الصحة العامة والتجارية، كما تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الرقابي للخدمات البلدية والمساهمة في تحسين جودة الحياة في مدينة الرياض، وتوفير بيئة حضرية ذات معيشة صحية لقاطنيها.
وللتعريف بالمبادرة واستعراض اشتراطاتها، دأبت الجهات الرقابية في مدن المملكة المختلفة على تنظيم ورش عمل توعوية لأصحاب المصلحة والمستفيدين تستهدف رفع مستوى الامتثال لديهم، وتسليط الضوء على الأنظمة واللوائح والمعايير الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة بهذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بضبط المخالفات المرتكبة في المنشآت وغيرها من الأنشطة المرتبطة بصحة وسلامة المواطنين، إلى جانب الإجراءات المتبعة وآليات التفتيش على كافة الأنشطة التي لها علاقة مباشرة بصحة وسلامة المواطنين.
ومنذ إطلاقها في عام 2018، أسهمت المبادرة في تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش على المنشآت، وتطبيق أفضل المعايير المهنية والتقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال، وتطوير مهارات المراقبين والمفتشين، وضمان الحفاظ على مستوى عالٍ وثابت لأعمال الرقابة والتفتيش، حيث سعت المبادرة إلى رفع مستويات التزام أصحاب المنشآت والمحلات التجارية بالاشتراطات الخاصة والعامة لممارسة الأنشطة، بما يوفر بيئة ترتقي بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتعزز ثقة المجتمع بالرقابة والخدمات، وهو ما أسهم في رفع نسبة التزام المنشآت الغذائية والتجاريّة والصحة العامة بالضوابط والاشتراطات البلديّة.

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