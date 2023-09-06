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جهود سعودية لحماية الأمن المائي

9/6/2023 4:15:33 AM
(MENAFN- Al Watan) تأسيس منظمةٍ عالميةٍ للمياه يأتي ضمن الجهود السعودية الرامية لتعزيز حق الإنسان في مياه نظيفة باعتباره هدف التنمية المستدام السادس، وجاء إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -بإنشاء هذه المنظمة العالمية بمدينة الرياض لتوحيد وتطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة التحديات التي يواجهها العالم حول المياه، حيث تضطلع المنظمة بمهام تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير، وإنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها، سعيًا لضمان استدامة موارد المياه وتعزيزًا لفرص وصول الجميع إليها.
هذه الجهود التي تأتي في وقت حرج يواجه فيه العالم موجة من الجفاف نتيجة لانخفاض مناسيب بعض الأنهار ونضوب العديد من مصادر ومساقط المياه تكتسب أهمية كبرى حيث تتكامل مع الجهود المتواصلة التي تقودها المملكة لتعزيز قضايا الاستدامة والاهتمام بقضايا المناخ والبيئة، والتي أصبحت التحدي الأول الذي يواجهنا حالي، وهو ما يتطلب مضاعفة السعي وراء ابتكار الحلول التقنية لهذه المشكلات التي تهدد استمرار الحياة على كوكب الأرض.
وللدلالة على اهتمام المملكة بالتصدي لسوء استخدام الإنسان للموارد الطبيعية وتسبّبه في العديد من المشكلات المرتبطة بذلك مثل قضية الاحتباس الحراري التي باتت في أيامنا هذه أوضح ما تكون، فقد تكفّلت الرياض بتقديم تمويلات تجاوزت 6 مليارات دولار لدول في 4 قارات حول العالم لإيجاد حلول ناجعة وحاسمة لمشكلات تتعلق بمشاريع المياه والصرف الصحي، وذلك لأنها تدرك أن العالم يتشارك في مواجهة الكثير من المشكلات التي تواجه بعض مناطقه.
ولأن توفر المياه الصالحة للشرب يمثّل شرطا أساسيا لاستمرار الحياة، فقد اهتمت جميع المنظمات الدولية بوضع التشريعات الضرورية التي تلزم الدول والحكومات بتوفيرها لمواطنيها، ففي 28 يوليو 2010، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً تاريخياً يعترف ((بالحق في مياه الشرب المأمونة والنظيفة وخدمات الصرف الصحي كحق من حقوق الإنسان الأساسية للتمتع الكامل بالحياة وكافة حقوق الإنسان))، وذلك استنادًا إلى الحق في مستوى معيشي مناسب بموجب المادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقد أنشأت السعودية منذ وقت مبكر منظومة متكاملة من قنوات الصرف الصحي، وتبذل جهودًا كبيرة لتوفير مياه الشرب لموطنيها، وتتحمّل في سبيل ذلك مبالغ طائلة بسبب ترامي مساحة أراضيها الشاسعة وارتفاع التكلفة الناتجة عن تحلية مياه البحر. وللتأكيد على تلك الحقيقة يكفي القول إن المملكة هي أكبر منتج مياه محلاة في العالم بسعة إنتاجية تتجاوز 6.600 ملايين متر مكعب وهو ما يؤهل المؤسسة العامة لتحلية المياه لأن تكون بيت خبرة عالمي مؤهل للاستثمار في مجال التحلية.
إلا أن كل ذلك لم يمنعها من مساعدة العديد من دول العالم لإيجاد حلول لهذه المشكلة المستعصية. لذلك قامت بتقديم تمويل لكثير من الدول في مختلف أنحاء العالم. ولم تقتصر الجهود السعودية على الجانب الحكومي فقط، بل إن الكثير من المؤسسات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني مثل رابطة العالم الإسلامي، وهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، والندوة العالمية للشباب الإسلامي أسهمت في ذلك الجهد وقامت بحفر عشرات الآلاف من الآبار في كثير من دول العالم، لا سيما في أفريقيا، كما شارك كثير من رجال الأعمال والخيّرين في تلك الجهود، وبذلك منحوا تلك المجتمعات الأكثر احتياجا مبررات البقاء وأسباب التطور.
هذا الجهد المتواصل يأتي إنطلاقًا من تعاليم الدين الإسلامي التي تحض على توفير المياه للمحتاجين، وتضع ذلك في مقدمة أوجه البر التي دعا إليه الشرع الحنيف، وذلك إدراكًا لأهمية المياه للإنسان والحيوان والزراعة وأنه أبرز مقومات الحياة وشروط الاستقرار.
وعودة سريعة لواقع الأمن المائي على الصعيد المحلي توضح أن طول امدادات المياه داخل السعودية يبلغ حوالي 10 الآف كيلو متر موزعة على جميع المناطق، بعضها يتم إمدادها بالمياه من الساحل الشرقي والبعض الآخر من الساحل الغربي. ولرفع الجاهزية للاستجابة لحالات الطوارئ على مستوى المملكة فإن هناك خطط طموحة لتنفيذ مشاريع الربط التكاملي لشبكات المياه لمواجهة المخاطر والتحديات.
ومما يلفت النظر أنه بالرغم من ارتفاع تكلفة تحلية المياه المالحة في السعودية فإن القيادة الحكيمة تحرص على تقديم هذه الخدمة لمواطنيها والمقيمين على أرضها برسوم زهيدة لا تكاد تذكر، لأن توفر المياه كما سبق قوله هو حق أساسي للإنسان.
أما ما يتعلق بقضية الاستدامة وترشيد استخدام المياه فقد نادت رؤية المملكة 2030 ضمن مستهدفاتها العديدة بخفض نسبة الاستهلاك المرتفعة، وذلك لأن بلادنا تأتي في مقدمة دول العالم في الاستهلاك اليومي للفرد حيث يبلغ في الوقت الحالي 278 لترًا في اليوم وتهدف الرؤية لتقليله حتى 150 لترًا.
ولأن الرؤية السعودية لقضايا العالم تقوم على أننا جميعًا شركاء في هذا الكوكب الذي يضمنا جميعًا بعد أن أصبح بفعل العولمة قرية صغيرة كما يقولون، فقد اتسعت نظرة قيادتنا لمشكلة المياه لتأخذ مفهومًا أكثر شمولية يقوم على ضرورة إيجاد حلول مشتركة، وهو ما يؤكد أن هذه القيادة الحكيمة قادرة على التفكير خارج الصندوق، وتسعى لإيجاد حلول تكاملية وغير تقليدية، وتعمل على توحيد الجهود الجماعية وتوجيهها نحو إيجاد حلول نهائية وعدم الاكتفاء بالمسكّنات والحلول الوقتية.
وأختم بالقول إن ما نشهده من مساع متواصلة لتعزيز حقوق الإنسان وجعلها جزءا من ثقافة المجتمع، واستكمال النهضة التشريعية التاريخية الحالية سيبقى هو الدافع الرئيسي لتطوير هذا المجتمع وتعزيز رفاهية أبنائه والأخذ بأيديهم نحو الأفضل وتعزيز مستوى معيشتهم.

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