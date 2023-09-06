Wednesday, 06 September 2023 05:18 GMT

متدربو التقني والمهني يحصدون 11 جائزة عالمية بمعرض الاختراعات في سنغافورة

9/6/2023 4:15:33 AM
(MENAFN- Al Watan) حقق متدربو المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إنجازًا علميًا جديدًا، حيث فاز 11 متدرباً ومتدربة من الموهوبين الذين أشرفت المؤسسة على تأهيلهم في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية بسنغافورة"Worldinvent Singapore"، الذي أُقيم في سنغافورة من 4 إلى 6 سبتمبر الجاري.
وحصد 6 من متدربي المملكة ميداليات ذهبية، وهم: دانه إبراهيم، ومنار العبدالهادي، و يزيد ناصر ، ومحمد عاطف ، وعبدالإله البكر ،وعبدالله المزيعل، ونال 4 متدربين ميداليات فضية، وهم: دانه راشد، وفاطمة الخليفة، وعلي الغامدي، ومحمد السرحان، فيما فاز المُتدرب عبدالله العمري بالميدالية البرونزية.
وقد عقدت المؤسسة برنامجاً تأهيلياً للمتدربين المرشحين للمشاركة في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية بسنغافورة"Worldinvent Singapore" في عدد من المسارات بمشاريع ترشحت على مستوى المملكة، بإشراف عدد من المدربين المؤهلين في هذا المجال، وتم خلالها استعراض مشاريع المتدربين، والتأكد من اكتمال جاهزيتها، وخضوعها لمعايير التحكيم المعتمدة في المسابقة لهذا العام، وذلك لإكساب المشاركين مهارات العرض والتقديم، والعمل على تطوير المشاريع لتواكب متطلبات المسابقة لهذا العام، بما يسهم في تعزيز بناء الإنسان وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويأتي هذا البرنامج التأهيلي في إطار اهتمام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لدعم المبتكرين والموهوبين من أبنائها المتدربين في المحافل الدولية، وتقديم رعاية متكاملة في منشآتها التدريبية لدعم تحقيق مستهدفات القيادة الرشيدة -حفظها الله- في بناء الإنسان للمنافسة عالمياً، حيث تسهم هذه المسابقات العالمية في تنمية روح التنافس بين المتدربين، وتمثيل المملكة في المحافل الدولية، ورفع حصيلة الوطن من الجوائز في المجال التقني والعلمي.

MENAFN06092023000089011017ID1107014932

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث