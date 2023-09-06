Wednesday, 06 September 2023 05:18 GMT

مدن تشارك في معرض سيتي سكيب العالمي بمنتجات جديدة

9/6/2023 4:15:33 AM
(MENAFN- Al Watan) تشارك الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" في معرض سيتي سكيب العالمي 2023 الذي ينعقد في مدينة الرياض خلال الفترة 10- 13 سبتمبر الجاري، لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة للمطورين العقاريين، وما تتمتع به مدن من منتجات وخدمات مبتكرة تُلبي احتياجات المستثمرين في المدن الصناعية تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة.
وتعرض "مدن" عبر جناحها منظومة محفّزاتها الاستثمارية المُمكنة، وحلولها الذكية لترسيخ مفاهيم المستقبل وتحقيق استدامة المباني في المجمعات السكنية بالمدن الصناعية التي تضم ما يزيد على 70 ألف موظف في نحو 25 منشأة سكنية، و 600 مبنى سكني.
وتقدم "مدن" تجربتها المتميزة في مجال تطوير وإدارة المدن الصناعية التي أصبحت نموذجاً عربياً يحتذى به من خلال مشاريعها الحالية والعاملة في 36 مدينة صناعية تضم أكثر من 6000 مصنع، إضافة إلى مشاريعها المستقبلية ومستهدفاتها الواعدة لإنشاء التجمعات الاقتصادية، كما تشارك في عدد من الجلسات الحوارية المتميزة.
ومن المقرر أن تكشف "مدن" خلال المعرض عن حزمة من الشراكات والاتفاقيات الجديدة بحجم استثمارات يصل إلى 10 مليارات ريال لتطوير البنية الأساسية وبناء وتشغيل المصانع الجاهزة في المدن الصناعية، وذلك ضمن خطتها الإستراتيجية لتلبية الطلب العالي للمصانع الجاهزة كأحد الحلول الصناعية الداعمة للمستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورُوّاد ورائدات الأعمال. وتتولى "مدن" منذ عام 2001م تطوير أراضي صناعية متكاملة الخدمات، وتُشرف على مجمعات ومدن صناعية خاصة، كما تعمل على تطوير منظومتها الاستثمارية وتعزيزها بمعايير برنامج جودة الحياة لمواكبة تطلعات شركائها بالقطاع الخاص وتمكين دور المرأة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

MENAFN06092023000089011017ID1107014931

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث