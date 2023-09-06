دراسة تكشف..شخصيتك من نوع قهوتك
التاريخ
9/6/2023 4:15:32 AM
(MENAFN- Al Watan) قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن دراسة أجريت على محبي القهوة في المملكة المتحدة وجدت أنه يمكن معرفة شخصية الإنسان من خلال نوع القهوة، التي يحبها.
وقد أوضحت أن الدراسة أجرتها سلسلة وجبات سريعة شهيرة في بريطانيا وشملت أكثر من 2000 شخص.
وجاءت النتائج كالتالي:
-إذا كنت تحب القهوة المنكهة فشخصيتك تخبرنا أنك إنسان سعيد يحب التسلية.
-إذا كنت تحب القهوة المثلجة فشخصيتك تخبرنا أنك إنسان يحب الحياة وعاشق جيد.
-إذا كنت تحب الإسبرسو المزدوجة (double espresso) فأنت غالبا تحب السفر والقراءة.
أما عشاق الإسبرسو فهم على الأغلب حاصلون على درجة علمية معينة.
بينما عشاق "الفلات وايت" يعتبرون صادقين وجديرين بالثقة، فيما يعد محبو "الموكا" أكثر جاذبية.
وفي حال كنت من محبي "لاتي" (Latte) فأنت تحب السعادة للناس.
أما إن كنت ممن يفضل "الكابوتشينو" فأنت راض عن الحياة.
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