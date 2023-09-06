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دراسة تكشف..شخصيتك من نوع قهوتك

9/6/2023 4:15:32 AM
(MENAFN- Al Watan) قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن دراسة أجريت على محبي القهوة في المملكة المتحدة وجدت أنه يمكن معرفة شخصية الإنسان من خلال نوع القهوة، التي يحبها.
وقد أوضحت أن الدراسة أجرتها سلسلة وجبات سريعة شهيرة في بريطانيا وشملت أكثر من 2000 شخص.
وجاءت النتائج كالتالي:
-إذا كنت تحب القهوة المنكهة فشخصيتك تخبرنا أنك إنسان سعيد يحب التسلية.
-إذا كنت تحب القهوة المثلجة فشخصيتك تخبرنا أنك إنسان يحب الحياة وعاشق جيد.
-إذا كنت تحب الإسبرسو المزدوجة (double espresso) فأنت غالبا تحب السفر والقراءة.
أما عشاق الإسبرسو فهم على الأغلب حاصلون على درجة علمية معينة.
بينما عشاق "الفلات وايت" يعتبرون صادقين وجديرين بالثقة، فيما يعد محبو "الموكا" أكثر جاذبية.
وفي حال كنت من محبي "لاتي" (Latte) فأنت تحب السعادة للناس.
أما إن كنت ممن يفضل "الكابوتشينو" فأنت راض عن الحياة.

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