حوار خليجي حول سياسات رفاه الطفل
التاريخ
9/6/2023 4:15:32 AM
(MENAFN- Al Watan) تشارك المملكة اليوم في أعمال ((حوار دول الخليج العربية حول سياسات رفاه الطفل)) الذي سينعقد في إمارة أبو ظبي خلال الفترة من 6 إلى 7 سبتمبر الجاري، بوفد يترأسه الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة ميمونة آل خليل.
ويهدف الحوار إلى خلق فرصة للتفاعل وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة و الخبرات لتعزيز أنظمة حماية الطفل في دول الخليج، خاصةً الكيانات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، والعمل بالإجراءات الأساسية بشأن نظم حماية الطفل، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز القوى البشرية في العمل الاجتماعي من جميع الجهات المعنية.
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