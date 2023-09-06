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حوار خليجي حول سياسات رفاه الطفل

9/6/2023 4:15:32 AM
(MENAFN- Al Watan) تشارك المملكة اليوم في أعمال ((حوار دول الخليج العربية حول سياسات رفاه الطفل)) الذي سينعقد في إمارة أبو ظبي خلال الفترة من 6 إلى 7 سبتمبر الجاري، بوفد يترأسه الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة ميمونة آل خليل.
ويهدف الحوار إلى خلق فرصة للتفاعل وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة و الخبرات لتعزيز أنظمة حماية الطفل في دول الخليج، خاصةً الكيانات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، والعمل بالإجراءات الأساسية بشأن نظم حماية الطفل، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز القوى البشرية في العمل الاجتماعي من جميع الجهات المعنية.

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