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ساما يختتم النسخة الثالثة من برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج

9/6/2023 4:15:32 AM
(MENAFN- Al Watan) اختتم البنك المركزي السعودي "ساما" مؤخرًا برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج في نسخته الثالثة، الذي يأتي استمرارًا للجهود المقدمة من البنك المركزي؛ للمساهمة في دعم صناعة الخدمات المالية في المملكة، من خلال إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية.
واستهدف البرنامج في هذه النسخة تدريب عدد من خريجي وخريجات الجامعات المحلية والدولية المعتمدة، حيث انخرطوا في برنامج مكثف لمدة ستة أشهر، تضمّن تدريبًا على رأس العمل في عدد من إدارات البنك المركزي، إلى جانب الزيارات الميدانية، ودورات مكثفة لتطوير المهارات الفنية والسلوكية، والتوجيه والإرشاد، والتأهيل للحصول على اعتمادات مهنية متخصصة.

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