ساما يختتم النسخة الثالثة من برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج
التاريخ
9/6/2023 4:15:32 AM
(MENAFN- Al Watan) اختتم البنك المركزي السعودي "ساما" مؤخرًا برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج في نسخته الثالثة، الذي يأتي استمرارًا للجهود المقدمة من البنك المركزي؛ للمساهمة في دعم صناعة الخدمات المالية في المملكة، من خلال إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية.
واستهدف البرنامج في هذه النسخة تدريب عدد من خريجي وخريجات الجامعات المحلية والدولية المعتمدة، حيث انخرطوا في برنامج مكثف لمدة ستة أشهر، تضمّن تدريبًا على رأس العمل في عدد من إدارات البنك المركزي، إلى جانب الزيارات الميدانية، ودورات مكثفة لتطوير المهارات الفنية والسلوكية، والتوجيه والإرشاد، والتأهيل للحصول على اعتمادات مهنية متخصصة.
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