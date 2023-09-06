المخاوف حيال النمو العالمي تدعم الدولار والين يهبط

وسجل الين 147.66 ين للدولار في الساعات المبكرة من التعاملات الآسيوية، وهو ما يقل بشكل طفيف عن 147.8 للدولار الذي كان أدنى مستوى منذ الرابع من نوفمبر الذي لامسه خلال الليل.

وكان يحوم حول مستوى 145 مقابل الدولار خلال الأسابيع القليلة الماضية، مما دفع المتعاملين إلى حالة من الترقب الحذر لمؤشرات تدخل.

ومقابل سلة عملات رئيسية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار 0.067% إلى 104.80، وهو مستوى غير بعيد عن أعلى مستوى في ستة أشهر البالغ 104.90 الذي لامسه خلال الليل.

أثارت بيانات اقتصادية من الصين وأوروبا أمس الثلاثاء الثلاثاء بعض المخاوف من تباطؤ النمو العالمي، مما دفع المستثمرين إلى الإقبال على الدولار.

ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو الذي استقر عند 1.0721 دولار خلال ساعات التداول الآسيوية، بعد أن نزل عن أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 1.0705 دولار خلال الليل.

وسجل الجنيه الاسترليني في أحدث تعاملات 1.2559 دولار، بانخفاض 0.03% خلال اليوم الأربعاء. ولامس هو الآخر أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 1.25285 دولار.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.17 بالمئة إلى 0.637 دولار بعد أن انخفض 1.3% امس الثلاثاء في أعقاب قرار السياسة من بنك الاحتياطي الأسترالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

ونزل الدولار النيوزيلندي 0.31% إلى 0.587 دولار.

رويترز