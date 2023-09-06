المخاوف حيال النمو العالمي تدعم الدولار والين يهبط
التاريخ
9/6/2023 4:15:21 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
ظل الدولار اليوم الأربعاء قرب أعلى مستوى في ستة أشهر، إذ أثرت المخاوف بشأن الصين والنمو العالمي على الإقبال على المخاطرة، بينما اقترب الين من أدنى مستوى له في عشرة أشهر.
وسجل الين 147.66 ين للدولار في الساعات المبكرة من التعاملات الآسيوية، وهو ما يقل بشكل طفيف عن 147.8 للدولار الذي كان أدنى مستوى منذ الرابع من نوفمبر الذي لامسه خلال الليل.
وكان يحوم حول مستوى 145 مقابل الدولار خلال الأسابيع القليلة الماضية، مما دفع المتعاملين إلى حالة من الترقب الحذر لمؤشرات تدخل.
ومقابل سلة عملات رئيسية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار 0.067% إلى 104.80، وهو مستوى غير بعيد عن أعلى مستوى في ستة أشهر البالغ 104.90 الذي لامسه خلال الليل.
أثارت بيانات اقتصادية من الصين وأوروبا أمس الثلاثاء الثلاثاء بعض المخاوف من تباطؤ النمو العالمي، مما دفع المستثمرين إلى الإقبال على الدولار.
ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو الذي استقر عند 1.0721 دولار خلال ساعات التداول الآسيوية، بعد أن نزل عن أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 1.0705 دولار خلال الليل.
وسجل الجنيه الاسترليني في أحدث تعاملات 1.2559 دولار، بانخفاض 0.03% خلال اليوم الأربعاء. ولامس هو الآخر أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 1.25285 دولار.
وانخفض الدولار الأسترالي 0.17 بالمئة إلى 0.637 دولار بعد أن انخفض 1.3% امس الثلاثاء في أعقاب قرار السياسة من بنك الاحتياطي الأسترالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
ونزل الدولار النيوزيلندي 0.31% إلى 0.587 دولار.
رويترز
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