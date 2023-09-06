“المركزي الصيني” يجري عمليات إعادة شراء عكسية بـ3.61 مليار دولار
التاريخ
9/6/2023 4:15:21 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
أعلن البنك المركزي الصيني، اليوم الأربعاء، إجراء عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 26 مليار يوان (3.61 مليار دولار)، وبسعر فائدة 1.8%.
وأوضح البنك في بيان اليوم، أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.
وأضاف أن عمليات إعادة الشراء العكسية، تعتبرعمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
أ ش أ
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