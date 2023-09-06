وأوضح البنك في بيان اليوم، أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.

وأضاف أن عمليات إعادة الشراء العكسية، تعتبرعمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

أ ش أ