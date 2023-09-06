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“المركزي الصيني” يجري عمليات إعادة شراء عكسية بـ3.61 مليار دولار

9/6/2023 4:15:21 AM
(MENAFN- Al-BoNews) أعلن البنك المركزي الصيني، اليوم الأربعاء، إجراء عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 26 مليار يوان (3.61 مليار دولار)، وبسعر فائدة 1.8%.

وأوضح البنك في بيان اليوم، أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.

وأضاف أن عمليات إعادة الشراء العكسية، تعتبرعمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

أ ش أ

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