الشركات الإندونيسية تتعهد بضخ استثمارات في الفلبين بقيمة 22 مليون دولار
التاريخ
9/6/2023 4:15:20 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
أعلن قصر“مالاكانانج” الرئاسي في الفلبين، اليوم الأربعاء، أن الشركات الإندونيسية الرائدة تعهدت بضخ استثمارات جديدة في الفلبين بقيمة 22 مليون دولار، وذلك خلال القمة الـ43 لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) والقمم ذات الصلة.
ونقلت قناة“إيه بي إس-سي بي إن” الفلبينية عن المتحدث باسم الرئاسة، تشيلوي جارافيل، قوله إن هذه الاستثمارات تسعى إلى تحسين الشراكة في مجال صحة الحيوان والذكاء الاصطناعي والاتصال الرقمي.
وتعقد القمة الثالثة والأربعين تعقد تحت شعار“الآسيان مهمة: محور النمو”، وتشارك فيها 22 دولة و9 منظمات دولية.
وتضم الآسيان، التي تأسست في عام 1967، بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.
أ ش أ
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