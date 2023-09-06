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الشركات الإندونيسية تتعهد بضخ استثمارات في الفلبين بقيمة 22 مليون دولار

9/6/2023 4:15:20 AM
(MENAFN- Al-BoNews) أعلن قصر“مالاكانانج” الرئاسي في الفلبين، اليوم الأربعاء، أن الشركات الإندونيسية الرائدة تعهدت بضخ استثمارات جديدة في الفلبين بقيمة 22 مليون دولار، وذلك خلال القمة الـ43 لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) والقمم ذات الصلة.

ونقلت قناة“إيه بي إس-سي بي إن” الفلبينية عن المتحدث باسم الرئاسة، تشيلوي جارافيل، قوله إن هذه الاستثمارات تسعى إلى تحسين الشراكة في مجال صحة الحيوان والذكاء الاصطناعي والاتصال الرقمي.

وتعقد القمة الثالثة والأربعين تعقد تحت شعار“الآسيان مهمة: محور النمو”، وتشارك فيها 22 دولة و9 منظمات دولية.

وتضم الآسيان، التي تأسست في عام 1967، بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.

أ ش أ

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