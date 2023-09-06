ونقلت قناة“إيه بي إس-سي بي إن” الفلبينية عن المتحدث باسم الرئاسة، تشيلوي جارافيل، قوله إن هذه الاستثمارات تسعى إلى تحسين الشراكة في مجال صحة الحيوان والذكاء الاصطناعي والاتصال الرقمي.

وتعقد القمة الثالثة والأربعين تعقد تحت شعار“الآسيان مهمة: محور النمو”، وتشارك فيها 22 دولة و9 منظمات دولية.

وتضم الآسيان، التي تأسست في عام 1967، بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.

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