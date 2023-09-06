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تراجع الطلبيات الصناعية لألمانيا أكثر من المتوقع في يوليو

9/6/2023 4:15:20 AM
(MENAFN- Al-BoNews) قال مكتب الإحصاءات الاتحادي في ألمانيا اليوم الأربعاء إن الطلبيات الصناعية انخفضت أكثر من المتوقع في يوليو.

وانخفضت الطلبيات 11.7% عن الشهر السابق على أساس معدل موسميا.

وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين توقع انخفاضا قدره 4%.

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