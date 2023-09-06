تراجع الطلبيات الصناعية لألمانيا أكثر من المتوقع في يوليو

تراجع الطلبيات الصناعية لألمانيا أكثر من المتوقع في يوليو
التاريخ
9/6/2023 4:15:20 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال مكتب الإحصاءات الاتحادي في ألمانيا اليوم الأربعاء إن الطلبيات الصناعية انخفضت أكثر من المتوقع في يوليو.
وانخفضت الطلبيات 11.7% عن الشهر السابق على أساس معدل موسميا.
وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين توقع انخفاضا قدره 4%.
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