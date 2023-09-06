كيشيدا: اليابان تعزز علاقاتها مع جنوب شرق آسيا

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام منتدى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومنطقة الهند والمحيط الهادي في جاكرتا التي تستضيف قمة آسيان هذا الأسبوع.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي ترسخ فيه الصين وجودها في المياه المتنازع عليها في المنطقة.

وقال كيشيدا“سنضع مبادرات واسعة النطاق للتعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية”.

وأضاف أن اليابان ستقدم التدريب لخمسة آلاف شخص على مدى السنوات الثلاث المقبلة في المجالات الستة، فضلا عن التعاون في مجال الفضاء الإلكتروني. وستتضمن مشروعات البنية التحتية للنقل بناء موانئ بحرية وطرق وسكك حديدية ومطارات.

وقال كيشيدا إن اليابان ستقدم كذلك يد العون لتعزيز قدرات إنفاذ القانون البحري من خلال تدريب الأفراد في وكالات خفر السواحل والشرطة البحرية إلى جانب توفير سفن الدوريات.

رويترز