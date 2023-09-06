ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة لأعلى مستوى موسمي منذ أكثر من عقد
التاريخ
9/6/2023 4:15:20 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
ارتفع متوسط سعر البنزين حول الولايات المتحدة الأمريكية، مسجلاً أعلى مستوى موسمي له منذ أكثر من عقد، وسط زيادة المخاوف بشأن التأثير المتبادل بين أسعار الطاقة والتضخم، ومع نهاية موسم القيادة الصيفية.
وبلغ متوسط سعر جالون البنزين العادي في أمريكا 3.811 دولار، ليتجاوز متوسط السعر في الفترة المناظرة من العام السابق، وليسجل ثاني أعلى مستوى موسمي له منذ عام 1994 وفق بيانات جمعية السيارات الأمريكية.
وساهمت قرارات اليوم من قبل السعودية وروسيا بتمديد برنامج الخفض الطوعي لإمدادات النفط في رفع أسعار الوقود في الولايات المتحدة، بعد ارتفاع العقود الآجلة لخام“برنت” متجاوزة مستوى 90 دولاراً للبرميل.
وتشكل زيادة أسعار الوقود في الولايات المتحدة تحدياً كبيراً بالنسبة للرئيس“جو بايدن” مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، كونها دلالة على استمرار ارتفاع التضخم.
أرقام
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