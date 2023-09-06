وبلغ متوسط سعر جالون البنزين العادي في أمريكا 3.811 دولار، ليتجاوز متوسط السعر في الفترة المناظرة من العام السابق، وليسجل ثاني أعلى مستوى موسمي له منذ عام 1994 وفق بيانات جمعية السيارات الأمريكية.

وساهمت قرارات اليوم من قبل السعودية وروسيا بتمديد برنامج الخفض الطوعي لإمدادات النفط في رفع أسعار الوقود في الولايات المتحدة، بعد ارتفاع العقود الآجلة لخام“برنت” متجاوزة مستوى 90 دولاراً للبرميل.

وتشكل زيادة أسعار الوقود في الولايات المتحدة تحدياً كبيراً بالنسبة للرئيس“جو بايدن” مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، كونها دلالة على استمرار ارتفاع التضخم.

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