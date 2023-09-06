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ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة لأعلى مستوى موسمي منذ أكثر من عقد

9/6/2023 4:15:20 AM
(MENAFN- Al-BoNews) ارتفع متوسط سعر البنزين حول الولايات المتحدة الأمريكية، مسجلاً أعلى مستوى موسمي له منذ أكثر من عقد، وسط زيادة المخاوف بشأن التأثير المتبادل بين أسعار الطاقة والتضخم، ومع نهاية موسم القيادة الصيفية.

وبلغ متوسط سعر جالون البنزين العادي في أمريكا 3.811 دولار، ليتجاوز متوسط السعر في الفترة المناظرة من العام السابق، وليسجل ثاني أعلى مستوى موسمي له منذ عام 1994 وفق بيانات جمعية السيارات الأمريكية.

وساهمت قرارات اليوم من قبل السعودية وروسيا بتمديد برنامج الخفض الطوعي لإمدادات النفط في رفع أسعار الوقود في الولايات المتحدة، بعد ارتفاع العقود الآجلة لخام“برنت” متجاوزة مستوى 90 دولاراً للبرميل.

وتشكل زيادة أسعار الوقود في الولايات المتحدة تحدياً كبيراً بالنسبة للرئيس“جو بايدن” مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، كونها دلالة على استمرار ارتفاع التضخم.

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