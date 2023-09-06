بورصة شيكاغو تعتزم إتاحة العقود الآجلة لأذون الخزانة استجابة للطلب على التحوط
التاريخ
9/6/2023 4:15:19 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
تعتزم شركة“سي إم إي جروب” إتاحة العقود الآجلة المرتبطة بأذون الخزانة لمدة ثلاثة أشهر للتداول مرة أخرى، في ظل تنامي الطلب على التحوط من المخاطر الناجمة عن زيادة العرض، وارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
وبحسب بيان من بورصة شيكاغو التجارية، تخطط البورصة لبدء تداول العقود الآجلة المرتبطة بأذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر في الثاني من أكتوبر، وهي في انتظار موافقة الجهات التنظيمية، حسبما نقلت“بلومبرج”.
وقال“آغا ميرزا” الرئيس العالمي لمنتجات أسعار الفائدة لدى البورصة:“التوقيت مناسب بالنظر لصافي الإصدار، والمستوى المرتفع لأسعار الفائدة، وفي ظل عدم اليقين بشأن الاتجاه الذي ستتجه إليه السياسة النقدية، واستمرار عجز الموازنة الأمريكية”.
وتزايدت حصة أذون الخزانة من إجمالي الأوراق المالية القابلة للتداول في الولايات المتحدة إلى 19% بعد أن كانت 16% قبل التوصل إلى حل لأزمة سقف الديون، ومنذ تجاوزت الحكومة الأزمة في بداية يونيو، أصدرت وزارة الخزانة أكثر من تريليون دولار من الأذون.
وفي حين استوعبت السوق المعروض حتى الآن، لا تزال هناك مخاوف من تنامي التحديات في أسواق التمويل في نهاية المطاف أمام زيادة العرض، مما قد يدفع أسعار الفائدة لأعلى.
وتم إطلاق العقود الآجلة المرتبطة بسندات الخزانة الأمريكية لمدة 13 أسبوعًا لأول مرة في مارس 1976، وتم تداولها بشكل نشط حتى أوائل التسعينيات عندما تجاوزت العقود الآجلة لليورو دولار النشاط في العقود الآجلة للسندات، وقامت البورصة بإلغاء التداول في عام 2014.
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