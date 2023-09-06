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بورصة شيكاغو تعتزم إتاحة العقود الآجلة لأذون الخزانة استجابة للطلب على التحوط

9/6/2023 4:15:19 AM
(MENAFN- Al-BoNews) تعتزم شركة“سي إم إي جروب” إتاحة العقود الآجلة المرتبطة بأذون الخزانة لمدة ثلاثة أشهر للتداول مرة أخرى، في ظل تنامي الطلب على التحوط من المخاطر الناجمة عن زيادة العرض، وارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل.

وبحسب بيان من بورصة شيكاغو التجارية، تخطط البورصة لبدء تداول العقود الآجلة المرتبطة بأذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر في الثاني من أكتوبر، وهي في انتظار موافقة الجهات التنظيمية، حسبما نقلت“بلومبرج”.

وقال“آغا ميرزا” الرئيس العالمي لمنتجات أسعار الفائدة لدى البورصة:“التوقيت مناسب بالنظر لصافي الإصدار، والمستوى المرتفع لأسعار الفائدة، وفي ظل عدم اليقين بشأن الاتجاه الذي ستتجه إليه السياسة النقدية، واستمرار عجز الموازنة الأمريكية”.

وتزايدت حصة أذون الخزانة من إجمالي الأوراق المالية القابلة للتداول في الولايات المتحدة إلى 19% بعد أن كانت 16% قبل التوصل إلى حل لأزمة سقف الديون، ومنذ تجاوزت الحكومة الأزمة في بداية يونيو، أصدرت وزارة الخزانة أكثر من تريليون دولار من الأذون.

وفي حين استوعبت السوق المعروض حتى الآن، لا تزال هناك مخاوف من تنامي التحديات في أسواق التمويل في نهاية المطاف أمام زيادة العرض، مما قد يدفع أسعار الفائدة لأعلى.

وتم إطلاق العقود الآجلة المرتبطة بسندات الخزانة الأمريكية لمدة 13 أسبوعًا لأول مرة في مارس 1976، وتم تداولها بشكل نشط حتى أوائل التسعينيات عندما تجاوزت العقود الآجلة لليورو دولار النشاط في العقود الآجلة للسندات، وقامت البورصة بإلغاء التداول في عام 2014.

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