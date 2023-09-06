“بلتون” تتكبد خسائر 145.9 مليون جنيه في النصف الأول

كما زاد إجمالي إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري ليصل 292.58 مليون جنيه، مقابل إيرادات 110.39 مليون جنيه في النصف الأول من العام الماضي.

دعت شركة بلتون المالية القابضة، الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم 27 سبتمبر الجاري؛ لمناقشة إبرام عقود معاوضة مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار“سوديك”.

وتتضمن عقود المعاوضة شراء مبنى إدراي لصالح وباسم بلتون القابضة أو إحدى شركاتها التابعة.

وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار (سوديك)، على إبرام عقد معاوضة يتضمن عقد بيع مبنى بمشروع ايستاون بالقاهرة الجديدة، إلى شركة بلتون القابضة أو إحدى شركاتها التابعة.

وأوضحت الشركة، أن إجمالي مساحة المبنى 6.876 متر مربع، وسعره 1.113 مليار جنيه.

وأشارت إلى أنه سيتم سداد نسبة 20% من إجمالي قيمة البيع دفعة مقدمة عند التوقيع على العقد وباقي الثمن يسدد على 4 سنوات ونصف على أقساط ربع سنوية متساوية.

كما سيتم سداد مبلغ وديعة صيانة بقيمة 61.88 مليون جنيه عند التسليم.