“بلتون” تتكبد خسائر 145.9 مليون جنيه في النصف الأول

“بلتون” تتكبد خسائر 145.9 مليون جنيه في النصف الأول
التاريخ
9/6/2023 4:15:19 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
ارتفعت خسائر شركة بلتون المالية القابضة، بنسبة 38% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 145.9 مليون جني، مقارنةبخسائر.58 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.
كما زاد إجمالي إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري ليصل 292.58 مليون جنيه، مقابل إيرادات 110.39 مليون جنيه في النصف الأول من العام الماضي.
دعت شركة بلتون المالية القابضة، الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم 27 سبتمبر الجاري؛ لمناقشة إبرام عقود معاوضة مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار“سوديك”.
وتتضمن عقود المعاوضة شراء مبنى إدراي لصالح وباسم بلتون القابضة أو إحدى شركاتها التابعة.
وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار (سوديك)، على إبرام عقد معاوضة يتضمن عقد بيع مبنى بمشروع ايستاون بالقاهرة الجديدة، إلى شركة بلتون القابضة أو إحدى شركاتها التابعة.
وأوضحت الشركة، أن إجمالي مساحة المبنى 6.876 متر مربع، وسعره 1.113 مليار جنيه.
وأشارت إلى أنه سيتم سداد نسبة 20% من إجمالي قيمة البيع دفعة مقدمة عند التوقيع على العقد وباقي الثمن يسدد على 4 سنوات ونصف على أقساط ربع سنوية متساوية.
كما سيتم سداد مبلغ وديعة صيانة بقيمة 61.88 مليون جنيه عند التسليم.
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