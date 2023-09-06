“الإسكندرية للأدوية” تربح 126.4 مليون جنيه خلال 2022-2023

وزادت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 1.48 مليار جنيه، مقابل مبيعات 1.1 مليار جنيه في العام المالي السابق له.

وارتفعت أرباح شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 23.2% خلال أول 11 شهرًا من العام المالي الحالي، لتصل 120.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 98.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الفترة لتصل 1.41 مليار جنيه، مقابل 1.01 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ارتفعت أرباح شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، بنسبة 31.4% خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي، لتصل 115 مليون جنيه، مقارنة بربح 87.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وزادت إيرادات الشركة لتصل 1.3 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 919.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكان اعتمد مجلس إدارة شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2023- 2024، بصافي ربح مستهدف 113 مليون جنيه.

وتستهدف الشركة تحقيق صافي ربح 113 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 165 مليون جنيه متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.

كما تستهدف تحقيق إيرادات 1.87 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 1.39 مليار جنيه متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.

ارتفعت أرباح شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية،” بنسبة 1.4% خلال العام المالي الماضي 2021-2022، لتصل 117.42 مليون جنيه، مقابل ربح 116.99 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

فيما تراجعت مبيعات الشركة إلى 1.1 مليار جنيه، مقابل 1.11 مليار جنيه من العام المالي السابق.

وكان صدق مجلس إدارة شركة“الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية” على الموازنة التقديرية للعام المالي الجاري 2022-2023، بصافي ربح مستهدف 165 مليون جنيه.

وتستهدف الشركة تحقيق صافي ربح 165 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري.

كما تستهدف تحقيق إيرادات بقيمة 1.39 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.