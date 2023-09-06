“الإسكندرية للأدوية” تربح 126.4 مليون جنيه خلال 2022-2023

“الإسكندرية للأدوية” تربح 126.4 مليون جنيه خلال 2022-2023
التاريخ
9/6/2023 4:15:19 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
ارتفعت أرباح شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، بنسبة 7.6% خلال العام المالي الماضي 2022- 2023، لتصل 126.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 117.4 مليون جنيه في العام المالي السابق له.
وزادت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 1.48 مليار جنيه، مقابل مبيعات 1.1 مليار جنيه في العام المالي السابق له.
وارتفعت أرباح شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 23.2% خلال أول 11 شهرًا من العام المالي الحالي، لتصل 120.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 98.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال الفترة لتصل 1.41 مليار جنيه، مقابل 1.01 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ارتفعت أرباح شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، بنسبة 31.4% خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي، لتصل 115 مليون جنيه، مقارنة بربح 87.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وزادت إيرادات الشركة لتصل 1.3 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 919.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكان اعتمد مجلس إدارة شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2023- 2024، بصافي ربح مستهدف 113 مليون جنيه.
وتستهدف الشركة تحقيق صافي ربح 113 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 165 مليون جنيه متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.
كما تستهدف تحقيق إيرادات 1.87 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 1.39 مليار جنيه متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.
ارتفعت أرباح شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية،” بنسبة 1.4% خلال العام المالي الماضي 2021-2022، لتصل 117.42 مليون جنيه، مقابل ربح 116.99 مليون جنيه في العام المالي السابق له.
فيما تراجعت مبيعات الشركة إلى 1.1 مليار جنيه، مقابل 1.11 مليار جنيه من العام المالي السابق.
وكان صدق مجلس إدارة شركة“الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية” على الموازنة التقديرية للعام المالي الجاري 2022-2023، بصافي ربح مستهدف 165 مليون جنيه.
وتستهدف الشركة تحقيق صافي ربح 165 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري.
كما تستهدف تحقيق إيرادات بقيمة 1.39 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.
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