وذكرت صحيفة“تشاينا سيكيوريتيز”، أن شركة العقارات المتعثرة، قد دفعت الفائدة المتأخرة والبالغة 22.5 مليون دولار على السندات.

وبحسب“سي إن إن”، فإن هذا يعني أن أكبر مطور خاص في الصين تمكن من تدبير السيولة الكافية لتجنب التخلف عن السداد في ظل استمرار أزمة العقارات، مما أثار التفاؤل بين بعض المستثمرين.

ونقلت وكالة“ييكاي” المملوكة للدولة، أن“كانتري جاردن” تسعى حاليًا للحصول على موافقة من دائنيها لتأخير سداد ثمانية سندات محلية مقومة باليوان، حيث يبلغ إجمالي المستحق 10.8 مليار يوان (1.5 مليار دولار)، ومن المتوقع أن ينعقد اجتماع يوم الخميس مع حاملي السندات للتصويت بخصوص هذا الشأن.

ولدى الشركة ما يقرب من 200 مليار دولار من إجمالي الالتزامات، وتواجه ضغوطًا متزايدة لسداد تلك الديون، مع حوالي 31 مليار يوان (4.3 مليار دولار) من السندات المستحقة حتى نهاية عام 2024، وفقا لوكالة“موديز”.

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