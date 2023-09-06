كانتري جاردن تتجنب التخلف عن السداد للمرة الثانية خلال أربعة أيام
التاريخ
9/6/2023 4:15:19 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
قامت شركة“كانتري جاردن” الصينية، بسداد مدفوعات الفائدة المتأخرة على سندات بالدولار، قبل وقت قصير من نهاية فترة سماح مدتها 30 يومًا، لتتجنب التخلف عن سداد الديون، بحسب تقرير.
وذكرت صحيفة“تشاينا سيكيوريتيز”، أن شركة العقارات المتعثرة، قد دفعت الفائدة المتأخرة والبالغة 22.5 مليون دولار على السندات.
وبحسب“سي إن إن”، فإن هذا يعني أن أكبر مطور خاص في الصين تمكن من تدبير السيولة الكافية لتجنب التخلف عن السداد في ظل استمرار أزمة العقارات، مما أثار التفاؤل بين بعض المستثمرين.
ونقلت وكالة“ييكاي” المملوكة للدولة، أن“كانتري جاردن” تسعى حاليًا للحصول على موافقة من دائنيها لتأخير سداد ثمانية سندات محلية مقومة باليوان، حيث يبلغ إجمالي المستحق 10.8 مليار يوان (1.5 مليار دولار)، ومن المتوقع أن ينعقد اجتماع يوم الخميس مع حاملي السندات للتصويت بخصوص هذا الشأن.
ولدى الشركة ما يقرب من 200 مليار دولار من إجمالي الالتزامات، وتواجه ضغوطًا متزايدة لسداد تلك الديون، مع حوالي 31 مليار يوان (4.3 مليار دولار) من السندات المستحقة حتى نهاية عام 2024، وفقا لوكالة“موديز”.
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