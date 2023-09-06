المنظمون الأمريكيون يبيعون محفظة قروض عقارية لبنك سيجنيتشر بقيمة 33 مليار دولار
التاريخ
9/6/2023 4:15:17 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
أعلنت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، أنها تبحث عن مشترين لمحفظة القروض العقارية التجارية البالغة 33 مليار دولار لبنك“سيجنتشر” المتعثر.
وقالت الوكالة التنظيمية في بيان، إن غالبية القروض مدعومة بعقارات متعددة الأسر، خاصة في مدينة نيويورك، وأضافت أن جزءًا من القروض يبلغ حوالي 15 مليار دولار، يرتبط بعقارات ثابتة الإيجار، حسبما ذكرت“بلومبرج”.
وأوضحت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، أنه انطلاقًا من التزامها القانوني بالحفاظ على المنازل الحالية ذات الأسعار المناسبة لذوي الدخل المنخفض، فإنها تخطط لوضع جميع هذه القروض ضمن مشاريع مشتركة حيث تحتفظ الوكالة بحصة أغلبية.
وبحسب بيان الهيئة التنظيمية، فإن الموعد النهائي لتقديم عروض الشراء في الرابع عشر من ديسمبر، على أن تتولى شركة الاستشارات“نيومارك” إجراءات البيع.
ويعد بيع تلك المحفظة من القروض هو أحدث مرحلة من عمليات بيع الهيئة التنظيمية لديون بقيمة 60 مليار دولار انتقلت لحيازتها ضمن إجراءات التحفظ على بنك“سيجنيتشر”، خلال وقت سابق من هذا العام أثناء اضطرابات البنوك الإقليمية.
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