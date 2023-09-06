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المنظمون الأمريكيون يبيعون محفظة قروض عقارية لبنك سيجنيتشر بقيمة 33 مليار دولار

9/6/2023 4:15:17 AM
(MENAFN- Al-BoNews) أعلنت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، أنها تبحث عن مشترين لمحفظة القروض العقارية التجارية البالغة 33 مليار دولار لبنك“سيجنتشر” المتعثر.

وقالت الوكالة التنظيمية في بيان، إن غالبية القروض مدعومة بعقارات متعددة الأسر، خاصة في مدينة نيويورك، وأضافت أن جزءًا من القروض يبلغ حوالي 15 مليار دولار، يرتبط بعقارات ثابتة الإيجار، حسبما ذكرت“بلومبرج”.

وأوضحت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، أنه انطلاقًا من التزامها القانوني بالحفاظ على المنازل الحالية ذات الأسعار المناسبة لذوي الدخل المنخفض، فإنها تخطط لوضع جميع هذه القروض ضمن مشاريع مشتركة حيث تحتفظ الوكالة بحصة أغلبية.

وبحسب بيان الهيئة التنظيمية، فإن الموعد النهائي لتقديم عروض الشراء في الرابع عشر من ديسمبر، على أن تتولى شركة الاستشارات“نيومارك” إجراءات البيع.

ويعد بيع تلك المحفظة من القروض هو أحدث مرحلة من عمليات بيع الهيئة التنظيمية لديون بقيمة 60 مليار دولار انتقلت لحيازتها ضمن إجراءات التحفظ على بنك“سيجنيتشر”، خلال وقت سابق من هذا العام أثناء اضطرابات البنوك الإقليمية.

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