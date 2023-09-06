البورصة ترتفع 0.4% في المستهل بتداولات 272 مليون جنيه
التاريخ
9/6/2023 4:15:17 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في مستهل جلسة اليوم الأربعاء، وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفاعا بنسبة 0.34% ليصل إلى عند 19109 نقطة.
فيما صعد مؤشر EGX70EWI للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 3856 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 5641 نقطة، كما صعد مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.38% ليصل لمستوى 23034 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 272 مليون جنيه، من خلال تداول 162 مليون سهم، بتنفيذ 13 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 174 شركة مقيدة، ارتفع منها 54 سهمًا، وتراجع 20 سهم، في حين لم تتغير أسعار 100 سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.291 تريليون جنيه.
وتوجه المستثمرين المصريين نحو البيع بصافي قيمة 18 مليون جنيه ، فيما حقق العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 9.3 مليون جنيه و8.6 مليون جنيه على التوالى.
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