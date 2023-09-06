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البورصة ترتفع 0.4% في المستهل بتداولات 272 مليون جنيه

9/6/2023 4:15:17 AM
(MENAFN- Al-BoNews) ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في مستهل جلسة اليوم الأربعاء، وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفاعا بنسبة 0.34% ليصل إلى عند 19109 نقطة.

فيما صعد مؤشر EGX70EWI للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 3856 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 5641 نقطة، كما صعد مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.38% ليصل لمستوى 23034 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 272 مليون جنيه، من خلال تداول 162 مليون سهم، بتنفيذ 13 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 174 شركة مقيدة، ارتفع منها 54 سهمًا، وتراجع 20 سهم، في حين لم تتغير أسعار 100 سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.291 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرين المصريين نحو البيع بصافي قيمة 18 مليون جنيه ، فيما حقق العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 9.3 مليون جنيه و8.6 مليون جنيه على التوالى.

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